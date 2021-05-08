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    #научная фантастика #обзор игры

    Обзор Returnal: пять биомов ада

    8 мая 2021
    Данил Ряснянский
    08.05.2021
    7685
    6 минут на чтение
    #научная фантастика #обзор игры
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    Финская студия Housemarque долго выбивалась в высшую лигу. Её Super Stardust HD была первой игрой, поддерживающей систему трофеев на PlayStation 3, Resogun входила в стартовую линейку PlayStation 4, а теперь Sony доверила небольшой студии из Хельсинки полнокровный 70-долларовый эксклюзив для PlayStation 5 — научно-фантастический roguelike-шутер Returnal. Шансом показать себя вчерашние подмастерья воспользовались достойно, но не обошлось без нюансов.

    Ad Astra

    Жанр: шутер, roguelike
    Разработчик: Housemarque
    Издатель: Sony Interactive Entertainment
    Возрастной рейтинг: 18+
    Перевод: полный
    Платформы: PS5
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    фильм «Луна 2112» 

    Returnal помещает игрока в скафандр космической разведчицы Селены, отправившейся на небольшом корабле к затерянной планете Атропос. Получив странный сигнал тревоги, астронавтка направляет свой звездолёт к его источнику, но терпит крушение. Выбравшись из искорёженного судна, Селена находит труп другого космического разведчика и с ужасом обнаруживает, что это её собственное тело. 

    Вскоре героиня выясняет, что попала во временную петлю: умирая, она каждый раз возвращается в момент катастрофы, в то время как окрестности причудливо меняют конфигурацию. Прежним остаётся немногое — агрессивная фауна, загадочные руины древней цивилизации и бог весть откуда взявшаяся копия дома, в котором Селена жила в детстве. Найти источник непонятной трансляции, изучить тайны недружелюбной планеты и восстановить собственную память, даже ценой сотен перерождений, — задачка перед разведчицей стоит очень нелёгкая.

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    Но интересная. Авторы накрутили неплохую интригу и разворачивают её неторопливо и осторожно. Информацию приходится добывать буквально по крупицам — из редких аудиодневников, инопланетных архивов и из посещений того самого дома, в который разрешают заходить только после уничтожения очередного босса. Строго дозируя сюжет, авторы поддерживают любопытство игрока, которое могло бы скиснуть после очередного неудачного забега. Истории немного не хватает последовательности и цельности, а пару сценарных твистов разгадает любой поклонник научной фантастики, — но это не отменяет того, что сценарий и дизайн игры отлично работают в связке. 

    Запрещённая планета

    По первым впечатлениям Returnal сильно напоминает помесь Control и какого-нибудь трёхмерного представителя поджанра bullet hell: главная героиня бойко скачет по разделённым на большие арены локациям, отстреливая десятки наглых и спамящих сотнями пуль инопланетных тварей. В арсенале у Селены не так уж много приёмов: прыжок, бодрый рывок, дающий спасительное «окно» неуязвимости, альтернативная атака оружия с немилосердно долгой перезарядкой и рукопашный выпад энергетическим мечом. Но этого хватает, чтобы от динамики буквально дрожали руки: видов врагов немного, но все они злющие, крепкие и всегда готовы отправить непрошеную гостью на тот свет.

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    Удачным получился и арсенал оружия. Пусть за инопланетными агрегатами с лёгкостью угадываются знакомые и привычные дробовики с ракетницами, каждое оружие получилось с собственным характером и сферой применения. Изюминки добавляют прокачиваемые перки — у каждого ствола есть одна или несколько особенностей, которые необходимо со временем открывать. Одно ружьё помимо обычных пуль выпускает энергетические волны, другое пробивает насквозь укрытия, третье стреляет очередями. Вариаций не то чтобы очень много, но благодаря шикарной тактильной отдаче DualSense и визуальному дизайну стрелять здесь приятно и комфортно.

    Подогревает азарт бойца не только бешеный драйв, но и система адреналина. Убив трёх врагов подряд, героиня получает усиление: сначала упрощённую перезарядку, потом способность видеть силуэты врагов сквозь стены, следом улучшенный удар в ближнем бою и так далее. Освоить дикий темп удаётся далеко не сразу. Если первый из пяти биомов ещё предлагает более-менее привычные перестрелки от третьего лица, то уже во второй зоне от игрока требуются рефлексы ниндзя — даром что автоприцел щедро доводит ствол в сторону гротескных чудовищ, стационарных турелей и омерзительных роботов.

    Справиться с возрастающей угрозой призваны многочисленные улучшения и потребляемые предметы, которые героиня находит на поле боя и в укромных уголках Атропоса. Особая смола увеличивает полоску жизни, инопланетные артефакты дают различные пассивные бонусы, а медленно растущий уровень квалификации позволяет находить всё более смертоносные орудия с соответствующими прибавками показателей. Селена не гнушается даже крепить к костюму паразитов, дающих одновременно бонусы и негативные эффекты. Например, здесь есть тварюшка, которая уменьшает количество убийств, необходимых для достижения очередного уровня адреналина, но после смерти враги начнут оставлять ядовитые лужи — а те, естественно, повышают шансы героини отправиться на очередное перерождение.

    С рисками связана и местная механика «испорченных» объектов. Героиня часто будет находить на Атропосе отмеченные некой фиолетовой скверной ящики, ключи и прочие ценности. Их можно очистить при помощи эфира, но это крайне редкая субстанция. Чаще всего приходится хватать их так и надеяться, что скафандр не получит критический сбой. При хорошем раскладе он грозит, например, более быстрым исчезновением с поля боя оболитов — местной валюты, выпадающей из врагов. А если крупно не повезёт, то Селене могут и вовсе запретить подбирать оружие или использовать быструю перезарядку. Избавиться от побочных эффектов можно, применив редкий расходник, выполнив какое-либо условие вроде «Открой два контейнера» или с помощью описанных выше паразитов.

    И повторится всё как встарь 

    Returnal был бы великолепным научно-фантастическим шутером с лёгким налётом рогалика и метроидвании, если бы этот налёт был лёгким. Но нет — игра максимально сильно полагается на пресловутые элементы случайности и цикличность, пряча за этим не самое богатое содержимое.

    Погибая, героиня теряет практически всё и всякий раз вновь оказывается у разбитого корыта корабля — с базовым пистолетом, сюжетными апгрейдами и добытыми у поверженных боссов ключами к новым зонам. Формально, если Селена умрёт в какой-нибудь цитадели роботов, никто не мешает пробежать до неё напрямик, игнорируя врагов, — игра даже милостиво положит в начале зоны аптечку и улучшение боевой эффективности, позволяющее находить приличное оружие. Но делать так бессмысленно: не собрав приличный набор улучшений, запаса валюты и расходников, покорять с наскока новую локацию нереально.

    Returnal не просто сложная, а бесстыдно сложная игра. Даже имея за плечами опыт полного прохождения Cuphead и дополнений к DOOM Eternal на сложности Nightmare, вы не единожды захотите всё бросить, удалить игру и закопать геймпад в саду под старой яблоней. Опции лечения в Returnal крайне ограничены, враги наносят запредельный урон, а авторы обожают в самый неудобный момент выпускать на арену упитанных мини-боссов в сопровождении толп гарцующих миньонов. В такие моменты хочется заползти под кровать и плакать, как маленький обиженный ребёнок. Ещё бы это помогало!

    Никто не гарантирует, что при очередном забеге игра смилостивится и предложит какие-то полезные опции, — в карманах Селены может оказаться гора непотребного барахла, с которым проще перезапуститься самостоятельно и избавить себя от лишних страданий. Но это будет означать лишь одно: бессмысленно потраченное время. Для некоторых фанатов рогаликов это звучит как приглашение к столу, но для основной массы покупателей консольных блокбастеров такой подход — форменное издевательство. 

    И даже поклонники жанра могут не оценить Returnal — всё зависит от требований игрока к разнообразию и глубине механик. Важно понимать, что хотя в рамках каждого биома меняется расположение комнат, сами биомы проходятся в строгой последовательности. Даже каких-то уникальных билдов у персонажа нет. С балансом тоже всё не очень складно — наличие фигурки астронавта, дающей дополнительное перерождение, и каких-нибудь артефактов на лечение гораздо важнее сомнительной возможности выпускать энергетическую волну в финальной точке рывка или дополнительного урона от ближнего боя.

    Создатели Returnal с нордической твёрдостью заставляют игрока обессиленно сражаться не только с крепчающей инопланетной шушерой, но и с выкрутасами генератора случайных чисел. Уже к восьмому-десятому перезапуску стартовая зона, таинственный инопланетный лес, вместо очарования будет вызывать сначала лёгкий дискомфорт, а потом и вовсе раздражение. 

    И самое главное: если в других рогаликах с перманентной смертью игровые сессии за редким исключением занимают от силы час, здешние марш-броски с лёгкостью могут затянуться на два-три. Вам очень повезло с хорошим оружием, апгрейдами и паразитами, но нужно срочно отойти? Уповайте на спящий режим консоли и надейтесь, что во время вашей отлучки не отключат свет, — никаких опций сохранения здесь не предусмотрено. И молитесь, чтобы игра в процессе не вылетела сама, — за двадцать часов прохождения Returnal дважды убила у меня прогресс хорошего забега, вылетая на стартовый экран PlayStation 5. Настоящий консольный опыт за 5499 рублей!

    За роскошной картинкой, приятной стрельбой и знатным попурри из культовой научной фантастики, от «Чужого» до «Грани будущего», скрывается жестокий, хардкорный и недружелюбный рогалик, приятный на короткой дистанции, но мучительный при попытках его ПРОЙТИ. Радует, что Sony и Housemarque пытаются вывести жанр на новый уровень признания и презентации, но Supergiant Games с прошлогодней Hades справилась с этим куда лучше. Рекомендовать Returnal можно с большой осторожностью. И только игрокам со стальными… нервами.

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    Данил Ряснянский

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