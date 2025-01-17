24 хорошие игры 2024 года

В 2023 году было так много прекрасных игр, что нам пришлось изобретать трёхступенчатую систему, дабы охватить их все — хорошие, великолепные и уровень Игры года. В этом году и вполовину не так урожайно, но система нам очень понравилась. Благо, что недостатка в хороших играх на самом деле не было — просто большая их часть оказалась в инди-сегменте. Пробежимся по двум дюжинам достойных игр, которые не стоит пропускать фанатам соответствующих жанров. Без мест и номинаций, просто краткое саммари в алфавитном порядке. Почти на каждую можно прочесть подробную рецензию на нашем сайте. Приготовьтесь набивать ваш список желаемого в Steam!

Бессмертный. Сказки Старой Руси

«Сказки» были разработаны на удивление в сжатые сроки: только что был ранний доступ, ещё полгода не прошло — и уже релиз! Персонажи и вселенная Романа Папсуева приятно радуют глаз, правда, бестиарий подобрался достаточно однобокий — всё сплошь классические фольклорные славянские монстры, а самые прикольные существа остались за бортом. Геймплейная часть в этом колодостроительном рогалике получилась достаточно увлекательной, разве что не хватает каких-то имбалансных механик, чтобы вволю поиздеваться над нечистью, вырубая финального босса парой тычек. Достойный представитель жанра, приятно выделяющийся на фоне сотен клонов Slay the Spire.

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Alone in the Dark

Этот не слишком survival и не очень-то horror старается максимально бережно отдать должное оригинальной игре, не пережёвывая её в кашу, а бережно дополняя. Получилось достойно, хотя дело портят некоторые технические проблемы на релизе и обилие ведущих в никуда сюжетных линий. Но как игра про атмосферу и эстетику новая Alone in the Dark работает идеально — если вы любите «луизианский нуар», то будете просто растворяться в здешних декорациях.

Читайте также Alone in the Dark: запутанное дело спорного перезапуска Дарья Кулагина-Кравчук 16.04.2024 15415 Увлекательный сюжет и затягивающая густая атмосфера нивелируются посредственным техническим исполнением.

Antonblast

Помните, как в прошлом году прогремела Pizza Tower? Естественно, тут же нашлись подражатели, которые выпустили игру с похожим сюжетом, геймплеем и стилистикой. Ну а поскольку за почти два года геймеры уже исколесили «Башню пиццы» вдоль и поперёк, новинка зашла народу на ура. Единственное, что продажи пока и близко не достают до верхушки «Башни», но дайте игре время и парочку премий от сообщества — и Антон своё заработает!

Banishers: Ghosts of New Eden

Новая игра от создателей Life is Strange оказалась, пожалуй, их лучшим проектом. В центре истории — парочка экзорцистов XVII века, которых вызвали в колониальную Америку для борьбы с нависшим над городом проклятием. Их ждёт масштабное приключение, сравнимое, наверное, с походом из God of War, вот только для игрока оно оказывается психологически выматывающим. Это мрачная история о любви и смерти, где нет места юмору, весёлым активностям и прочим приятным вещам, эдакое «трудное чтение» от мира видеоигр. Если цените подобное — не проходите мимо, только играйте небольшими порциями.

Читайте также Изгнать нельзя простить. Обзор Banishers: Ghosts of New Eden Никита Волкович 21.03.2024 27225 Создатели Life is Strange, Jusant и Vampyr снова сделали свою лучшую игру.

Crow Country

Survival horror, который мастерски воспроизводит опыт игр в данном жанре эпохи первой PlayStation. Мара Форест пытается раскрыть загадку исчезновения Эдварда Кроу в его собственном парке развлечений. В итоге получилось взять всё лучшее от игр того времени, капельку осовременить для удобства и подарить ценителям жанра часов шесть геймплея, вызывающего «те самые эмоции, совсем как в детстве».

Dragon Age: На страже Завесы

Новую Dragon Age справедливо принято пинать за попрание заветов серии, но если забыть про существование прошлых частей, то сама по себе «На страже Завесы» — довольно неплохая, приятная ролевая игра. Увлекательные бои, дорогая постановка, красивые локации — разочек пробежать сюжет и получить часов 40 удовольствия вполне можно. С другим названием и местом действия геймеры если бы и не носили игру на руках, то как минимум одобрительно похлопывали по спине. И вообще на ролевом безрыбье 2024 года и Veilguard — хорошая западная RPG…

Читайте также Обзор «Dragon Age: На страже Завесы». Хорошая игра, плохая Dragon Age Рона Михайлова 10.11.2024 6027 Играть — весело, следить за сюжетом — не очень.

Frostpunk 2

Суровая игра-испытание — и вашего «железа», и ваших ожиданий. Потому что вторая часть ну очень сильно отошла от первой — выросший масштаб перелопатил практически все знакомые механики, приблизив стратегическую выживалку к политическому тайкуну. Тут вопрос открытый — хорошо ли, что сиквел оказался ну вот настолько смелым и так далеко отошёл от оригинала, или это всё-таки уже перебор? Решение, как обычно, оставим за вами.

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Harold Halibut

Артхаусная кукольная анимация в формате несложного и неспешного квеста — явно не рекомендация для всех и каждого. Чтобы полюбить рохлю Гарольда, нужно обладать определённой долей эстетства. Но как минимум посмотреть на визуальный ряд игры хотя бы в записях стоит — потому что нечто подобное игровая индустрия предлагает хорошо если раз в десятилетие. И так уж совпало, что именно столько Harold Halibut разрабатывала компания с говорящим названием Slow Bros.

Читайте также Обзор Harold Halibut — кукольного мультфильма, который захотел быть игрой Олеся Климчук 21.05.2024 12327 Harold Halibut — Bioshock из шишек и желудей, точнее, из полимерной глины и ламповости.

Indika

Восьмибитный (местами!) артхаус про душевнобольную монахиню из российского монастыря 19 века. Некомфортная, не слишком-то интерактивная и со всех сторон странноватая игра, которая даже своим названием намекает на принадлежность к инди. Это не тот проект, который хочется рекомендовать всем и каждому, что автоматически делает его обязательным к ознакомлению для всех любителей чего-нибудь не такого.

Читайте также Indika: приключения восьмибитной девочки в суровой 3D-России прошлого Антон Вальтон 17.05.2024 26234 Рассказываем, какой получилась игра об одержимой монашке.

Kill Knight

Динамичный шутер в изометрической перспективе с ретрографикой, где вы должны пулей носиться по пяти кругам Бездны, истребляя орды врагов. Эдакий мрачный Alien Shooter про ангелов и демонов на тройном форсаже. Вообще такие проекты относятся к жанру twin stick, поскольку в классическом консольном варианте управления вы бегаете за счёт левого стика геймпада, а целитесь правым, но сейчас такой термин можно считать спорным, ведь многие проходят эти игры на клавиатуре и мышке.

Knock on the Coffin Lid

Колодостроительный рогалик от отечественной команды, который проделал многолетний путь от раннего доступа к релизу. За эти годы в него внедрили столько необычных в рамках жанра идей, что ценителям стыдно проходить мимо. Приятный визуальный ряд, куча контента, отличные диалоги, разные игровые режимы — тут есть где залипнуть и на что посмотреть. Другой вопрос, конечно, если у вас лимит на один колодострой в год — тогда подходящий проект ищите в нашей статье с лучшими играми года .

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Lorelei and the Laser Eyes

Головоломка с довольно тревожащим и гнетущим визуальным рядом, которая заставит ваши серые клеточки как следует поразмяться. Мы, управляя титульной Лорелеей, исследуем загадочный особняк, набитый разнообразными пазлами. С сюжетом тут тоже разобраться непросто, разработчики напускают изрядное количество тумана недосказанности. Но сами головоломки весьма хороши.

Marvel Rivals

Вы хотели Overwatch с героями Marvel? Это не важно, главное, он теперь у вас есть! Весёлый, с новыми механиками, видом от третьего лица и неплохой разрушаемостью, отвечающий запросам аудитории и, по крайней мере пока, движущийся в правильном направлении — мечта для многих геймеров. Воплощение пока не отполировано до идеала, но этот новый геройский шутер обязан попробовать каждый поклонник жанра.

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Mouthwashing

Хоррор, который пугает вас не игровыми механиками, а своим нарративом. История того, как безумие разъедает разумы экипажа космического корабля, поданная в виде симулятора ходьбы с графикой эпохи первой PlayStation. Странноватое название объясняется просто: обречённая команда разбившегося звездолёта решает вскрыть груз и обнаруживает, что он состоит из бескрайних запасов ополаскивателя для рта…

MULLET MADJACK

Помесь ретроаркады, шутера и рогалика в гипертрофированной ядовитой палитре анимешек 1990-х. Джек должен пулей носиться по двух-с-половиной-мерным коридорам и отстреливать/шинковать врагов, ведь вместо здоровья у него время. Чуть замешкался — смерть! Отбито, бредово, драйвово, круто и весело. Больше всего напоминает, пожалуй, одну из тех игр с аркадных автоматов, стоявших в фойе некоторых кинотеатров.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Новый S.T.A.L.K.E.R., вопреки прогнозам, обошёлся без антироссийской риторики, экстремистского контента и переноса на 2026 год. Без чего он не обошёлся — так это без обилия багов, недоделок и общей гейм-дизайнерской архаики. Но атмосфера у Зоны всё ещё совершенная волшебная, так что если вы из тех, кто любит забеги за хабаром, аномалии и вкалывать на Сидоровича за копейки — подождите пусть не скидок, но хотя бы патчей…

Shogun Showdown

Рогалик с пошаговыми тактическими боями. Тонкость в том, что любое ваше действие требует очков хода, что идейно роднит Shogun Showdown с SUPERHOT. Как и полагается рогалику, игра сурова и беспощадна, а удовольствие ты получаешь в те редкие мгновения, когда жжение пониже спины на время отступает. Любителям таких развлечений точно не стоит проходить мимо!

Solium Infernum

Глобальная стратегия про войну за контроль над адом. Выбирай одного из архидемонов и вступай в сражение за трон преисподней! В дело идёт всё: прямое насилие, дьявольская хитрость, холодный расчёт, наглая лесть и подлые предательства. Адская эстетика прилагается.

Stellar Blade

Попытка корейских разработчиков сделать свою NieR: Automata с похожей историей и сеттингом, с более красивой картинкой и с менее качественной сценарной работой. Боевая система тоже похожа, но при этом на удивление многое заимствует из Sekiro: Shadows Die Twice и Bayonetta. Так что если вы любили творение Йоко Таро не только и не столько за экзистенциальную глубину, то к Stellar Blade стоит присмотреться. В ином случае глянец корейской игры будет восприниматься как признак дешёвой пластиковой поделки.

Still Wakes the Deep

Блестящий хоррор в лучших традициях фильма «Нечто». На буровую станцию у берегов Шотландии попадает загадочная и крайне агрессивная сущность, которая быстренько сокращает число обитателей платформы. Игроку придётся пройти немало испытаний платформингом, прятками и головоломками, чтобы достигнуть финала истории. Отличная графика, блестящий темп и неспадающее напряжение — вероятно, это лучший хоррор года после Silent Hill 2.

Читайте также Обзор Still Wakes the Deep: это «Нечто»! Олеся Климчук 26.06.2024 39888 Эту игру сложно описать, потому что она неописуемая.

Tekken 8

Давайте сразу проясним: Tekken 8 — это великолепный файтинг. Без вопросов, он должен был быть в подборке достойнейших на любом профильном игровом сайте. Но мы тут про фантастику, а Tekken — это скорее про спорт. У Mortal Kombat и Street Fighter хватает сюжета и фановости, а эта серия сконцентрирована вокруг своего геймплея. Великолепного, отточенного, выверенного — если вы играете в файтинги, то и без наших рекомендаций уже наверняка оставили пару сотен часов в ожесточённых схватках. Если не играете — это далеко не самая простая точка для входа в жанр…

Читайте также Обзор Tekken 8. Проще не стало! Денис Майоров 05.02.2024 23371 Игра отличная, быстрая, зрелищная и динамичная, но вот сюжет…

Unicorn Overlord

Тактическая пошаговая ролевая игра от Atlus для консолей. Снаружи — типичная JRPG, внутри — комплексная тактика, где для победы надо учитывать множество нюансов. Эдакая King’s Bounty на японских стероидах.

World of Goo 2

Продолжение нашумевшей головоломки 2008 года вышло совершенно незаметно. А жаль, ведь это истинный сиквел — всё лучшее приумножено, креативность возросла, а залипательность повысилась. Лепить штуки из шариков слизи весело, удовольствие приносит не только результат (решение загадки), но и сам процесс. Если вы 17 лет назад пропадали в первой игре, вот вам знак — сиквел вышел, и он достоин вашего внимания. А если в первый раз слышите про World of Goo — тем более попробуйте!

Zet Zillions

Колодостроительный рогалик, где нам предстоит сражаться с живыми планетами и не только. Запоминающийся визуальный стиль, неплохой юмор и по-анимешному безумное наполнение заметно выделяют Zet Zillions на фоне других образчиков жанра. Вселенные для забегов процедурно генерируются, что работает в плюс реиграбельности. Отдельно выделяется механика слияния карт с непредсказуемыми исходами. Повезёт — нанесёте врагу солидный урон, не повезёт — можно и весь забег заруинить.

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