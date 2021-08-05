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    #дайджест #игры

    Главные игры августа 2021-го

    5 августа 2021
    05.08.2021
    7780
    7 минут на чтение
    #дайджест #игры
    Главные игры августа 2021-го 11

    После небогатых на громкие игровые релизы первых месяцев лета, август обещает быть поистине урожайным. Тут и прямой конкурент бессмертной «Цивилизации», и симпатичные инди-проекты, и даже продолжение одной из лучших отечественных игр в истории. Ожидается настоящее видеоигровое пиршество!

    Black Book

    Когда и где: 10 августа на PC, PS4, X1, Switch
    Что: ролевая игра
    Перевод: полный
    О чём: колдунья Василиса хочет вернуть погибшего возлюбленного, для чего ей необходимо снять семь печатей с Чёрной книги. Да, звучит как очень плохая идея!

    Главные игры августа 2021-го 2

    Почему ждём: эта игра — настоящий экскурс в славянскую мифологию. Сюжетные повороты, противники, локации — всё построено на фольклоре Пермского края, а среди консультантов проекта были профессиональные антропологи. Визуально Black Book выглядит стильно, а многие гейм-дизайнерские решения напоминают о проекте «Ведьмак. Истории» — хотя боевая система чуть в меньшей степени завязана на картах, чем игра от CD Projekt.

    Чего опасаемся: это инди проект — то есть прежде всего игра для тех, кто её создает. И — ох! — не всегда вкусы и чувство прекрасного разработчиков совпадают с предпочтениями игроков. Может получиться и отчаянно хорошо, и мучительно плохо, и даже разочаровывающе никак. Но надеемся на лучшее, благо трейлеры цепляют.

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     Леонид Мойжес |  13.02.2021

    Про новую игру от создателей платформера «Человеколось» часто говорят, что она вдохновлена славянской мифологией, но пусть это не вводит вас в заблуждение.

    HUMANKIND

    Когда и где: 17 августа на PC
    Что: глобальная стратегия
    Перевод: текст
    О чём: управляем цивилизацией с древних времён. Развиваем технологии, выстраиваем политику и экономику, воюем с соседями.

    Главные игры августа 2021-го 6

    Почему ждём: это первый реальный конкурент «Цивилизации». AMPLITUDE Studios, всесторонне исследовав жанр пошаговых стратегий в своей прекрасной серии Endless, наконец решилась сделать игру о развитии земного общества. И да, разработчики прекрасно понимают, с кем собираются конкурировать. Цветовая гамма, некоторые дизайнерские решения, гексагональная глобальная карта — поклонникам последних частей «Цивилизации» здесь многое покажется знакомым. Тем интереснее посмотреть, как знакомые элементы и концепции будут переосмыслены. 

    Чего опасаемся: сложно представить, что кто-то сможет сделать «Цивилизацию» лучшую, чем те, к которым приложил руку Сид Мейер. С другой стороны, если HUMANKIND получится не хуже — это уже будет фантастический успех! И даже если детище AMPLITUDE Studios окажется заметно слабее творения Firaxis, выход игры всё равно останется важным событием — ведь в кои-то веки новую часть «Цивилизации» будут разрабатывать с оглядкой на конкурента. Тридцатилетняя монополия подходит к концу! 

    Twelve Minutes

    Когда и где: 19 августа на PC, X1 и XSXS
    Что: интерактивный триллер
    Перевод: текст
    О чём: крохотная квартирка попадает во временную петлю; в апартаменты вламывается полицейский, который обвиняет жену главного героя в убийстве… и убивает самого главного героя. Вот только убить кого-то окончательно внутри временной петли затруднительно…

    Главные игры августа 2021-го

    Почему ждём: триллер в замкнутом пространстве — редкий гость в играх. Помимо притягательной концепции, проект выделяется ещё и сильным актёрским составом (Джеймс Макэвой, Дейзи Ридли и Уиллем Дефо), интересным визуальным рядом и издателем. Ведь игры, которые издаёт Annapurna Interactive, частенько получают престижные награды вроде BAFTA. Да и просто становятся большим событием.

    Чего опасаемся: игрокам предстоит провести в злополучной квартирке отнюдь не двенадцать минут, упомянутые в названии, а несколько часов. Смог ли Луис Антонио, разрабатывавший Twelve Minutes чуть ли не в одиночку, создать такой сплав саспенса и геймплейных механик, который не отпустит игрока от монитора вплоть до финальных титров?

    Monster Harvest

    Когда и где: 19 августа на PC, PS4, X1 и Switch
    Что: ферма, ролевая игра
    Перевод: текст
    О чём: в Зверастенибурге вам придётся не просто сажать растения, обустраивать дом и общаться с соседями — главным развлечением будет выведение боевых гибридов из растений и животных!

    Главные игры августа 2021-го 8

    Почему ждём: лавры Stardew Valley уже пять лет не дают покоя разработчикам. Игроки, между прочим, тоже жаждут получить ещё несколько игр с такой же уютной пиксельной графикой, ведь сколько можно мучить оригинал! Оттого каждый свежий stardew-like привлекает к себе внимание — а вдруг магия повторится?

    Чего опасаемся: «Ага, ещё один вариант фермы, только со своими покемонами. Графика, конечно, милая, но насколько увлекательно и упоительно в это будет играть?»
    …А вот для таких скептиков уже готова демо-версия, которая поможет решить, стоит ли ждать 19 августа именно ради Monster Harvest. 

    Aliens: Fireteam Elite

    Когда и где: 24 августа на PC, PS4, PS5, X1 и XSXS
    Что: шутер с видом от третьего лица
    Перевод: текст
    О чём: кооперативный отстрел орд ксеноморфов.

    Главные игры августа 2021-го 1

    Почему ждём: это ведь новая игра в рамках любимой вселенной! Выглядит красиво: ксеноморфы — страшные, оружие — знакомое, стрельба — бодрая, можно повыживать и с друзьями, и в одиночку. 

    Чего опасаемся: до релиза около трёх недель, но ни рекламной кампании, ни даже информации о системных требованиях нет. Трейлер и геймплейное видео дают понять, что нас ждёт просто истребление орд ксеноморфов. Ни саспенса, ни расширения вселенной, ни идеальной полировки проекта на уровне лучших ААА-тайтлов можно не ждать. Пока я пишу эти слова, меня не отпускает ощущение, что где-то пиарщики Focus Home Interactive уже вовсю строчат объявление на ярко-жёлтом фоне.

    King’s Bounty II

    Когда и где: 24 августа на PC, PS4, X1 и Switch
    Что: ролевая игра, пошаговая тактика
    Перевод: полный
    О чём: подгнило что-то в королевстве Нострия. Плетутся заговоры, гибнут первые государственные лица, пробуждается нежить и ещё более опасные создания. Но надежда на благополучие есть — новый герой уже вот-вот выйдет на сцену и начнёт менять мир.

    Главные игры августа 2021-го 7

    Почему ждём: спустя долгие годы ожидания культовая пошагово-ролевая серия наконец-то возвращается. Причем в виде не паразитирующего на наследии Katauri самостоятельного дополнения, но смелой, совершенно новой игры. Колдовать отныне предстоит за невозобновляемые ресурсы, количество войск в отряде отображается исключительно визуально, а выбор класса заметно влияет на сюжет. И что самое главное: King’s Bounty II — именно RPG, тактический компонент в ней отходит на второй план. Игровые решения придётся принимать по принципу не «как выгоднее», а «как правильнее».

    Чего опасаемся: хороших ролевых игр много, а вот хороших пошаговых фэнтезийных стратегий и тактик значительно меньше. Мы хотим интересную и глубокую боевую систему — но будет ли она такой, если создатели полностью избавились, например, от механики Ярости? Ставки высоки: мы наверняка получим или одну из лучших игр этого года, или одно из главных его разочарований. Средний путь — явно не для King’s Bounty II.

    Psychonauts 2

    Когда и где: 25 августа на PC, X1 и XSXS
    Что: платформер
    Перевод: нет
    О чём: в рядах экстрасенсорных шпионов смятение — лидера организации похитили, а в штабе, похоже, орудует предатель. Разумеется, разгребать всё это придётся Разпутину Аквато! 

    Главные игры августа 2021-го 10

    Почему ждём: новая игра от одного из главных юмористов игровой индустрии — Тима Шейфера! Это проект-долгострой, которой позволит нам наконец-то снова погрузиться в яркие и сумбурные лабиринты разума. 

    Чего опасаемся: в последние годы все выстреливавшие проекты от Шейфера — ремастеры его же старых игр. Нет никакой уверенности, что культовый гейм-дизайнер сейчас в хорошей форме — зато есть неуютное ощущение, что Psychonauts 2 уж слишком сильно задержалась. После стольких лет разработки её выход отчего-то не воспринимается важным событием.

    No More Heroes 3

    Когда и где: 27 августа на Switch
    Что: экшен
    Перевод: нет
    О чём: легендарный отаку-ассасин Трэвис Тачдаун должен защитить свой дом от инопланетян и занять первую строчку в Галактическом рейтинге супергероев.

    Главные игры августа 2021-го 9

    Почему ждём: потому что это новая часть отбитой на всю голову серии. Фирменное японское безумие, юмор и увлекательные схватки прилагаются. 

    Чего опасаемся: да ничего. Гоити Суда по прежнему у руля — значит, всё будет хорошо. Ценители предыдущих No More Heroes уже обзавелись консолью от Nintendo, подтянули английский язык и отложили 5399 рублей на покупку.

     

    Бонус

    Banners of Ruin

    Когда и где: 30 июля на PC и Switch
    Что: колодостроительный рогалик
    Перевод: текст

    Главные игры августа 2021-го 3

    Колодостроительные рогалики — жанр молодой, но перспективный и предельно затягивающий. На рынке множество проектов и помимо культовой Slay the Spire, причём лучше всего себя этот жанр чувствует на мобильной платформе. Banners of Ruin — любопытная попытка скрестить колодострой со стандартной партийной ролевой игрой. В центре повествования не герой-одиночка, а целый отряд, а большая часть карт — умения конкретных персонажей и их снаряжение, и использовать их могут лишь те герои, которые ими владеют.

    Главные игры августа 2021-го 4

    Вот только если забег в Slay the Spire — это попытка каким-то чудом собрать комбинацию из чистой удачи и идеального понимания механик, эдакий каскадёрский прыжок с двадцатиметровой вышки в малюсенький надувной бассейн, то партия в Banners of Ruin ощущается как сдача несложного экзамена, на котором тебя валят. Например, взял ты своему герою перк, позволяющий в начале каждого хода скидывать из руки одну карту и брать две другие, — а тут игра подбрасывает тебе неизбежное сражение с арбалетчиками, что при каждом вытягивании карты накладывают на персонажа нарастающий эффект кровотечения. Или сидишь ты такой в финальном сражении с полным здоровьем и 120 очками брони, комфортно и уверенно, — и тут тебя убивают за один удар. Что это было? А чёрт его знает…

    Главные игры августа 2021-го 5

    Арт-дирекшен любопытный: чуть мрачноватые, скупые на детали рисунки зверушек а-ля «Рэдволл». Да и ключевой сюжетный концепт довольно нетривиальный для жанра: группа революционеров пытается проникнуть во дворец, чтобы устроить правящей династии «ночь длинных ножей». Выглядит на удивление осмысленно по сравнению с тем, что нам предлагает всё та же Slay the Spire.

    Ценителям жанра с Banners of Ruin познакомиться стоит — после раннего доступа у неё прекрасные отзывы в Steam, в ней хватает интересных идей, да и победа после очевидной нечестности происходящего дарит много радости. Другой вопрос, не разобьёте ли вы клавиатурой монитор и не запустите свой Switch в стену после очередного грязного приёмчика, которым игра украдёт у вас столь желанную и заслуженную победу буквально из-под носа…

    Наша тройка главных ожиданий августа — King’s Bounty II, Twelve Minutes и HUMANKIND. А какие игры в последний летний месяц больше всего ждёте вы? И верите ли в успех наших фаворитов? Ждём ваши прогнозы в комментариях!

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    Редактор
    Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

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