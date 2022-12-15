Стратегия «Вечная зима. Палеоиндейцы». Комплексное евро

Тип игры: стратегия, еврогейм

Автор: Стэн Кордонский

Художник: Михайло Димитриевски

Издатель: Fantasia Games

Издатель в России: GaGa Games

Количество игроков: 1–4

Возраст игроков: 12+

Время игры: 60–120 минут

Похоже на:

• «Руины острова Арнак»

• «Дюна. Империя»

• «Архитекторы Западного королевства»

В среде настольных экономических стратегий (или еврогеймов) в последние годы наметилась явная тенденция: самые популярные игры этого жанра не концентрируются на одной механике, а сочетают множество способов получить победные очки. А прекрасное оформление помогает играм выделиться из сонма конкурентов. Таким был, например, нашумевший в 2018 году «Эверделл»: за милыми зверушками и развесистым 3D-деревом скрывалась глубокая стратегия, завязанная на сборе карточных сетов и менеджменте ресурсов. А в 2020 году большинство настольных наград собрали «Руины острова Арнак» — еврогейм о работе археологов, в котором колодостроение подкреплялось гонкой по треку исследования древнего храма. Сюда же можно отнести и игру «Дюна. Империя», получившую звание «Игра года» от нашего журнала в прошлом году. В ней, кроме похожих механик, не обошлось без открытого противостояния и битв между игроками.

«Вечная зима. Палеоиндейцы» тоже явно из этой категории. Игра, повествующая об освоении Северной Америки первобытными людьми, встречает нас прекрасной одёжкой: отличное качество картонных, пластиковых и деревянных компонентов, удобный органайзер не только для общего хранения, но и для каждого игрока отдельно, яркий и сочный арт. Насчёт последнего в интернете не утихают споры: художник Михайло Димитриевски успел показать свой уникальный стиль в настольных играх «Бухта торговцев» и «Викинги», а также в трилогии о Западном королевстве («Архитекторы», «Виконты» и «Паладины»). Многим пришлись не по вкусу его портреты суровых персонажей с утрированными чертами лица, однако подобные суждения всегда субъективны. Для «Вечной зимы» изображения грубых, словно высеченных из камня первобытных охотников пришлись как нельзя кстати.

Но главное в настольной игре всё-таки не обёртка, а начинка. А в игровом процессе «Вечная зима», кажется, постаралась совместить всё, что принесло успех предшественникам, и даже добавить ещё сверху. Вышла комплексная стратегия, сочетающая в себе множество механик и путей к победе.

В основе геймплея лежит механика размещения рабочих. У каждого игрока есть две фигурки рядовых членов племени и один вождь, дающий небольшой бонус на определённых локациях. Действий на общем поле всего четыре, и каждое из них — тот или иной путь развития вашей общины. Вы можете сделать ставку на какую-либо «специализацию», но опыт показывает, что в подобных играх победителями чаще становятся те, кто успевает достичь успехов во всех сферах.

Поставить фигурку соплеменника на определённую локацию мало — у вас должны быть в руке нужные карты племени, а на планшете — необходимые ресурсы, чтобы «оплатить» все намеченные действия. Люди — самый ценный ресурс, поэтому без розыгрыша карт с символами ладошек (так называемые «очки труда») почти ничего полезного сделать не получится. Кроме того, вашим подопечным нужны еда и орудия труда — этими ресурсами лучше запастись перед началом раунда.

Первый ряд действий на поле называется «Инициация» — здесь вы будете набирать в племя новых членов. Именно тут происходит колодостроение. Всего видов соплеменников пять, и у каждого из них своя «профессия»: кто-то даст больше символов ладошек для охоты, кто-то — для расселения по карте. Именно в момент «Инициации» удобнее всего чистить колоду от слабых стартовых карт. Здесь это оформлено очень тематично — вы не просто выкидываете абстрактные карты, а хороните умерших в колоде захоронения. В кои-то веки игра поощряет чистку колоды — в конце игры за захоронения можно получить немало победных очков.

Второй ряд действий — «Развитие». Здесь можно приобрести уникальные мощные карты культуры. Они играются в ваш ход первыми и могут принести много полезного в нужный момент — от ценных ресурсов до победных очков. Кроме того, здесь же можно получить «священный камень», который отправляется на ваш планшет племени и отныне принадлежит только вам. По сути, это ещё один способ заработать ПО.

Третья колонка действий — «Заселение». В начале игры из гексов местности строится карта окрестных территорий, в центре которой — наша общая стоянка. Именно оттуда с помощью действия заселения начнут распространяться разноцветные палатки отдельных племён. За очки труда можно выставлять и передвигать свои стоянки, а за еду — превращать их в общины, стоящие на перекрёстках сразу трёх гексов. В конце каждого раунда игрок, обладающий наибольшим влиянием на каждом гексе, получает ценные бонусы. По сути, перед нами механика контроля территорий.

Последний ряд действий на общем игровом поле — охота. Игроки могут взять себе карты животных и при необходимости забить их. Мёртвые звери дают много ресурсов (в основном, конечно, еды), зато живые принесут очки в конце игры, причём тем больше, чем больше одинаковых животных вы сможете собрать (механика сбора сетов во всей красе).

Наконец, вашего соплеменника можно просто отправить отдохнуть. Это действие нарисовано на каждом планшете племени и не может быть занято другими игроками. Отдых позволит не только взять ещё одну карту из вашей колоды и забить животное, но и принесёт преимущество в фазу затмения, которая начнётся после ходов всех игроков. В ней определится очерёдность хода, а неразыгранные во время раунда карты соплеменников принесут бонусы. Так что во время совершения действий постоянно приходится думать: не лучше ли вот этого шамана или эту ремесленницу не разыгрывать, а сохранить до затмения? Возможность использовать карты разными способами роднит «Вечную зиму» с «Арнаком» и «Дюной» и придаёт стратегии дополнительную глубину.

Но и это ещё не всё! В «Зиме» есть ещё несколько механик, о которых не стоит забывать. Мы уже упомянули, что в «Арнаке» была гонка по треку храмов? В «Вечной зиме» треков целых два: шкала подношений определит, сколько ПО вы получите за ваши ресурсы в конце игры, а шкала почитания — сколько ПО принесут захороненные соплеменники. Оба этих трека дают шанс здорово оторваться от соперников в финале!

А ещё есть отдельное поле с бонусами, на которые вы можете выкладывать мегалиты своего племени. Символы мегалитов — самые редкие и ценные в игре. И неспроста: вовремя выложенный мегалит может не только принести нужные ресурсы, но и позволит «запрыгнуть» сверху на четвёрку других камней, получив за это победные очки — ведь чем выше в древности оказывались мегалиты, тем большим почётом пользовалось племя.

Как вы уже поняли, на этапе подсчёта победных очков вас ждёт настоящий «пойнт-салат»: вы прибавите очки за карты соплеменников и культуры, за обжитые гексы местности, за собранных животных, за накопленные ресурсы, захоронения, священные камни, мегалиты… Сделав ставку на одно из направлений развития, в следующий раз интересно попробовать другое, но при этом не забывая и про третье, и про четвёртое. «Вечная зима» — самая комплексная и многогранная из всех упомянутых в статье еврогеймов. Если про тот же «Арнак» легко сказать в двух словах: «Там надо открывать новые локации и исследовать храм», про «Эверделл»: «Там надо копить ресурсы и строить карты», то про «Зиму» в двух словах сказать очень сложно. Получится что-то вроде: «Там надо набирать карты племени и карты животных, и расселяться по местности, и продвигать идолов, и возводить мегалиты, и…» Можно сформулировать ещё несколько «и».

База «Вечной зимы» самодостаточна, но, если после множества партий она вам наскучит, обратите внимание на сразу же выпущенные издательством GaGa Games дополнения. Несколько маленьких модулей добавляют лишь небольшие особенности: например, колоду собак или ассиметричные базовые карты для каждого племени. Но есть и три крупных дополнения. «Зов предков» — это большой набор из 150 новых карт: их можно добавлять к базовым или полностью заменять ими некоторые колоды. «Реки и лодки» дают возможность быстро сплавляться водными путями по тайлам местности и быстрее основывать стоянки вдали от стартовой локации. Наконец, «Наскальные рисунки» — пожалуй, самое оригинальное дополнение, которое позволяет рисовать изображения первобытных животных на специальных планшетах с помощью стирающихся маркеров. Каждую линию необходимо оплачивать ресурсами, но это компенсируется победными очками в конце игры.