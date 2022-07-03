Наши любимые настолки Hobby World

Издательству Hobby World исполняется 21 год! В честь этого события наши авторы и редакторы делятся историями о любимых настольных играх, сделавших нас такими, какими мы стали.

Борис Блинохватов

Любитель комиксов и коллекционер со стажем. Любитель комиксов и коллекционер со стажем.

За те последние пару лет, что я активно увлекаюсь настолками, на моих полочках поселилось приличное количество игр от Hobby World. Пятнадцать, если быть точным. И это без учёта различных допов, которые легко умножают число коробок на три. Но только одна игра обладает какой-то особой магией — и нравится всем, кого мне удалось за неё посадить.

Речь об игре «Звёздные войны: Внешнее кольцо». Это несложная песочница с элементом гонки, где игроки соревнуются за звание самого прославленного бандита криминальных рубежей далёкой-далёкой галактики. Мы можем примерить на себя роль харизматичного контрабандиста или опасного охотника за головами, проворачивать незаконные дельца или сражаться с патрулями — вариантов и путей к победе достаточно. И всё это вместе с полюбившимся по фильмам, комиксам и книгам персонажами. Как говорит один мой знакомый, игра даёт «похансолить» на всю катушку.

Притом «Внешнее кольцо» отлично заходит даже тем, кто не любит «Звёздные войны». Эти люди в конце так же азартно бросают кубики и ругаются, когда не удаётся выполнить задание или контракт, дающие финальное победное очко. Но никаких расстройств из-за проигрыша обычно не бывает — игра неплохо сбалансирована, и к финалу все приходят ноздря в ноздрю. Разве что играть в роли охотника за головами чуть сложнее. Единственный ощутимый минус базовой коробки — небольшое количество контента. Исправить его должен долгожданный доп, вышедший буквально в этом месяце на английском. Надеюсь и верю, что его получится издать и у нас.

Юлия Харина

Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого. Читатель, настольщик, геймер, сериаломан, учитель, жена, мать, любитель фэнтези и фантастики, а еще реализма, детективов и отпуска на море. Мечтает о венерианских сутках для всего этого.

Именно благодаря Hobby World в далёкое студенческое время началось моё серьёзное увлечение настольными играми. И «Мир фантастики», конечно же, тоже сыграл в этом ключевую роль! Ведь на обложке какого-то выпуска 2000-х годов я увидела рекламу одной из первых крупных локализаций от HW — ставшего теперь уже легендарным «Ужаса Аркхэма» второй редакции. Скрепя сердце выложив огромные для студента деньги (что-то около 2000 рублей) и ужаснувшись толстому буклету правил, я позвала друзей на первую партию.

Она оказалась погружением в безумие почище того, что могут устроить вам Ктулху и Азатот, вместе взятые. Нет, конечно, «Ужас Аркхэма» не был моей первой в жизни настольной игрой — как и у всех детей 1990-х, у меня пылились «Менеджер» (импортозамещённая «Монополия») и различные «кинь-двинь». Но разве могло это сравниться с тем опытом, что давал монструозный, доверху наполненный механиками шедевр от Fantasy Flight Games? Исследование таинственного города, встречи с потусторонними личностями, сражения с жуткими монстрами, неописуемые кошмары в иных мирах, наконец, открытое противостояние с кем-то из пантеона Великих Древних Лавкрафта… Мы собирались специально ради этой игры, часами играли партию за партией, просиживали за игровым столом ночи напролёт!

С тех пор мои полки под завязку наполнились коробками с различными настольными играми, они перебираются уже в шкафчики и под кровать, многие без жалости отправляются на барахолку. Но до сих пор есть особенно почётное место, занятое тем самым старичком, «Ужасом Аркхэма» второй редакции, и его дополнениями. Это тот самый первый тираж от Hobby World, с неподходящим к названию игры шрифтом на обложке и «Ночным сраальцем» (на самом деле опечатка была «Ночной страалец», но так уж он вошёл в историю — прим. ред.) на одном из жетонов монстров. И, честно говоря, мы уже долго в него не играли: 15 лет спустя я признаю, что механики устарели, партии слишком затягиваются и давно есть множество более увлекательных настолок. Но выставить на продажу или выбросить рука не поднимается, ведь воспоминания о первой любви времени неподвластны!

Евгений Пекло

Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда! Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

Так получилось, что с Hobby World на разных этапах так или иначе были связаны судьбы многих моих друзей, коллег и даже родственников. Но всё-таки «Мир Хобби» ассоциируется у меня прежде всего именно с настолками, которые я так люблю. Особенно — с моей нежно любимой серией «Маленький мир». Её поклонником я стал задолго до того, как начался выпуск локализованных коробок в России, но когда Small World начала выходить на русском языке, это значительно упростило сбор коллекции. Плюс при наличии русскоязычных правил куда проще заманить знакомых сесть за игру в первый раз.

Ещё ярчайшие лучи благодарности компании за локализацию «Мрачной Гавани» — пускай из-за пандемии пройти игру до конца не получилось, всё равно мы провели в ней множество увлекательных часов. Но самое большое спасибо — за уникальных Манчкинов, «Русского» и «Гравити Фолз». Именно эти сеттинги позволили мне наконец-то заинтересовать настолками супругу, которая предельно далека от рофлов на тему D&D, космоса, кунг-фу, «Молота Войны» и хорроров.

Живите долго, процветайте и продолжайте снабжать нас способами совместного времяпрепровождения!

Александр Стрепетилов

Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D. Главный по новостям, кликбейтам и опечаткам. Люблю фантастику во всех проявлениях, но больше прочего — в настольных ролевых играх вроде D&D.

Колодострой — одна из моих любимых механик в настольных играх. Пусть строить оптимальные колоды и комбинации получается далеко не всегда, но цепляюсь за механику я на раз-два. Даже если игра получается не очень.

Слышал мнение, что один из лучших колодостоев — собственно, открывший эту механику «Доминион». Мол, лучше уже не сделать, всё уже оптимально и многогранно. И лучше всего знакомиться с подобным типом игр через «Доминион». Может быть! Но мне довелось наткнуться сперва на «Звёздные империи» (Star Realms), и это была любовь с первого взгляда.

Если в двух словах, то это преимущественно дуэльный колодострой (хотя есть вариации правил), в котором игроки стараются снести пункты влияния соперника до нуля. На старте их по 50 у каждого. В игре четыре основные фракции, карты которых можно приобретать на рынке. У каждой — свои особенности, а ещё каждая интересным образом комбинируется с другими (хотя основные правила подталкивают к тому, чтобы сосредоточиться на плюс-минус одной фракции).

Даже базовая коробочка — это очень лаконичная и динамичная игра, партии в которой опытные военачальники раскидывают за 15 минут. А ещё благодаря высокой реиграбельности, богатству тактики и простым правилам «Звёздные империи» можно советовать вообще всем. Особенно если вы хотите пересадить друзей с надоевшего «Манчкина». А там потихоньку можно и дополнения покупать — они вносят ещё больше вариаций и тактик сражения.

Сергей Серебрянский

Главный редактор «Мира фантастики», читатель журнала с первого номера. Главный редактор «Мира фантастики», читатель журнала с первого номера.

Игры Hobby World (тогда ещё «СМАРТ») давно вошли в мою жизнь. И каким-то странным образом я проскочил стадию простых еврогеймов вроде «Каркассона» (хотя на полочке стоит старое издание) и «Колонизаторов» и сразу начал активно осваивать комплексные многочасовые приключения. Первым из них была игра World of Warcraft основателя Fantasy Flight Games Кристиана Т. Петерсена — хотя опытные игроки ещё тогда ругали её за перегруженность, мы с будущей женой потратили не один день (плавно переходящий в вечер) за партиями в настольном Азероте. Тогда трудно было вообразить, что настольные игры могут быть такими масштабными: с кучей компонентов, полем, едва влезающим на разобранный стол, и партией по восемь часов.

Потом был «Ужас Аркхэма», подаривший немало увлекательных и очень атмосферных мгновений. Поле (то самое, с опечаткой «Норtланд») было вроде и поменьше, но масштабы от этого только выросли: ведь приключения происходили в куче разных миров, и сражаться приходилось с разными древними.

Жаль, сейчас из-за работы играть уже некогда, но в очередной раз я восхитился игрой «Сумерки империи. Четвёртая редакция», которую мне вручили на редактуру через пару недель после того, как я пришёл работать в редакцию Hobby World. Но это уже другая история…