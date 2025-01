24 хорошие игры 2024 года

«Сказки» были разработаны на удивление в сжатые сроки: только что был ранний доступ, ещё полгода не прошло — и уже релиз! Персонажи и вселенная Романа Папсуева приятно радуют глаз, правда, бестиарий подобрался достаточно однобокий — всё сплошь классические фольклорные славянские монстры, а самые прикольные существа остались за бортом. Геймплейная часть в этом колодостроительном рогалике получилась достаточно увлекательной, разве что не хватает каких-то имбалансных механик, чтобы вволю поиздеваться над нечистью, вырубая финального босса парой тычек. Достойный представитель жанра, приятно выделяющийся на фоне сотен клонов Slay the Spire.

