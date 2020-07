Игры по Лавкрафту: выбор Николая Пегасова

Вселенная Говарда Филлипса Лавкрафта ярче всего раскрывается в литературных произведениях самого Лавкрафта и его единомышленников, а также, как это ни удивительно, в настольных играх: как в ролевых, так и в бордгеймах (настольно-печатных играх). А вот в кинематографе и на телевидении этому вымышленному миру удалось намного меньше: до сих пор не выпущено ни одного достойного кинофильма и сериала, если не считать кинокартину «Нечто» Джона Карпентера, литературный источник которой написан другом Лавкрафта Джоном Кэмпбеллом и условно принадлежит к межавторской вселенной, выросшей из творчества Говарда Филлипса. Я же предлагаю взглянуть на ещё одно отражение лавкрафтовской вселенной — на то, как она показана в видеоиграх. С видеоиграми у «лавкрафтианы» дела заладились гораздо лучше, чем с кино.

Произведения Лавкрафта перешли в общественное достояние за давностью лет, поэтому любой может делать свою игру по ним, не заботясь о каких-либо лицензионных отчислениях. Однако игроками наиболее любима расширенная версия этой вселенной, продолженная друзьями и последователями Лавкрафта — так называемый «Мир мифов Ктулху», а если короче — «Мифос». Мифос оброс огромным количеством информации о богах, артефактах, культах, заклинаниях и инопланетных расах — их в разы больше, чем в работах одного лишь Лавкрафта.

Большинство литературных текстов, которые создали мир Мифоса, до сих пор охраняется авторским правом. Права сосредоточены в руках американского издательства Chaosium, уже 40 лет (!) выпускающего настольную ролевую игру Call of Cthulhu RPG (на русском языке впервые выйдет в этом году как «Зов Ктулху»), а это краеугольный камень и подробнейшая энциклопедия Мифоса. Из Call of Cthulhu RPG выросли длинный межавторский литературный цикл, такие популярные бордгеймы, как Arkham Horror («Ужас Аркхэма») и Elder Sign («Знак Древних»), а также другие ролевые игры, например, Trail of Cthulhu (на русском издана просто как «Ктулху: Ролевая игра»).

Так вот, существует несколько официально лицензированных видеоигр по Call of Cthulhu RPG. С них я и начну обзор игровой «лавкрафтианы».

Call of Cthulhu: Shadow of the Comet и Call of Cthulhu: Prisoner of Ice (Infogrames, 1993 и 1995)

Это классические рисованные квесты начала 90-х годов, инспирированные такими культовыми играми, как Indiana Jones and the Fate of Atlantis и Gabriel Knight: Sins of the Fathers. К сожалению, им не удалось добиться такой же славы, хотя они вполне играбельны и сегодня. (Рисованные квесты — это тот жанр видеоигр, который менее всего устаревает со временем.)

«Тень кометы» рассказывает о фотографе начала XX века, который прибыл в глухой городок, чьё население, как скоро выяснится, наполовину состоит из культистов, ждущих проклятую комету. Сюжет перепевает и «Тень над Инсмутом», и «Праздник в Кингспорте». «Узник льдов» рассказывает свою собственную историю, хотя в одном месте можно встретить протагониста первой игры. Действие развивается во Вторую мировую войну, сюжетная канва почерпнута из «Хребтов безумия» (подлодки, антарктическая база, внеземная жизнь), злобные нацисты изучают паранормальное (привет доктору Джонсу!). Нельзя сказать, что сюжет в дилогии оригинальный — но точно выше среднего, по меркам начала 90-х, когда на пике квестового бума рынок заполонили низкосортные поделки. К несчастью, в обеих частях встречаются элементы геймплея, выбешивающих любителя квестов: длинные лабиринты без карты, возможность погибнуть и действия, ограниченные по времени. Если вы готовы это пережить, то попробуйте эту дилогию.

Call of Cthulhu: Dark Corners of the Earth (Headfirst Productions, 2005)

Одна из самых ожидаемых игр 2005 года — многострадальный проект, провалившийся в продажах, похоронивший компанию-разработчика и при этом обретший культовый статус спустя несколько лет. Это одна из самых влиятельных игр в жанре survival horror («игра ужасов на выживание»). Она закрепила в этом жанре вид от первого лица, избыточность и чехарду элементов геймплея (исследование местности, поиск персонажей и предметов, скрытность, погоня, беззащитность перед бессмертными врагами, меткая стрельба с крайне ограниченным боезапасом, безумие), и, конечно, фирменную «лавкрафтовскую» картинку: мутное, плывущее, качающееся, туманное, деформированное изображение, при котором издалека не разберёшь, на что смотришь, и не знаешь, стоит ли подойти и рассмотреть лучше (зачастую — нет).

«Тёмные закоулки Земли» проводят игрока от психушки и улиц Инсмута до подземного святилища культистов, а также до иной планеты. И это очень страшная игра, но провалились она не по этой причине, а потому, что это была очень сложная и некомфортная игра. Без свободного сохранения и с редкими контрольными точками ты постоянно умирал и вынужденно проходил один и тот же сегмент многократно, иногда — десятки раз. Это компенсировалось великолепным сюжетом, который охватывал едва ли не все аспекты вселенной Мифоса, задействовал мотивы из разных произведений Лавкрафта и завершался сногсшибательным финалом с удивительным поворотом. Со сценарной точки зрения, это до сих пор лучшая игра по Лавкрафту. Если не готовы мучиться сверхъестественной сложностью, можете посмотреть прохождение на YouTube.

Call of Cthulhu (Cyanide, 2018)

Воплощение настольной ролевой Call of Cthulhu в качестве видеоигры фанаты ждали 37 лет. Получили не то что посредственное, но невыразительное произведение в жанре скорее приключения от первого лица, чем ролевой игры. Игра использует ошмётки оригинальной ролевой системы с процентными характеристиками, и почти все задействованные навыки — небоевые. Отдельные главы представляют собой квест-исследование, в ходе которого ищешь ключ от следующей двери, затем от следующей и т. д. В других главах встречаешься с противником. В одном случае монстры бессмертны, и от них надо убегать. В другом случае выдают пистолет, а локацию населяют патрулями культистов, но без патронов, коих неприлично мало, пистолет не работает.

Разработчики свалили в линейную канву повествования все ассоциации со словом «Лавкрафт». Старинный особняк, полный тайн? Пожалуйста. Психиатрическая клиника? Вот она. Приморский посёлок, где в прохожих мерещатся рыболюди? Не без этого. Пещеры, населённые древними чудовищами? Обязательно. Святилище для вызова особо опасного Древнего? Конечно, иначе чем мы окончим игру?! Неоригинально, но играбельно — ровно на один раз, потому что вариативности тут нет, а все доступные концовки можно посмотреть с последнего сохранения.

* * *

Есть ещё лицензионная игра с тактическими боями Call of Cthulhu: The Wasted Land 2012 года, но она разрабатывалась для мобильных устройств, и от Call of Cthulhu в ней одно название.

На этом «официальные» видеоигровые адаптации вселенной Лавкрафта заканчиваются. Перейдём к «неофициальным».

Некрогейминг

Под «некрогеймингом» я имею в виду ситуацию, когда игрок сегодня играет в игры, вышедшие до 1997—1998 годов. Эти годы создают условную хронологическую границу между «старыми играми» и «играми современного типа»: именно тогда вышли такие крайне важные для индустрии игры, как Fallout, Half-life и Baldur’s Gate. Некрогейминг — это когда вы играете в старую игру, борясь с условностями и механиками, присущими тогдашнему уровню игрового дизайна.

Самые заметные проекты по Лавкрафту, которые можно отнести к некрогеймингу — это трилогия Alone in the Dark (Infogrames, 1992-1994). Первая игра основала новый жанр трёхмерного «ужаса на выживание» и вдохновила создателей таких знаменитых серий, как Resident Evil и Silent Hill. Протагонист(-ка) приезжает в огромный особняк расследовать самоубийство его владельца, естественно, в особняк проникло Зло. Сюжет во всех частях довольно сумбурен, и сущности из творчества Лавкрафта возникают лишь время от времени. Управление с фиксированными камерами ужасно неудобно (мне удивительно, почему создатели RE и SH не отошли от него сразу). Поиски ключей от следующих дверей, поиски редких патронов для револьвера и ружья, скримеры, странные звуки, зловещие подземелья, требующие свечи или фонаря — все эти традиционные для жанра элементы произошли из первой части «Одного в темноте». Каждая следующая часть слабее предыдущей, сейчас играть в них можно только из любви к истории видеоигр. Мне посчастливилось пройти первые две части в то время, когда они вышли.

Ещё один Лавкрафт-проект, который я отнесу к некрогеймингу — Necronomicon: The Dawning of Darkness. Несмотря на то, что игра вышла в 2000 году, она настолько морально устарела (квест от первого лица с дискретным перемещением по псевдо-трёхмерным локациям), что играть в это невозможно. Игра получила разгромные отзывы.

Технически устаревшие

Игры по Лавкрафту зачастую делались независимыми студиями, в которых работало меньше десятка человек, поэтому, при ограниченных ресурсах, игры выглядели технически устаревшими в год дебюта. Что уж говорить про 2020-й… Упомяну две достойных и вполне играбельных сегодня серии.

Первая достойная серия — Penumbra, точнее, две первых части Overture и Black Plague (Frictional Games, 2007-2008). Эта серия изобрела поджанр survival horror от первого лица, где любые предметы можно брать в руки и перемещать (на этом построены многие задачки игры), а монстры непобедимы: от них нужно убегать и прятаться. Сейчас такой геймплей несколько устарел, поскольку за 13 лет в него догадались добавить динамики. Действие «Полутеней» происходит на арктической станции в Гренландии, а сюжет вдохновлён «Хребтами безумия». Минималистично и страшно. Третья часть — набор головоломок, делавшийся другим разработчиком и не заслуживающий внимания.

Другая достойная серия — Darkness Within (Zoetrope Interactive, 2007-2009). Первая часть In Pursuit of Loath Nolder («В погоне за Лоатом Нолдером») представляет собой трёхмерный квест с фиксированной точкой обзора: взгляд игрока прыгает от точки к точке. Если для вас такой подход слишком нафталиновый, играйте сразу в продолжение The Dark Lineage («Тёмная родословная») — это приключенческая игра с нормальным видом от первого лица. В плане сюжета всё стандартно: опять городок в американской глуши, откуда невозможно сбежать, подземелья, древние и обязательное святилище. Зато игра радует детективной частью про поиск улик и своеобразную дедукцию: в документах вас заставят выбирать и подчёркивать ключевые места-улики. В 2017 году та же команда выпустила своеобразный сиквел Conarium, с более приличной графикой и неубиваемыми, гоняющимися за главгероем монстрами, но с невнятным сюжетом. Лучшая часть, всё-таки — The Dark Lineage.

Если готовы делать скидку на невыразительную картинку — рекомендую эти серии.

Современные

Stygian: Reign of the Old Ones (Cultic Games, 2019) — ролевая игра с пошаговыми боями. «Стигийский» (от названия вымышленной страны Стигия) самобытно передаёт атмосферу лавкрафтовского Мифоса в визуальном стиле ранних редакций настольной Call of Cthulhu RPG. С повествованием в игре тоже всё в порядке, последовательно перебираются самые известные произведения Говарда Филлипса. Правда, боёвка сделана на «отвяжись», чтобы было. Главная проблема игры в том, что она обрывается где-то на 60% запланированного: создателям не хватило бюджета. Трагически смешно, что в русле лавркафтовской мысли такая концовка вполне допустима. Несмотря на недоделанность игры, я не жалею о проведённых за ней двух днях.

The Sinking City (Frogwares, 2019) — детективная ролевая игра с открытым миром, нелинейным сюжетом и побочными заданиями, разработанная создателями известной серии игр Sherlock Holmes и получившая из «Шерлока Холмса» лучшие дедуктивные механики. (Кстати, в одной из частей «Холмса» были культисты Ктулху — но вся мистика в итоге получала рациональное объяснение.) «Тонущий город» — это то, какой должна была стать видеоигра Call of Cthulhu RPG, ибо именно Frogwares некоторое время работали над официальной видеоигрой — но в итоге проект отдали Cyanide (см. выше). Мрачный тонущий город, отражение Инсмута, населён рыболюдьми и культистами, а также неземными формами жизни, которые охотятся на главгероя-детектива.

В игре три пласта разного качества. Первый — детективный, и он очень хорош: сбор улик, восстановление произошедших событий, выстраивание главных выводов из фактов; то, за что любят серию «Шерлок Холмс». Второй пласт — исследование мира: предметы, персонажи и получение новых заданий, и всё это смотано канвой истории. Этот пласт если не выдающийся, то вполне сносный: мы уже привыкли в каждой игре по Лавкрафту видеть рыболюдей, культистов и подземелья со святилищем. Третий пласт — бои, то есть драка и стрельба, с опциональной скрытностью и побегом от монстров. К сожалению, эта часть сделана вымученной — она не нужна, она крива, она не страшна. И, пожалуй, это главный недостаток «Тонущего города» — он не страшный. Но если меня спросят, какую игру по Лавкрафту я порекомендую в первую очередь, это будет The Sinking City.

* * *

Что из игр по Лавкрафту я не могу порекомендовать? Во-первых, любые комические интерпретации, поскольку это уже другой жанр, не сочетающийся с хтоническим ужасом (например, игры Cthulhu Saves the World, Gibbous, Tesla vs Lovecraft). Во-вторых, rogue-like Sunless Sea про капитана кораблика, плавающего по ктулхианским морям. Игра имела неплохую прессу, но она однообразна, затянута, в ней слишком много чтения — в итоге до конца её прошли меньше 5% игроков. В-третьих, симулятор ходьбы Old Gods Rising со скучной беготнёй и несложным сюжетом — это искупается только тем, что пройти её можно за пару часов.

Очевидно, что лучшую игру по вселенной Лавкрафта пока не сделали. Мечты о гениальной видеоигре по Call of Cthulhu RPG по-прежнему тревожат любителей Мифоса.