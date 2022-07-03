Наши любимые настолки Hobby World

Издательству Hobby World исполняется 21 год! В честь этого события наши авторы и редакторы делятся историями о любимых настольных играх, сделавших нас такими, какими мы стали.
Любитель комиксов и коллекционер со стажем.
За те последние пару лет, что я активно увлекаюсь настолками, на моих полочках поселилось приличное количество игр от Hobby World. Пятнадцать, если быть точным. И это без учёта различных допов, которые легко умножают число коробок на три. Но только одна игра обладает какой-то особой магией — и нравится всем, кого мне удалось за неё посадить.
Речь об игре «Звёздные войны: Внешнее кольцо». Это несложная песочница с элементом гонки, где игроки соревнуются за звание самого прославленного бандита криминальных рубежей далёкой-далёкой галактики. Мы можем примерить на себя роль харизматичного контрабандиста или опасного охотника за головами, проворачивать незаконные дельца или сражаться с патрулями — вариантов и путей к победе достаточно. И всё это вместе с полюбившимся по фильмам, комиксам и книгам персонажами. Как говорит один мой знакомый, игра даёт «похансолить» на всю катушку.
Притом «Внешнее кольцо» отлично заходит даже тем, кто не любит «Звёздные войны». Эти люди в конце так же азартно бросают кубики и ругаются, когда не удаётся выполнить задание или контракт, дающие финальное победное очко. Но никаких расстройств из-за проигрыша обычно не бывает — игра неплохо сбалансирована, и к финалу все приходят ноздря в ноздрю. Разве что играть в роли охотника за головами чуть сложнее. Единственный ощутимый минус базовой коробки — небольшое количество контента. Исправить его должен долгожданный доп, вышедший буквально в этом месяце на английском. Надеюсь и верю, что его получится издать и у нас.
Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.
Именно благодаря Hobby World в далёкое студенческое время началось моё серьёзное увлечение настольными играми. И «Мир фантастики», конечно же, тоже сыграл в этом ключевую роль! Ведь на обложке какого-то выпуска 2000-х годов я увидела рекламу одной из первых крупных локализаций от HW — ставшего теперь уже легендарным «Ужаса Аркхэма» второй редакции. Скрепя сердце выложив огромные для студента деньги (что-то около 2000 рублей) и ужаснувшись толстому буклету правил, я позвала друзей на первую партию.
Она оказалась погружением в безумие почище того, что могут устроить вам Ктулху и Азатот, вместе взятые. Нет, конечно, «Ужас Аркхэма» не был моей первой в жизни настольной игрой — как и у всех детей 1990-х, у меня пылились «Менеджер» (импортозамещённая «Монополия») и различные «кинь-двинь». Но разве могло это сравниться с тем опытом, что давал монструозный, доверху наполненный механиками шедевр от Fantasy Flight Games? Исследование таинственного города, встречи с потусторонними личностями, сражения с жуткими монстрами, неописуемые кошмары в иных мирах, наконец, открытое противостояние с кем-то из пантеона Великих Древних Лавкрафта… Мы собирались специально ради этой игры, часами играли партию за партией, просиживали за игровым столом ночи напролёт!
С тех пор мои полки под завязку наполнились коробками с различными настольными играми, они перебираются уже в шкафчики и под кровать, многие без жалости отправляются на барахолку. Но до сих пор есть особенно почётное место, занятое тем самым старичком, «Ужасом Аркхэма» второй редакции, и его дополнениями. Это тот самый первый тираж от Hobby World, с неподходящим к названию игры шрифтом на обложке и «Ночным сраальцем» (на самом деле опечатка была «Ночной страалец», но так уж он вошёл в историю — прим. ред.) на одном из жетонов монстров. И, честно говоря, мы уже долго в него не играли: 15 лет спустя я признаю, что механики устарели, партии слишком затягиваются и давно есть множество более увлекательных настолок. Но выставить на продажу или выбросить рука не поднимается, ведь воспоминания о первой любви времени неподвластны!
Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!
Так получилось, что с Hobby World на разных этапах так или иначе были связаны судьбы многих моих друзей, коллег и даже родственников. Но всё-таки «Мир Хобби» ассоциируется у меня прежде всего именно с настолками, которые я так люблю. Особенно — с моей нежно любимой серией «Маленький мир». Её поклонником я стал задолго до того, как начался выпуск локализованных коробок в России, но когда Small World начала выходить на русском языке, это значительно упростило сбор коллекции. Плюс при наличии русскоязычных правил куда проще заманить знакомых сесть за игру в первый раз.
Ещё ярчайшие лучи благодарности компании за локализацию «Мрачной Гавани» — пускай из-за пандемии пройти игру до конца не получилось, всё равно мы провели в ней множество увлекательных часов. Но самое большое спасибо — за уникальных Манчкинов, «Русского» и «Гравити Фолз». Именно эти сеттинги позволили мне наконец-то заинтересовать настолками супругу, которая предельно далека от рофлов на тему D&D, космоса, кунг-фу, «Молота Войны» и хорроров.
Живите долго, процветайте и продолжайте снабжать нас способами совместного времяпрепровождения!
Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.
Колодострой — одна из моих любимых механик в настольных играх. Пусть строить оптимальные колоды и комбинации получается далеко не всегда, но цепляюсь за механику я на раз-два. Даже если игра получается не очень.
Слышал мнение, что один из лучших колодостоев — собственно, открывший эту механику «Доминион». Мол, лучше уже не сделать, всё уже оптимально и многогранно. И лучше всего знакомиться с подобным типом игр через «Доминион». Может быть! Но мне довелось наткнуться сперва на «Звёздные империи» (Star Realms), и это была любовь с первого взгляда.
Если в двух словах, то это преимущественно дуэльный колодострой (хотя есть вариации правил), в котором игроки стараются снести пункты влияния соперника до нуля. На старте их по 50 у каждого. В игре четыре основные фракции, карты которых можно приобретать на рынке. У каждой — свои особенности, а ещё каждая интересным образом комбинируется с другими (хотя основные правила подталкивают к тому, чтобы сосредоточиться на плюс-минус одной фракции).
Даже базовая коробочка — это очень лаконичная и динамичная игра, партии в которой опытные военачальники раскидывают за 15 минут. А ещё благодаря высокой реиграбельности, богатству тактики и простым правилам «Звёздные империи» можно советовать вообще всем. Особенно если вы хотите пересадить друзей с надоевшего «Манчкина». А там потихоньку можно и дополнения покупать — они вносят ещё больше вариаций и тактик сражения.
Главный редактор «Мира фантастики», читатель журнала с первого номера.
Игры Hobby World (тогда ещё «СМАРТ») давно вошли в мою жизнь. И каким-то странным образом я проскочил стадию простых еврогеймов вроде «Каркассона» (хотя на полочке стоит старое издание) и «Колонизаторов» и сразу начал активно осваивать комплексные многочасовые приключения. Первым из них была игра World of Warcraft основателя Fantasy Flight Games Кристиана Т. Петерсена — хотя опытные игроки ещё тогда ругали её за перегруженность, мы с будущей женой потратили не один день (плавно переходящий в вечер) за партиями в настольном Азероте. Тогда трудно было вообразить, что настольные игры могут быть такими масштабными: с кучей компонентов, полем, едва влезающим на разобранный стол, и партией по восемь часов.
Потом был «Ужас Аркхэма», подаривший немало увлекательных и очень атмосферных мгновений. Поле (то самое, с опечаткой «Норtланд») было вроде и поменьше, но масштабы от этого только выросли: ведь приключения происходили в куче разных миров, и сражаться приходилось с разными древними.
Жаль, сейчас из-за работы играть уже некогда, но в очередной раз я восхитился игрой «Сумерки империи. Четвёртая редакция», которую мне вручили на редактуру через пару недель после того, как я пришёл работать в редакцию Hobby World. Но это уже другая история…
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