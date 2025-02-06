Новые игры: во что поиграть в феврале 2025-го?

Кажется, индустрию отпустило, и этот февраль впервые за последнее время оказался не катастрофически переполнен самыми громкими играми года. А может, всё так плохо, что это самый максимум насыщенности релизами, на который теперь можно рассчитывать, и дальше будет только хуже.

Rift of the NecroDancer

Когда и где: 5 февраля на PC, Switch

Что: ритм-игра

Перевод: текст

О чём: из разломов прут монстры. Нужно их приструнить с помощью музыки.

Почему ждали: Crypt of the NecroDancer, первая игра в серии, была одним из самых оригинальных рогаликов прошлого десятилетия, где приходилось двигаться по клеточкам в такт музыке. В этот раз разработчики сделали Guitar Hero про убийство ритмично приближающихся монстров. Концепция необычная, а саундтрек качает.

Чего опасаемся: что реализация окажется скучнее идеи.

Sid Meier’s Civilization VII

Когда и где: 11 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: 4X-стратегия

Перевод: полный

О чём: человечество развивается со времён каменного века до современности, а вам нужно возглавить одну из цивилизаций и привести её к величию.

Почему ждали: релиз любой «Цивы» — большое событие. Я даже где-то слышал мнение, что игровую индустрию нужно судить по качеству самой свежей части серии — потому что все остальные игры не могут быть лучше. А в этот раз сократили число эпох и отвязали лидеров от цивилизаций — и такое отступление от традиций интригует.

Чего опасаемся: что самые низкие оценки в истории номерных частей серии подтвердятся, и либо игре не хватит изменений, либо в ней слишком многое переделают в худшую сторону.

Tomb Raider IV–VI Remastered

Когда и где: 14 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5, Switch

Что: ремастеры экшен-адвенчур Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles и Tomb Raider: The Angel of Darkness

Перевод: полный

О чём: Лара Крофт охотится за могущественными артефактами по всему миру, чтобы они не попали в руки плохих людей.

Почему ждали: ремастеры первых трёх частей серии оказались неплохими, с обновлённой графикой и множеством дополнительных мелких удобств. Но ещё более любопытно, что же у этой команды получится с самыми неоднозначными играми серии. У The Angel of Darkness, в которую собираются вернуть вырезанный контент, так и вовсе были сплошь негативные обзоры на релизе.

Чего опасаемся: вдруг чуда не случится, и The Angel of Darkness окажется такой же ужасной, что и 22 года назад.

Avowed

Когда и где: 18 февраля на PC, XSXS

Что: экшен-RPG в фэнтезийной вселенной игры Pillars of Eternity

Перевод: текст

О чём: в Живых землях завелась странная чума. Богоподобный главный герой со сверхъественными способностями отправляется разбираться с новой напастью.

Почему ждали: разработчики обещали что-то среднее между The Outer Worlds и Dark Messiah of Might & Magic — а у нас сейчас не так уж много нелинейных экшен-RPG с хоть сколько-то приличными бюджетами, где можно пинать врагов. К тому же это новая игра от Obsidian, а она умеет удивлять интересными ролевыми играми.

Чего опасаемся: что это всё выльется лишь в очередные жалобы разработчиков на то, что у них что-то не получилось реализовать, — а ведь такие разговоры были чуть ли не в основе их маркетинга.

Lost Records: Bloom & Rage

Когда и где: 18 февраля на PC, XSXS, PS5

Что: интерактивное кино

Перевод: текст

О чём: повествование идёт параллельно в двух временных линиях. В 1995 году четыре подружки столкнулись с неким мистическим событием, из-за которого они поклялись никогда больше не общаться друг с другом. А спустя 27 лет им всё-таки придётся вспомнить, что же тогда случилось.

Почему ждали: это новая игра Don't Nod (нет, название студии не сокращается как GDI) — а она со времён Life is Strange главный источник нелинейных историй в стиле подростковых драм на Netflix.

Чего опасаемся: что персонажи будут только раздражать, а происходящее вызовет исключительно кринж.

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii

Когда и где: 21 февраля на PC, X1, XSXS, PS4, PS5

Что: пиратский спин-офф серии битемапов в открытом мире

Перевод: текст

О чём: Горо Мадзима, очнувшись с амнезией на берегу одного из Гавайских островов спустя полгода после событий игры Infinite Wealth, начинает искать сокровища, сколачивать команду для своего корабля и помогать аборигенам с их проблемами из-за пиратов.

Почему ждали: серия Like a Dragon (она же Yakuza) показывает реалии японской жизни крайне гипертрофировано, а в некоторых ответвлениях делает это настолько вычурно, что фактически переходит грань фантастики. Вот теперь мы будем смотреть на странную смесь из нашей повседневности и самых типичных абордажей парусных кораблей времён золотого века пиратства на Карибах. И в этом, кажется, есть своё очарование.

Чего опасаемся: что игра, к сожалению, окажется не настолько безумной, как хотелось бы.

Monster Hunter Wilds

Когда и где: 28 февраля на PC, XSXS, PS5

Что: экшен-RPG про охоту на монстров

Перевод: полный

О чём: все считали Запретные земли необитаемыми. Но рядом с ними нашли мальчика, рассказывающего о том, что на его деревню, которая расположена в тех краях, напало большое и таинственное нечто. Так что охотники на монстров решили снарядить экспедицию, чтобы одолеть чудище.

Почему ждали: никто так и не побил эту серию в её собственном поджанре, о котором со времён Monster Hunter: World узнала и широкая аудитория. Capcom обещает сохранить так полюбившуюся всем формулу охоты на гигантских опасных монстров, но также добавить к ней большой бесшовный мир со своими экосистемами, влияющими на геймплей.

Чего опасаемся: что открытый мир лишь прибавит постоянные скучные долгие походы по одним и тем же маршрутам.

Во что ещё поиграть:

Blood Bar Tycoon (4 февраля на PC): симулятор управления баром для вампиров. Выжимайте кровь из людей, организуйте сервис, оформляйте интерьеры и отбивайтесь от охотников на упырей.

Sworn (ранний доступ 6 февраля на PC): экшен-рогалик с кооперативом на четырёх человек, где с помощью волшебства фей нужно свергнуть тиранию короля Артура в Камелоте.

A Game About Digging A Hole (7 февраля на PC): просто игра про копание ямы на заднем дворе, где можно найти ценные минералы, чтобы купить футуристическое оборудование и копать яму ещё более эффективно.

A Game About Digging A Hole

Sancticide (ранний доступ 12 февраля на PC): экшен-RPG по мотивам книжного цикла Komornik Михала Голковского. Мир пережил библейский апокалипсис, а главный герой работает на ангелов-мытарей, которые перепоручили самим людям разгребать последствия своих грешных жизней.

Stories from Sol: The Gun-Dog (20 февраля на PC, PS4, PS5, Switch): визуальная новелла в стиле японских игр для PC-98. В мире будущего отгремела война, в Солнечной системе воцарился хрупкий мир, а вас отправили патрулировать край системы, чтобы найти источник таинственных сигналов.

Stories from Sol: The Gun-Dog

Peripeteia (ранний доступ 21 февраля на PC): иммерсив-сим в духе игр от Ion Storm и Looking Glass Studios про киберпанковскую версию Польши из альтернативной истории, где анимешная девушка-суперсолдат выполняет свои секретные миссии.

Omega 6: The Triangle Stars (28 февраля на PC, Switch): адвенчура с элементами RPG в 16-битном стиле от мангаки Такая Имамуры, приложившего руку к дизайнам персонажей Star Fox и The Legend of Zelda. Два главных героя-андроида должны найти сокровище в древних руинах и погасить кредит, чтобы продолжить поиски новой планеты, которую смогут колонизировать люди.

Omega 6: The Triangle Stars

Главные нефантастические игры февраля:

Kingdom Come: Deliverance II (4 февраля на PC, XSXS, PS5): по большей части исторически достоверная RPG про средневековую Богемию про Индржиха из Скалицы, мстящего венгерскому королю Сигизмунду за смерть своих близких. Пока что один из главных претендентов на игру года.

Keep Driving (6 февраля на PC): пиксельная RPG про дорожное путешествие на раздолбанной тачке в другой конец страны. От авторов безумной Post Void.

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