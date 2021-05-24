Обзор Biomutant. Зверёк, причиняющий боль

Сразу начну с плохого. Biomutant, которую я ждал несколько лет, — это игра, в которую физически больно играть. Где-то из-за её технического состояния, где-то из-за неоднозначных творческих решений разработчиков. И спустя всего полчаса в неё больше никогда не хочется возвращаться. Изо дня в день я заставлял себя её запускать. Страшно представить, каким был бы этот проект, если бы он вышел, как и было задумано, в начале 2018 года. Но давайте обо всём по порядку.

Жанр: слэшер

Разработчик: Experiment 101

Издатель: THQ Nordic

Возрастной рейтинг: 12+

Перевод: полный

Платформы: PC, PS4, X1

Играли на: PC

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Человечество исчезло с лица Земли. И, как заведено, причиной послужило оно само. Можно сказать, люди срубили сук, на котором сидели: выбросы с заводов привели к катастрофе, в результате которой планета оказалась практически непригодной для жизни. Но по прошествии времени природа частично очистилась, а прежде неразумные существа мутировали и обрели сознание, приспособились к новым условиям и научились обращаться с некоторыми человеческими технологиями. Тем не менее мир снова в опасности — огромному Древу жизни угрожают гигантские паразиты, также известные как мироеды. С ними-то главному герою и предстоит сразиться, параллельно разбираясь с призраками прошлого.

Я енотик-полоскун

В центре внимания — антропоморфное существо, отдалённо напоминающее мутировавшего енота. На выбор есть шесть пород, каждая с предрасположенностью к определённым характеристикам. К примеру, фипы чертовски умны, благодаря чему хорошо обращаются с энергией ци и пси-способностями, а прималы — очень быстрые и ловкие, но не особо смышлёные.

Впрочем, порода «енота» больше косметическая опция, нежели практическая, так как при создании персонажа игроку предлагают определить мутацию героя — с упором на одну-две характеристики. То есть ничто не помешает сделать примала-гения, но придётся пожертвовать другими параметрами вроде силы, харизмы и живучести. Что логично, от характеристик персонажа зависит его телосложение, но вы не переживайте — он в любом случае будет выглядеть неуклюжим.

К тому же по ходу игры герой будет постоянно эволюционировать: за каждый новый уровень полагаются очки, которые можно вложить в одну из шести базовых характеристик. Не хватает здоровья в бою? Не беда, в следующий раз можно поднять живучесть. Хочется наносить больше урона? Тогда не мешало бы увеличить силу персонажа. А ещё параметры можно прокачивать, находя в открытом мире различные тренажёры: штангу, беговую дорожку и так далее.

Всего в игре пять классов: два рассчитаны на ближний бой, два — на дальний, а один — на суперспособности. Разница между ними условная, просто у каждого свои бонусы. Диверсант, за которого я проходил игру, ловко орудует сразу двумя одноручными клинками, а коммандос может похвастаться повышенным уроном из оружия дальнего боя. К счастью, разработчики сильно в рамки не загоняют: хочешь — стреляй, хочешь — плюйся во врагов ядом, независимо от специализации.

Лапкой «бам!»

Biomutant по своей сути — слэшер в духе Devil May Cry, только на минималках. Вот тебе клинок (или подобное ему оружие), вот тебе пушка, а теперь иди и надирай задницы всем на своём пути. Но есть одно важное отличие: в DMC каждое движение выверено до мельчайших деталей, а здесь получается какая-то каша из неуклюже двигающихся существ. Для игр с высокой динамикой очень важен импакт — то, как чувствуешь каждый нанесённый удар, сделанный выстрел или грамотно исполненное комбо. И вот именно с импактом в Biomutant беда — драться в игре совершенно не весело, я бы даже сказал, мучительно.

Во-первых, враги практически не реагируют на то, что герой наносит им урон. Да, под градом ударов их полоска здоровья потихоньку сокращается, но визуально они будто бы впитывают все повреждения, словно губки, — за исключением некоторых приёмов, от которых они попросту разлетаются. Частично это можно объяснить тем, что наш герой — небольшой грызун, сила удара которого в десятки раз слабее, чем у того же Данте. Вот только если вам так уж нужна была реалистичная физика в слэшере, надо было сразу отказываться от концепции маленького пушистого зверька — это один из тех жанров, где удовольствие игрока никогда не должно приноситься в жертву реализму.

Во-вторых, атаки противников толком не считываются во время замеса — следовательно, отражать удары и уклоняться крайне сложно. Хотя смысла в том, чтобы уворачиваться, тоже немного, так как даже в случае успеха за одной атакой обычно следует вторая, а то и третья. То, что нельзя отменить анимацию удара, чтобы оперативно среагировать на действие врага, тоже беда: во время боя с несколькими противниками герой получает одну зуботычину за другой, и с этим ничего не поделаешь.

Боевой системе критически не хватает более выраженных визуальных эффектов и аудиомаркеров, чтобы можно было разобраться в происходящем на экране. К примеру, в играх обычно ярко подчеркивают момент, когда игрок отражает атаку: буквально всё кричит, что сейчас самое время контратаковать. А в Biomutant вообще непонятно, получилось отбить удар или нет. К тому же все звуки приглушены, что попросту сбивает с толку.

Дальний бой получился не менее странным, потому что в игре нет полноценного фиксирования на цели: прицел цепляется к противнику, когда смотришь примерно в его сторону, и легко соскальзывает, если хоть чуть-чуть отвести камеру, поэтому около половины боеприпасов уходит в никуда, благо они бесконечные. Тем не менее это всё ещё самый удобный способ воевать, ведь так можно избежать проблем ближнего боя, даже если герой милишник по определению: бегаешь по кругу, периодически кувыркаешься и без остановки шмаляешь из револьвера или ружья — да, придётся потратить немного больше времени, чтобы всех поубивать, зато никакого стресса!

Плюс невозможно не отметить дурацкую систему, когда на стрелковое оружие с холодного надо переключаться, а не с ходу палить нажатием определённой кнопки, — это при том, что стреляешь ты всё равно не теми клавишами, которыми дерёшься. Сказать, что это гробит динамику сражений на ранних этапах, — ничего не сказать.

К врагам особого подхода не нужно: бьёшь, пытаешься не получить в ответ и повторяешь до тех пор, пока они не свалятся замертво. Разве что в битве с мироедами встречаются интересные в теории механики: так, к первому надо забраться внутрь и убить его, избив его сердце как боксёрскую грушу. О качестве исполнения я промолчу, вы и без того догадаетесь. А в случае неудачи… герой застревает в анусе у монстра, после чего его давят. Да, я понимаю, что только что продал кому-то эту игру, но в том же «Южном Парке» тема пушистых зверьков в заднем проходе обыгрывалась куда тоньше. Ну вот, теперь и «Южный Парк» кому-то продал!

Набор приёмов в Biomutant довольно скудный по сравнению с остальными слэшерами. По большей части это комбинации ближних и дальних атак, которые очень сложно использовать в реальном бою, из-за того что их регулярно прерывают противники. Но, справедливости ради, в зависимости от оружия эффекты порой различаются. К примеру, герой может недалеко метать саи (любимое оружие черепашки-ниндзя Рафаэля), словно бумеранг, но если в руках у него механический кулак, то вместо этого он делает тяжёлый размашистый удар, поджигающий противников в округе. Не то чтобы это сильно меняло погоду, но всё равно приятно.

Зато суперспособностей, которые можно открыть за специальные очки, в игре довольно много. Правда, использовать одновременно можно только четыре, а действительно полезных среди них — по пальцам одной руки пересчитать. Причём самые крутые обычно самые дорогие, поэтому первую половину игры герой будет фактически без мутаций. Зато потом можно научиться замораживать окружающих врагов, ловить их в пузырь из слизи, бить грязевым кулаком и электричеством, а также использовать телекинез.

Интересно, что некоторые способности можно использовать, только если у героя конкретная аура — тёмная или светлая. Какой она будет — зависит от решений, которые принимает игрок во время диалогов. И отражается она не только на навыках, но и на отношениях с персонажами. Так, некоторые из них могут отказаться полететь с «тёмным» главным героем на эдаком ноевом ковчеге в виде летающей тарелки, если вдруг не получится спасти мир от погибели.

Агу-агу!

Ещё одна серьёзная проблема Biomutant — диалоги. Это первая игра, в которой меня утомил разговор с первым же встречным персонажем. Дело в том, что местные животные говорят на своём языке, непонятном обычному слушателю. Поэтому все диалоги на свой манер переводит рассказчик, и это лишь поначалу кажется интересным творческим решением. На деле же то, что сначала нужно выслушать нечленораздельную белиберду, а затем её пересказ, сильно раздражает, да и беседы получаются затянутыми.

На количество диалогов пожаловался даже шоумен Конан О’Брайен:

И ладно бы диалоги были интересными, так нет — они не только чрезмерно длинные, но ещё и пустые. С кем бы вы ни разговаривали, диалог на 80% будет состоять из философских размышлениях о бытии. Может, во всём этом великолепии и найдется золотая крупица важной информации, но вымывать её не возникает ни малейшего желания, поэтому я без угрызений совести пробегал текст по диагонали и по возможности пропускал всё лишнее.

Кроме того, поскольку большая часть диалогов озвучена рассказчиком, персонажи получились безликими. Настолько, что когда в задании мне предлагают вернуться к кому-либо из них, у меня невольно возникает вопрос: «А что, я с ним уже когда-то виделся?»

Система лута тоже вызывает много вопросов. Точнее, отбивает желание в ней разбираться. Буквально на каждом углу можно найти какой-нибудь предмет, и если со шмотками всё плюс-минус понятно (смотришь на характеристики и выбираешь на свой вкус), то с расходниками для крафта или модификациями дело обстоит гораздо сложнее. У предметов есть три параметра — уровень редкости, уровень качества и материал, и ещё они зачем-то помечаются звёздочками (видимо, чем их больше, тем лучше). В свою очередь, у каждого уровня качества и типа материала есть несколько подуровней вроде «Паршивый III», «Ничотак V», «Композит I», «Карбо VI». А, ещё у некоторых деталей есть уровень стихий.

Что всё это великолепие означает и как с ним работать? Не имею ни малейшего понятия. Игра как-то не потрудилась это внятно объяснить, да и мотивацией разбираться самому не обеспечила. Да, с помощью этого всего можно создать новое снаряжение или улучшить старое — но гораздо проще найти что-то хорошее в ближайшей пещере или подземелье. По крайней мере, голову себе не придётся ломать.

Но тут тоже есть нюанс: уровень предметов, которые можно отыскать в условном холодильнике или запылившимся диване, не привязан к уровню персонажа. Поэтому можно запросто найти шмотку, которую получится использовать только спустя 10–15 часов игры. Помимо этого, зачастую игроку придётся жертвовать красотой своего персонажа ради характеристик. Хочешь быть максимально эффективным? Надевай этот уродский мотоциклетный шлем или жуткую маску в виде обезьяньей морды, которые вообще не подходят по стилю к твоей самурайской броне!

В ямку бух!

Единственное достоинство Biomutant — невероятно красивый мир, пронизанный эстетикой восточной культуры, но и тут без нареканий не обошлось. Художники из Experiment 101 постарались на славу, чтобы создать красивые пост-постапокалиптические пейзажи, где природа взяла своё и от человеческой инфраструктуры практически ничего не осталось. Скриншоты хочется делать на каждом шагу! Вот только половину игры приходится проводить в однотипных тёмных подземельях или на выжженных пустошах, где нет ничего, кроме серой земли, разлитой повсюду нефти и всякой агрессивной живности.

Интерьеры в разрушенных домах тоже похожи один на другой — даже расположение санузла в большинстве случае повторяется. Да, я проверял. Но у меня есть оправдание: иногда в унитазе можно найти какую-нибудь крутую шмотку!

Помимо всего этого, контента в игре хватает. Здесь полно побочных заданий — с такими же скучными диалогами и банальными поручениями вроде «найди иголку в куче мусора» или «разберись с супостатами». Есть отвратительная система захвата вражеских крепостей (набеги из Assassin’s Creed Valhalla или штурм из Shadow of War нервно курят в сторонке), где вместе с парой соклановцев надо сразиться с несколькими линиями обороны и освободить по ходу дела пленных. Есть разные биомы со своими особенностями: где-то очень жарко, где-то не хватает кислорода и так далее. Компанию герою составляет механический кузнечик, который по ходу прокачки может всячески его поддерживать — как подлечивая, так и нанося урон врагам. И даже огромным роботом дают поуправлять.

И это далеко не весь список. Но какой во всем этом смысл, если с реализацией беда? Даже кат-сцены в Biomutant выглядят так, будто их собрали моддеры на движке оригинальной Warcraft III. Кажется, разработка так сильно затянулась из-за того, что у команды не было четкого видения проекта, а сами разработчики не могли сказать «нет» своим хотелкам, когда силы и ресурсы надо было перенаправить в другое русло. В результате пострадала вся игра.

По-хорошему, стоило бы отложить релиз ещё на год-полтора, чтобы вырезать всё ненужное и доработать действительно стоящие задумки и ключевые механики. С технической стороны полировка тоже не помешает — критических багов я встретил немного, но несколько раз вылеты всё-таки были. Однако мелких недочётов в избытке: дёрганые анимации, артефакты изображения, кривая работа с тенями и так далее. А ещё с оптимизацией на PC беда — FPS постоянно проседает вне зависимости от настроек графики, причём фризы случаются даже там, где по всей логике их быть не должно.