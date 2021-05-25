Мнение ярого фаната о Mass Effect: Legendary Edition

Для многих трилогия Mass Effect — одно из самых значимых игровых приключений в их жизни, для меня же это проект номер один. В следующем году первой части франшизы исполнится 15 лет. Конечно, за такое время Mass Effect во многом устарела — это касается не сюжета и персонажей, но визуальной, боевой и технической части. Исправить всё это призван ремастер с подзаголовком Legendary Edition. Сразу встает главный вопрос: стоило ли вообще ждать «легендарное издание»? Консольщикам — да, вне всяких сомнений. С PC-версией всё немножко интереснее, ведь сейчас единственная достойная альтернатива Legendary Edition на PC — это репаки. И вот почему…

Сборка — просто космос

Жанр: экшен-RPG

Разработчик: BioWare

Издатель: Electronic Arts

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры для всех трёх игр; озвучка для первой Mass Effect

Платформы: PC, PS4, X1

Играли на: PS4

Желая освежить в памяти трилогию, я решилась на ещё одно прохождение в марте этого года. До этого я знала лишь пиратские сборки Mass Effect, так как играбельность версии из Origins по отзывам казалась сомнительной. Тем не менее давным-давно купленная лицензионка дождалась своего часа — и я её возненавидела.

Помню, как по кускам собирала DLC к первой Mass Effect, отделяла русские субтитры от богомерзкой русской озвучки (в DLC «Гибель с небес» они так и не включились), переписывала файлы игры, чтобы добиться FullHD… Целая эпопея. Я рассчитывала, что с Mass Effect 2 сложностей уже не возникнет, ведь технически это более совершенная игра. Но оказалось, что в лицензионном сиквеле отсутствует сглаживание! И я снова переписывала файлы, колдовала с параметрами видеокарты, медитировала на инжекторы. На все танцы с бубном у меня ушло двое суток. Сглаживание появилось. Освещение исчезло. Я бросила игру.

Вариант взять недавно вышедшую Steam-версию даже не рассматривался, поскольку в магазине Valve такая роскошь, как DLC, есть только у Mass Effect 3.

До этого случая я недооценивала один из лучших, как выяснилось, аспектов Mass Effect: Legendary Edition. Эта сборка позволяет получить три игры в одном лаунчере, со всеми аддонами (за исключением совершенно проходной «Станции „Вершина“», чей код утерян BioWare), уже переведённые — но это отдельный предмет обсуждения — и, что немаловажно, приведённые к стилистическому единообразию. Вы берёте трилогию одним пакетом, включаете и играете. Раньше такую возможность на PC предоставляли только торренты, а на консолях предыдущего поколения её и вовсе не было.

Вдобавок теперь ваш Шепард выглядит одинаково во всех трёх частях, неважно, создавали вы его внешность сами или выбирали один из предложенных игрой вариантов. В редакторе больше не слетают настройки слайдеров при переносе внешности в следующую игру.

И вот теперь полюбуйтесь

Время играм не на пользу, и за 14 лет необходимость в ремастере по-настоящему культовой трилогии действительно назрела. Особенно это касается первой Mass Effect, значительно отстоящей от последующих игр по качеству визуала и гейм-дизайна. Это была проба пера, попытка BioWare начать свою собственную научно-фантастическую франшизу, попробовать себя в шутерах и заодно довести до ума те прекрасные идеи, которые она использовала в своих ролевых проектах. Несмотря на многие неровности, первая Mass Effect оказалась действительно новым словом в жанре, эксперимент прошел более чем удачно. Такая игра заслуживала как минимум качественного ремастера под современные системы. Заслуживала и одновременно нуждалась в нём гораздо сильнее, чем её сиквел и триквел.

Переносить трилогию с Unreal Engine 3 на новый движок BioWare не стала. И это к лучшему, потому что с единственным доступным ей сейчас инструментарием — Frostbite 3 – у студии до сих пор складывалось плохо. Программой-минимум было не просто натянуть на Mass Effect 4K-текстуры, а поработать над боёвкой, балансом, интерфейсом, системой инвентаря — в общем, практически над всеми ключевыми механиками, а ещё прикрутить пару новых фич. В BioWare подумали и решили: чем полностью переделывать все эти аспекты под современные представления, лучше просто подтянуть их в первой игре до уровня Mass Effect 3.

Вот так и получилось, что львиную долю улучшений получила именно первая часть. Сиквелу и триквелу уделили не так много внимания.

Текстуры и впрямь вышли здорово. Детализация добротная, хоть и не поразительная. Элементам оружия, брони и окружения добавили объёма, волосы выглядят лучше, чем с популярными фанатскими модификациями M.E.U.I.T.M или ALOT. Есть объекты, которые раньше были просто плоскими рисунками на заднем фоне, а теперь стали полноценными модельками.

Однако детализация и текстуризация неоднородны на разных планетах. Так, поверхность сюжетного Терума выполнена настолько хорошо, что в сочетании с анимацией песка под колесами «Мако» (кстати, теперь им не так больно управлять!) и звуком шин создается впечатление, будто едешь по мягкой почве. А потом ты высаживаешься на Элетании, чтобы сделать пару побочек, и видишь эту траву…

На одной «косметике» BioWare не остановилась. Раньше у трилогии не прослеживался общий визуальный ряд из-за разного освещения: излишне контрастного и синюшного в первой Mass Effect, светлого с желтизной в Mass Effect 2 и с пониженной насыщенностью в Mass Effect 3. Новое освещение далеко не идеальное, особенно когда мы говорим о первой игре. Прежнее маскировало многие визуальные огрехи на уровне движка, а новое, наоборот, выпячивает их. Местами грубо засвечены лица и поверхности, что особо хорошо передаёт ЖК-телевизор с HDR. Кожа всех персонажей приобрела насыщенный розовый оттенок, а Андерсон словно превратился в метиса. Игра в целом стала светлее, и если на корабле «Нормандия» это скорее плюс — потому что во мраке оригинала было сложно разглядеть экипаж и детали эротической сцены, — то на Президиуме на Цитадели это точно минус.

В Mass Effect 2 и Mass Effect 3 освещение, в частности контрастность и насыщенность, тоже изменилось — чтобы игры воспринимались не как три разных продукта, а как части одного целого. Во всяком случае, таков был план. На «Нормандии» он сработал безупречно. Корабль был чрезмерно затемнён в первой части, затем практически выбелен во второй и снова затемнён в третьей, а Legendary Edition выровняло этот параметр. Правда, это и плюс, и минус, ведь судно дважды кочевало между Альянсом и «Цербером», и темнота подчеркивала военный антураж Альянса, а яркий свет и белые поверхности — научное превосходство «Цербера». Так что новый визуальный ряд ударил по символизму — ну тут уж кому что важнее.

Лучше всего в том, что касается светотени и цветов, в Legendary Edition выглядит Mass Effect 2 — никаких пересветов, каждый кадр просится на скриншот, которые теперь удобно делать благодаря добавленнному фоторежиму. Третья игра визуально почти не изменилась, но хотелось бы лучшего сглаживания на консолях предыдущего поколения.

Чем будем спасать галактику?

Графика — это, конечно, важно, но переработанный геймплей важнее. Особенно в первой игре, чья боевая система была далека от идеала. Я знаю многих людей, которые именно из-за боёвки проигнорировали первую Mass Effect, хотя с удовольствием прошли вторую и третью.

Стало ли лучше? Да, пожалуй.

Учитывая, что управление в оригинальной игре изначально портировали с консоли, оно достаточно удобное на PS4. Интерфейс, разумеется, перенесли из Mass Effect 3, и кажется, что импакт тоже позаимствовали оттуда. Выстрелы и попадания ощущаются лучше. Главное, что Шепард с первого же уровня попадает по врагам. Я одиннадцать раз прошла тайтл разведчиком со снайперской винтовкой; я знаю, о чем говорю. Только сейчас, в Legendary Edition, я уверовала, что коммандер Шепард в начале игры — умелый боец, а не школьница, чьи пули одна за другой идут в молоко. Прицел больше не ходит туда-сюда, словно пьян либо протагонист, либо игрок. У всех врагов появилась область хэдшота. Снято ограничение на тип оружия, чтобы можно было выбрать себе по вкусу, — правда, классовые ограничения на прокачку сохранились. Но сама возможность иногда переключаться на дробовик порой очень выручает разведчиков и адептов.

Ещё приятнее, что необязательно проходить NG+ для получения максимального 60-го уровня в первой игре. Потому что дважды подряд зачищать планеты — увольте. Не спасает и то, что остались только планеты, где выполняются значимые побочки — те, что при переносе сохранений добавляют вам очков боеготовности, а значит, расширяют выбор концовок Mass Effect 3. Кстати, для заполнения этой шкалы уже не нужно играть в мультиплеер: в Legendary Edition его просто нет.

Так вот, множество планет, нужных лишь для утомительного сбора ресурсов и опыта, студия вырезала. Гриндить их можно прямо с орбиты. И всё же проходить оставшиеся планеты по-прежнему тяжело: с ужасающе неровными ландшафтами еле-еле справляется даже обновленный «Мако», а повторяющихся бункеров/станций/шахт никто не отменял.

В целом, BioWare поработала над геометрией только одного уровня, расставив на Новерии побольше укрытий там, где проходит бой с матриархом Бенезией. В остальном левел-дизайн, похоже, не трогали. Чтобы не доломать. Противники по-прежнему тормозят, новых скиллов «ни у наших, ни у ваших» не прибавилось.

Исключение — молотильщики, которых всё ещё можно встретить на разных планетах. Во-первых, теперь игрок видит траекторию их движения под грунтом благодаря разрываемой земле — если помните, раньше молотильщик выскакивал абсолютно рандомно, и увести «Мако» из-под удара было больше вопросом везения, чем сноровки. Во-вторых, приходится лавировать между тонкими щупами, которые вырастают по всей площади сражения и жалят твой броневик. Новый реактивный рывок «Мако» позволяет быстро уходить от них или, напротив, сокращать дистанцию с врагом — тоже ведь неплохо.

На фоне этих изменений кажется, что механики Mass Effect 2 и Mass Effect 3 сохранились в первозданном виде. Что ж, так и есть. В них скорректирован баланс расхода патронов и набора очков морали, графически улучшились отражения… и, пожалуй, всё. Хотя если бы BioWare постаралась, то смогла бы переработать, например, анимации. Это смешно, но разработчики поскребли по поверхности, заменив пару анимаций Джокеру и Шепарду в первой сцене первой игры — и больше нигде! Плюс новое освещение местами сделало старые анимации хуже. Капитан Андерсон мне свидетель.

Помните, ни слова по-русски! Отдельный пункт нужно посвятить русской озвучке… но говорить о ней много не хочется. Да, к Mass Effect в Legendary Edition прикрутили поистине легендарную озвучку из «Золотого издания», и нет, её пока нельзя отвязать от субтитров на консолях. На PC комьюнити справляется при помощи самодельного скрипта. Я решила поберечь свои нервы и прошла всю игру на английском языке. У перевода первой части есть ещё одна особенность — некоторые термины отличаются от тех, что используются во второй и третьей. Например, Жнецов в ней называют Пожинателями. И если надежда на разведение озвучки и субтитров ещё слабо брезжит, то вот на исправление косяков перевода надеяться не приходится.

Так что в итоге?

Это всё ещё Mass Effect, хорошо знакомая олдам и, похоже, ставшая чуть более дружелюбной к новым игрокам. Серия-О-Которой-Нельзя-Забывать. Ремастер внёс некоторые улучшения, кое в чём пошёл наперекор оригинальному видению, но не испортил сам оригинал. Если бы BioWare в её теперешнем состоянии (назовем его «внушающим опасения») взялась за полноценный ремейк — с переделанными кат-сценами, квестами, диалогами, — то кто поручится, что вышла бы не новая Andromeda?

Сейчас у нас есть Legendary Edition, сохранившее в себе всё лучшее, то есть сюжет и персонажей. Историю. Правда, сборка до сих пор не выглядит ультрасовременной, в отличие от её ценника, — но стоит учесть: за эти деньги мы получаем сразу три игры на 75+ часов суммарно. Причём в этот раз мы точно знаем, что игры хорошие. Одна только Mass Effect 2, по некоторым оценкам, всё ещё лучшая игра студии.

Во всяком случае, я по-прежнему испытываю щенячий восторг, проходя трилогию одним махом, без возни со сборками, поиском подержанных дисков на всяких «Авито» и колдовством над сохранениями. Если вы не играли в трилогию — это отличный повод для знакомства. Если проходили Mass Effect, но давно, — хорошая причина вернуться и провести Шепарда какой-нибудь другой дорогой, например путём Отступника. А что касается цены, спешить особенно некуда: капитан Шепард вполне может подождать скидок в вашем любимом магазине на Цитадели.