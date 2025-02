Новые игры: во что поиграть в феврале 2025-го?

Crypt of the NecroDancer, первая игра в серии, была одним из самых оригинальных рогаликов прошлого десятилетия, где приходилось двигаться по клеточкам в такт музыке. В этот раз разработчики сделали Guitar Hero про убийство ритмично приближающихся монстров. Концепция необычная, а саундтрек качает.

Почему ждали: Crypt of the NecroDancer, первая игра в серии, была одним из самых оригинальных рогаликов прошлого десятилетия, где приходилось двигаться по клеточкам в такт музыке. В этот раз разработчики сделали Guitar Hero про убийство ритмично приближающихся монстров. Концепция необычная, а саундтрек качает.