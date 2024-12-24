Издательство Capcom анонсировало новые игры из серии Onimusha. Рассказываем, о чём были предыдущие

Capcom

2024 год подарил нам незабываемые встречи с Индианой Джонсом и ремейк Silent Hill 2, а весной ожидается ремастер двух первых частей Suikoden, давно считающихся классикой японских RPG. А японское издательство Capcom недавно анонсировало сразу два проекта в изрядно подзабытой вселенной Onimusha. Причём если Onimusha VR: Shadow Team для шлема виртуальной реальности — пока только короткое техническое демо, которое не факт что превратится в нечто большее, то Onimusha: Way of the Sword выглядит как полномасштабное возрождение саги, вставшей на паузу без малого 20 лет назад. О новинке пока что известно ещё слишком мало, а вот освежить в памяти историю всей серии лучше всего прямо сейчас.

По образу и подобию

На волне популярности Resident Evil в конце 1990-х — начале 2000-х руководство Capcom принялось не только беспощадно эксплуатировать саму зомби-эпопею, но и делать похожие на неё новые игры. В течение буквально пары лет на рынке появились сначала Dino Crisis, буквально скопированная с «Резика», а чуть позже — Devil May Cry, выросшая из раннего прототипа Resident Evil 4. Между этими релизами состоялся ещё один, тоже весьма приметный: в начале 2001-го эксклюзивно на PlayStation 2 свет увидела Onimusha: Warlords. В начальных титрах мелькали сплошь знакомые имена и фамилии. Продюсировал проект Кэйдзи Инафунэ, «отец» Мегамена и один из кураторов Resident Evil 2, в режиссёрском кресле устроился Дзюн Такэути, дизайнер персонажей и аниматор ранних «Резидентов», а сценаристом выступил Нобору Сугимура, написавший сюжеты для многих «Обителей зла», начиная со второй. Несложно догадаться, что могла сотворить такая команда.

Гигантская насекомость, любимые боссы авторов Resident Evil, встречаются практически во всех частях Capcom

Сотворила она боевик в сеттинге феодальной Японии, главный герой которого, молодой самурай Акэти Саманоске, сражается с полчищами демонов генма, воскресившими одиозного военачальника Оду Нобунагу после его гибели в бою. Богатая отсылками к реальным фигурам и событиям история переплетается со множеством мифов и легенд, формируя отличный антураж для залихватского рубилова. Все ключевые принципы Resident Evil в Onimusha: Warlords бережно сохранены. Вместо полноценного 3D-окружения — арены с плоскими задниками и фиксированными ракурсами камеры. Цветёт и пахнет «тракторная» схема управления, где стрелка «вверх» всегда означает движение вперёд, а «влево» и «вправо» регулируют развороты в соответствующие стороны; аналоговый стик проигнорирован. Отдельная кнопка отвечает за поднятие оружия в боевую стойку, другая — за его применение. Стойка нужна для автоприцеливания, атаковать можно без неё, но удары будут хаотичными.

Квестовая система поиска предметов и решения головоломок, разумеется, тоже в силе. Главное отличие от источника вдохновения — упор на холодное оружие. Огнестрельное есть, но игра в большей степени слэшер, нежели шутер. Также добавлены магия и система прокачки, где нужно собирать души поверженных демонов в Они-перчатку на руке героя. Периодически Саманоске подменяет очаровательная Каэдэ, у которой собственный набор вооружения и более высокая скорость движений, но нет перчатки — качать навыки она не умеет. Впрочем, красавице отведено не так много экранного времени, чтобы это имело значение.

Критики и публика приняли Onimusha: Warlords очень тепло, особенно в родной Японии. Великолепная графика и годами отточенная формула геймплея сделали своё дело, игра разошлась двухмиллионным тиражом, на какое-то время став самым продаваемым хитом для PlayStation 2 (до появления Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty, само собой). Вскоре Capcom портировала её на Xbox, сменив название на Genma Onimusha. Параллельно вовсю шло производство сиквела — он созрел всего через полтора года после грандиозного дебюта.

В зените славы

Первая часть заложила великолепный фундамент, Onimusha 2: Samurai's Destiny уверенно продолжила начатое. В излюбленной манере разработчики с лёгкостью заменили протагониста — теперь бессердечному Нобунаге и его ордам демонов противостоит легендарный Дзюбэй Ягю, герой средневекового эпоса с харизматической внешностью и реноме одного из лучших фехтовальщиков Японии. В реальности Дзюбэй и Нобунага прилично разминулись, но кого волнуют такие мелочи. Согласно завязке второй главы, генма по приказу Оды опустошили родную деревню клана Ягю, после чего Дзюбэй отправился искать возмездия.

Красота — страшная сила! Capcom

Серьёзных изменений в концепцию авторы вносить не стали. Сохранилось точно такое же строение декораций с пререндеренными задниками, та же самая «тракторная» схема управления, квестовые и ролевые элементы. Вместо волшебной перчатки введена выполняющая аналогичную функцию магическая печать на ладони. Добавилась обширная мирная локация, где можно просто общаться с жителями деревушки или вербовать их к себе в помощники. Во втором случае требуется покупать на собранное золото какие-нибудь предметы и преподносить их в качестве подарков. Водить с собой напарников не обязательно, но иногда в сложных ситуациях они оказывают ощутимую поддержку, а также участвуют в решении пазлов. Несмотря на отсутствие принципиальных новшеств, вторая глава получилась масштабнее и продолжительнее. Революцию разработчики приберегли для третьей части.

Onimusha 3: Demon Siege легла на прилавки в начале 2004 года. Интриговать она начинала прямо с обложки, на которой рядом со знакомым по первой главе самураем Саманоске красовался, ни много ни мало, Жан Рено собственной персоной. Популярный французский актёр воплотил и озвучил второго протагониста — парижского жандарма Жака Блана. Как его занесло в феодальные японские разборки? В очередной раз сбежавший из преисподней Ода Нобунага окончательно распоясался. Владеть одной Японией повелителю демонов показалось мало, захотелось прибрать к рукам мироздание целиком, для чего Гильденстерн, один из его ближайших приспешников, построил машину времени. В результате использования агрегата самого Гильденстерна, крупную партию генма и Саманоске в придачу выкинуло в Париж 2004 года, а Жака Блана, наоборот, засосало в Японию 1582-го.

Хотя на момент «съёмок» в Onimusha 3 Рено было крепко за полтинник, в игре он выглядит значительно моложе Capcom

Эпизоды героев чередуются. Японец пользуется холодным оружием ближнего боя, в его распоряжении разнообразные мечи, секира и лук со стрелами. Француз ловко орудует кнутом, прямо как борцы с вампирами из Castlevania, копьём и револьвером. Также оба персонажа по желанию игрока (если заполнена соответствующая шкала) умеют превращаться в супервоина Онимушу. В первой части такая метаморфоза происходила по сюжету в концовке, во второй включалась автоматически в определённые моменты, здесь она стала рядовой опцией. В каждой ветке сценария основного персонажа вновь подменяют помощники — традиция, пришедшая опять же из Resident Evil, прижилась. Разделённые веками Саманоске и Жак взаимодействуют через специальные порталы, способные отправлять туда-обратно те или иные предметы. Кроме того, некоторые поступки в прошлом ведут к последствиям в будущем, помогая решать головоломки.

Третья глава заметно осовременилась. Для неё был написан мощный, полностью трёхмерный движок, к классической схеме управления наконец-то добавилась аналоговая. Качество CG-роликов улучшилось , а вот интерес массовой публики к сериалу, увы, начал падать. Ещё до выхода Demon Siege руководство Capcom объявило, что третья часть поставит точку в магистральном сюжете. Но даже пиар в духе «прощальных гастролей» и высокие оценки в прессе не помогли игре догнать по продажам первые две части. Серия закономерно шла к закату.

На пути к забвению

В дополнение к основной трилогии, которой занимались ведущие творческие силы Capcom, другие внутренние команды издательства в 2003 году создали два спин-оффа. На портативной Game Boy Advance вышла пошаговая «ролевушка» Onimusha Tactics. Яркого впечатления она не произвела: стандартная для жанра визуализация в стилистике аниме, изометрическая камера, разбитое на клетки поле, физические атаки и магия. Плюс фирменная перчатка для ловли душ демонов генма, используемых при прокачке. Сюжет тоже не блещет оригинальностью: юный самурай Онимару жаждет свести счёты с Нобунагой, ему в этом помогают некоторые второстепенные персонажи из предшествующих «Онимуш». Довольно серая игрушка лавров ожидаемо не снискала. Немногим лучше сложилась судьба файтинга Onimusha Blade Warriors на PlayStation 2. Хотя в нём задействовано много героев из первой и второй частей, включая Саманоске и Дзюбэя, аудитория отреагировала вяло.

Крушить великанов в середине нулевых было очень модно Capcom

Финальная попытка вдохнуть жизнь в увядающую франшизу состоялась в 2006-м, когда вопреки обещаниям завершить серию Capcom всё же соорудила сиквел Onimusha: Dawn of Dreams. Нобунагу с помощью Жана Рено в прошлый раз наконец-то забороли с концами, однако пятнадцать лет спустя над миром нависла новая угроза: сёгун Хидэёси Тоётоми возродил полчища генма, намереваясь с их помощью покорить всё человечество. Разумеется, вновь нашлись храбрецы, готовые помешать осуществлению коварного плана. Возглавляет сопротивление приёмный сын узурпатора, Юки Хидэясу, скрывающий свою личность под прозвищем Соки. Помогает ему целая бригада из четверых соратников, в том числе внучка Дзюбэя Ягю, Аканэ, и прячущийся под маской постаревший Саманоске. Сценарий не то чтобы плох или чересчур предсказуем, но заметно отличается от предыдущих по стилистике изложения. Причина тут простая и печальная — его писали уже другие люди, поскольку Нобору Сугимура скончался в феврале 2005-го. Работа над Onimusha 3: Demon Siege оказалась лебединой песней мастера.

Одно из главных нововведений: прохождение разбито на отдельные главы в духе Resident Evil 4. Управление оставлено только аналоговое, геймплей более быстрый и разноплановый. Важным элементом боевой системы стали комбо, а также возможность отдавать приказы напарникам или временно переключаться на второго персонажа. В качестве секретки припрятан кооперативный мультиплеер, правда, совершенно не проработанный — камера фокусируется только на Соки. Захват вражеских душ по-прежнему служит ресурсом для прокачки. Создатели Dawn of Dreams пытались идти в ногу со временем, кое-что подсмотрели в Devil May Cry 3: Dante's Awakening и God of War, но уникальное очарование серии во многом растеряли. Даже в Японии, где Onimusha всегда принимали радушно, продажи шли туго, а в остальном мире эксклюзив для старушки PlayStation 2 вовсе не заметили — куда больше внимания привлекало новое поколение консолей.

В Capcom никогда не церемонились с растерявшими привлекательность сериями, поэтому после коммерческой осечки двух последних частей «Онимушу» без лишних сантиментов отправили в чулан. В 2012-м японцы попробовали реанимировать бренд на PlayStation 3, запустив стратегию Onimusha Soul, но ничего толкового из этой затеи не вышло, переводить на английский игру не рискнули. В 2019-м на консолях восьмого поколения и в Steam переиздали Onimusha: Warlords. Над улучшением картинки потрудились неплохо, но это был всего лишь очередной ремастер, не более того. Теперь же нас ожидает как минимум одна полноценная новая игра, теоретически способная вернуть франшизе её прежний статус. А может, две, если проект для шлема виртуальной реальности получит соответствующую поддержку. Пожелаем разработчикам удачи.

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