Обзор DOOM Eternal. Неужели ЛУЧШИЙ шутер в истории?

Земля столкнулась с невиданным кризисом. Человечество под угрозой уничтожения, спасения нет никому и нигде, ведь все силы ада явились разом, чтобы растерзать мир. Но следом за ними явился и спаситель, Палач Рока, чья ненависть к исчадиям преисподней не знает границ. Он прорубится через все легионы нечисти. Он размажет по стенке мозги тех, кто в ответе за появление демонов, ведь он не ведает жалости, усталости и страха. Палач Рока — сама судьба, возмездие, что должно обрушиться на головы всем, из-за кого мир превратился в один большой пылающий ад.

Тысяча чертей

DOOM Eternal Жанр: шутер от первого лица

Разработчик: id Software

Издатель: Bethesda Softworks

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: полный

Платформа: PC, PS4, Х1

Играли на: PC

Похоже на:

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Mortal Kombat 11

Unreal Tournament 2003

Про новый DOOM хочется писать исключительно КАПСОМ. В нём хоть и чувствуется преемственность по отношению к игре 2016 года, но это совершенно другая игра. ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НОВАЯ. Да, она развивает многие идеи прошлой части, но идеи эти зашли так далеко, словно геймплей прибыл с другой планеты — скажем, с Марса.

DOOM Eternal под завязку набит АДРЕНАЛИНОМ: после каждой мало-мальски серьёзной перестрелки тянет закурить. Темп происходящего БЕШЕНЫЙ. С прошлой части он вырос НА ПОРЯДОК, хоть и игра 2016 года не располагала к остановкам и паузам — нужно было уворачиваться от вражеских атак и собирать по уровням всякие ништяки. Теперь же патронов и аптечек на аренах стало куда меньше. Основной источник ресурсов — сами демоны: если добить оглушённую тварь, из неё выпадет здоровье, если поджечь — начнёт вываливаться броня, ну и по старой доброй традиции монстра можно распилить бензопилой на патроны. Каждый враг — это не только смертельная угроза, но и манящая пиньята, которая только и ждёт, когда ты достанешь из неё разноцветные призы. А если игнорировать эти возможности, демоны просто СОЖРУТ.

DOOM Eternal в одиночной кампании даёт опыт, максимально приближенный к мультиплеерному. Как и в прошлой игре, схватки почти всегда происходят на аренах, — и если раньше имело смысл их заучивать, то сейчас на это нет времени. Нужно постоянно двигаться, не давая загнать себя в угол, уворачиваться от снарядов и за доли секунды принимать решения, кого из врагов каким способом добивать. Времени нет даже скосить глаза в правый нижний угол, чтоб посмотреть, дотикал ли кулдаун перезарядки бензопилы или огнемёта. Такие вещи нужно воспринимать на слух. Сложно? Ну, вы догадывались, на что идёте!

Количество инструментов в арсенале выросло. Появились двойной рывок и особая мощная рукопашная атака Кровавый удар, добавился заплечный огнемёт, а к концу игры выдают ультимативный меч Горнило, который УБИВАЕТ большинство демонов С ОДНОГО ПРИМЕНЕНИЯ. Ценнейшая штука, если учесть, что в игре есть демон-призыватель Архвиль. Он закидывает на арену разом с десяток злобных адских отродий — не только рядовых импов и зомби, а манкубусов, арахнотронов и рыцарей ада! — а потом ещё и усиливает всю нечисть, отчего та начинает носиться быстрее и бить больнее.

Ещё из противников стоит помянуть недобрым словом Охотников Рока и Мародёров. Последние — настоящий бич, ведь в них бесполезно «заливать урон». Атаковать надо строго в определённый — и очень короткий! — момент времени, иначе они просто заблокируют атаку. ДАЖЕ ИЗ BFG! А ещё они очень опасны как вблизи, так и на большом расстоянии и любят призывать призрачных псов, которые бегают за Палачом и больно кусают его за бронированные пятки.

Уровень насилия удовлетворит самых искушённых маньяков. КРОВИЩА ХЛЕЩЕТ, кости ломаются, а оторванные части демонических тел находят себе новые пристанища в самых неожиданных отверстиях их хрупких тушек. Правда, по субъективным ощущением, насилие стало чуть более мультяшным, как в последней части Mortal Kombat. Да и в целом тон сделался менее серьёзным — слегка карнавальным, что ли.

Схватки с боссами довольно стандартные. По сути, это банальное заливание урона в тушу, только периодически надо отвлекаться на рядовых врагов, чтобы с их помощью пополнять запасы здоровья и патронов. Знай себе стреляй, пока у противника не кончится ячейка брони, одна из жизней или силовой щит. Не скучно, но от такой роскошной игры ожидаешь чего-то более изощрённого. С другой стороны, к этим сражениям нас заранее морально готовят — презентации первого босса и вовсе посвятили целый уровень!

Рёв бензопилы

Про изменения стоит поговорить чуть подробнее. Разработчики словно услышали все мои претензии к прошлой части, и отраднее всего, что они проработали систему развития. Теперь нет нужды выполнять странные задания на уровне вроде десяти убийств зомби определённым способом — DOOM Eternal разрешает играть в него так, как хочется. Как же этого не хватало в игре 2016 года! Даже испытания в рамках прокачки оружия либо простые, либо необязательные, либо легко пропускаются с помощью особых жетонов. И нет, их НЕ НАДО покупать за донат! Всё необходимое спрятано на уровнях, просто держи глаза открытыми и почаще сверяйся с картой.

Окружение в DOOM Eternal стало куда ярче и приятнее глазу: и монстры теперь в массе своей более цветастые, и уровни заметно прибавили в разнообразии. Помните, как прошлый DOOM швырял нас в однотипные марсианские базы и в пустынный ад? УНЫНИЕ! А вот в Eternal дизайнеры оторвались по полной: здесь игроков ждут и пылающие мегаполисы, пожираемые демонической скверной, и величественные инопланетные твердыни, и даже ТЕХНОАД с огромной вавилонской башней, словно на картине Брейгеля-старшего! Каждый уровень завораживает дизайнерскими находками. Ты не просто бежишь и месишь — ты разглядываешь здешние красоты и периодически думаешь: «КАК ЖЕ ЭТО (непечатно) КРУТО!»

Ещё один повод похвалить местных «левел-лордов» — то, как эффективно они используют пространство. Да, конечно, до уровня God of War новенькому DOOM далеко, но всё равно работа проделана впечатляющая. Достаточно скромное по размерам пространство, которое можно пробежать из конца в конец секунд за десять, здесь обеспечивает час упоительного геймплея — с поиском секретов и энергичным вырезанием демонических когорт. К слову, ачивка на уничтожение 666 демонов спокойно берётся на пятой-шестой миссии.

Что осталось совсем как в прошлой части, так это мощнейший саундтрек Мика Гордона — без его музыки схватки бы генерировали куда меньше адреналина. Оптимизация тоже прекрасная. Почти мгновенные загрузки, стабильные 60 fps даже на моей GTX 970, никаких FATAL ERROR на весь экран. За 25 часов игры я лишь единожды провалился под текстуры. Ну и поймал один-единственный краш, когда пытался запустить встроенный в игру DOOM II.

А ещё в DOOM Eternal отличная локализация. Особая благодарность даже не за озвучку — в игре очень своеобразный стиль шрифтов, и его перевели в кириллицу просто блестяще. Поначалу он вызывает недоумение: всё-таки с адским шрифтом ассоциируется что-то вроде того, что мы видели в серии Diablo; здесь же — строгие и лаконичные буквы, тяготеющие к футуризму, а вовсе не к готике. Но к концу прохождения уже хочешь себе этот шрифт в Word, на телефон — и ещё хорошо бы клавиатуру с таким же начертанием в придачу!

Абьюзивные отношения

Именно таким словосочетанием можно описать взаимодействие с DOOM Eternal. Он тебя НЕНАВИДИТ. Он регулярно делает тебе БОЛЬНО. Он вытирает об тебя ноги и доводит тебя до слёз. Но ты не уходишь, ты терпишь все унижения — потому что ему есть что предложить взамен. DOOM Eternal — как учитель Пэй Мэй из «Убить Билла»: протаскивая через страдания, он превращает тебя в бойца, настоящую машину для истребления демонов. Только для этого нужно выбрать правильную сложность. И правильная сложность в DOOM Eternal — на одну выше комфортной для вас. На ней почти каждое сражение завершается мыслью: «Да неужели они кончились? Неужели Я ЭТО СДЕЛАЛ?!»

Снижать сложность не стоит ещё по одной причине: частенько ваши застревания будут связаны не с врагами, а с перемещением по уровню. Авторы сделали солидный упор на платформинг, и порой он выбешивает почище орды демонов. Тут даже не всегда понятно, куда вообще надо двигаться, а если разберешься, правильно исполнить распрыжку с ходу не получится. Это, пожалуй, единственный минус игры. Порой добраться из точки А в точку В оказывается слишком сложно, на это уходит слишком много попыток. Если сравнивать итоговую игру с игромировской демо-версией, то прыжковую часть точно допилили — судя по всему, именно на это ушли дополнительные месяцы разработки. Но всё равно назвать её комфортной не получается.

На таких этапах не хватает системы подстройки под игрока. В рядовых схватках можно понизить сложность. К необязательным сражениям можно, прокачавшись, вернуться позже. В битвах с боссами после нескольких поражений появляется опция снизить урон по герою. А вот упростить себе платформенные этапы не выйдет. Хорошо хоть в конце задания открывается быстрое перемещение — с ним не нужно повторять мучительные распрыжки при обшаривании уровня на предмет невзятых секретов.

DOOM Eternal. Советы С учётом того, что игра сложная и не склонна прощать ошибки, вот вам несколько советов, которые реально повысят вашу выживаемость. Так сказать, мудрость, написанная потом и кровью. Не садитесь играть вечером, уставшим. Вам нужна свежая голова, незаторможенные рефлексы и некоторый запас душевных сил.

Если не знаете, куда идти, — ищите зелёные огоньки. Лампочки, свечки, аварийную подсветку — правильный путь всегда ненавязчиво подсвечен зелёным.

Как можно быстрее откройте улучшение «Пылающий крюк» для Супердробовика — с ним вы сможете постоянно получать броню, не дожидаясь перезарядки огнемёта. Быстро открыть эту способность можно благодаря тюрьме для демонов на базе Палача: пройдите её пару-тройку раз, как только вернётесь в свою крепость со смертоносной двустволкой.

Самая полезная руна в игре — хроноудар , замедляющая время, пока вы летите. С ней будет проще попасть в некоторые секретки, но, что ещё важнее, она идеально сочетается с «Пылающим крюком»: пока вы подлетаете к противнику в замедлении, есть время прицелиться ему точно в голову и нанести страшный урон с одного выстрела. Никогда не отключайте хроноудар!

Выживать в замесах помогают руны найти и уничтожить и полное смятение : добивания дают вам драгоценное здоровье, и чем комфортнее их совершать, тем реже вы будете гибнуть. Бей и разрывай и спасбросок тоже могут помочь, но в больших замесах лучше увеличить время на добивание — и расстояние, с которого можно его выполнить.

Из рун также обратите внимание на управление в полёте : она позволит вам чуть менее нервно выполнять сложные акробатические этапы. Её стоит просто открыть и включать на время прохождения платформенного отрезка.

В бронекостюме в первую очередь открывайте перегрузку бустера , горячую замену , защиту от опасности и толстую кожу . Потом пригодится открыть все улучшения на криогранату. Улучшение « Бочки появляются вновь» поможет пройти некоторые испытания на время.

За Кристаллы Стражей первым делом откройте увеличение продолжительности горения больших противников ( Термитная присадка ) и увеличение дропа брони с поджаривающихся врагов ( Осколки от «изрыгателя» ).

Из рядовых врагов обратите особое внимание на Туши — эти ребята периодически ставят энергетические щиты, которые преграждают вам путь и защищают врагов от пуль и, что самое главное, добиваний. Плазменная винтовка и супердробовик вам в помощь.

Худший из особых врагов — уже упомянутый Мародёр. Можно пробовать его подлавливать через замедление времени и «Пылающий крюк», но эффективнее всего использовать ракетницу в режиме самонаведения. Отстреляли весь запас, побегали-пораспиливали на патроны одиноких зомби, снова отстрелялись. Если выстрел попадёт в тварь в тот момент, когда она открылась, двух залпов должно хватить. Убегать от Мародёра лучше по воздуху — используйте трамплины, возвышенности и стенные штыри для раскачки. И старайтесь отстреливать его собак.

Если демоны на очередной арене какие-то красные и вам пишут, что поблизости есть тотем, не тратьте время на уничтожение врагов, а мухой летите искать и уничтожать проклятую палку. Исключение — первая встреча с тотемом на миссии «Кровавое супергнездо»: там сначала надо вырезать первую волну врагов чтобы открыть путь к тотему.

А вот если демоны на карте вдруг покраснели, но предупреждение о тотеме на экране не отобразилось, или если по углам появились оранжевые призраки демонов — значит, где-то поблизости засел Архвиль. И его надо срочно найти и убить. Кровавый удар поможет быстро снять щит, за которым так любит скрываться эта мразь (хотя иногда получается просто обойти его сзади). Дальше лупите всем самым мощным, что у вас есть: ракетами, супердробовиком в упор, пулемётом в режиме турели. Полезно подморозить гада криогранатой, можно поджечь. Если есть заряд Горнила — применяйте его без раздумий. Архвиль должен быть уничтожен максимально быстро, иначе вас просто сметут. Кстати, на картах он спавнится в одних и тех же местах, — так что в случае смерти хотя бы запомните, где эта сволочь притаилась, и во второй раз не оставляйте ей шанса.

Собирать всё, что спрятали разработчики, осмысленно. Да, периодически попадаются бестолковые фигурки монстров, но большую часть скрытого составляют запасные жизни, предметы развития и странички игрового лора. Если по мере прохождения сюжета набирается на один-два абзаца, то через текст Кодекса раскрывают множество подробностей о мире. Впрочем, не надейтесь, что вы получите готовую картину. Главный сюжетный твист никак не объяснён, предысторию Доктора Хайдена приходится считывать между строк, а возвращение Палача Рока после конца прошлой игры и вовсе не комментируется. Игра начинается сразу со второго акта, когда наш герой уже в самой гуще событий. Тут явно нужна парочка DLC и полноценная третья часть, чтоб расставить все оторванные демонические головы по кольям.

Зато DOOM Eternal не отстаёт от современных экшен-трендов. В игре появился безопасный хаб, где можно спокойно побродить, послушать найденную на уровнях музыку, порассматривать найденные фигурки, получить ультимативную пушку и несколько новых костюмов — даже парочка неплохих секретов имеется! А ещё здесь можно поиграть в две первые части DOOM. Не сразу, правда, — для включения первой игры нужно найти 12 дискет, а для запуска второй потребуется угадать пароль. Из хаба предлагается заходить на старые уровни, чтоб прочесать их ещё раз, — а то вдруг вы не нашли все фигурки и мелодии при первом прохождении?