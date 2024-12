Издательство Capcom анонсировало новые игры из серии Onimusha. Рассказываем, о чём были предыдущие

2024 год подарил нам незабываемые встречи с Индианой Джонсом и ремейк Silent Hill 2, а весной ожидается ремастер двух первых частей Suikoden, давно считающихся классикой японских RPG. А японское издательство Capcom недавно анонсировало сразу два проекта в изрядно подзабытой вселенной Onimusha. Причём если Onimusha VR: Shadow Team для шлема виртуальной реальности — пока только короткое техническое демо, которое не факт что превратится в нечто большее, то Onimusha: Way of the Sword выглядит как полномасштабное возрождение саги, вставшей на паузу без малого 20 лет назад. О новинке пока что известно ещё слишком мало, а вот освежить в памяти историю всей серии лучше всего прямо сейчас.