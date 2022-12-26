Обзор Sonic Frontiers. Сверхзвуковой властелин колец вернулся!

Старые друзья Соник, Тейлз и Эми вновь решают расследовать очередные загадочные события. На острова архипелага Звездопада попали Изумруды Хаоса, но, естественно, спокойно выяснить, что они там делают, не получится. В поисках безграничной мощи горе-экспериментатор Эггман открыл проход в цифровое измерение, куда затянуло и его самого, и наших героев. Выбраться удалось только Сонику, который теперь должен в одиночку исследовать острова и освободить друзей (и, возможно, врагов) из киберплена. Палки в колёса ему будет ставить не сам Эггман, а искусственный интеллект по имени Сэйдж в облике белокурой анимешной девочки.

Sonic Stranding

Жанр: приключения, action, 3D-платформер

Разработчик: Sonic Team

Издатель: Sega

Возрастной рейтинг: 7+

Перевод: интерфейс, субтитры

Платформы: PC, PS4, PS5, X1, Switch

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Фанаты сверхскоростного ежа Соника — одни из самых терпеливых людей на планете. Они год за годом получали видеоигры не самого лучшего качества, но их любовь к синему кумиру не слабела ни на йоту. Тоску по качественным приключениям Соника облегчали мультфильмы, комиксы и полнометражные фильмы (последние и вовсе запустили обширный синеежовый ренессанс в медиапространстве). И вот наконец вышла Sonic Frontiers, которая уже успела собрать неплохие отзывы критиков и снискать любовь игроков. Действительно ли это те дроиды, которых так долго искали опытные сборщики золотых колечек, или игра просто кажется хорошей на фоне предшественниц?

При первом знакомстве финальный результат производит странное впечатление. Опытный игрок поначалу, скорее всего, будет сидеть перед экраном с треснувшим от возмущения моноклем в глазу и вопрошать: «Что это вы мне такое подсунули?» После бодрейшего адреналинового забега по яркому уровню под зажигательную музыку Соник попадает на первый остров архипелага Звездопада. Тут играет печальный эмбиент, идёт грустный дождик, а цветовая гамма сбрасывает в насыщенности и выцветает в депрессивную серо-зелёную. Разошедшийся в Сети ролик с монтажом геймплея Frontiers под Low Roar бьёт не в бровь, а в глаз — поначалу игра действительно неуловимо навевает меланхоличную атмосферу Death Stranding, спасибо, хоть многочисленные рельсы не ржавеют под дождём.

Эти самые рельсы, а заодно ускорители и прочие элементы, благодаря которым Соник может перемещаться по локациям и собирать ресурсы, — ещё один пункт в копилку игровых странностей. Они загадочно висят в воздухе, напоминая о суровом геймерском прошлом, в котором можно было провалиться сквозь текстуры и увидеть недостроенный сырой игровой мир во всей красе. К тому же они имеют привычку внезапно подгружаться прямо в процессе прохождения. Особенность столь же неприятная, сколь и необъяснимая с учётом не самой навороченной графики. Зачем и для кого бывшие обитатели островов строили всё это воздушное великолепие, так и останется загадкой.

К не самым удачным решениям можно отнести и размер игровой модели главного героя. Он не просто маленький — он крохотный, особенно на фоне разбросанных там и сям мегаломанических руин древней цивилизации. Если Соник стоит неподвижно, его иногда не так-то просто рассмотреть. И это даже с учётом того, что его синий окрас выделяется на фоне окружения, как и голубое одеяние Линка в Breath of the Wild.

Терпение в случае с Sonic Frontiers — действительно добродетель. Когда вы подлатаете скотчем свой монокль и привыкнете к местным условностям, спустя некоторое время после начала игра внезапно станет увлекательной. Вот вы уже было приготовились её разругать, а она самым подлым образом возьми да и начни приносить удовольствие.

Я — скорость

Что же предлагает игроку Sonic Frontiers? Да, в принципе, всё и сразу. Создатели постарались сделать игровой процесс настолько насыщенным и разнообразным, насколько это вообще возможно. Соник беспрепятственно путешествует по островам, постепенно открывая карту и изучая местные секреты. Здоровье ему заменяют разбросанные там и сям знаменитые золотые кольца — если собрать максимум, ёж побежит быстрее.

Уже не раз упомянутые рельсы, несмотря на всю их внешнюю нелепость, — это довольно увлекательно. Достаточно найти точку входа, а дальше знай себе накликивай местный аналог QTE, пока Соник лихо скачет всё выше, дальше и подбирает всё больше полезной валюты и ресурсов. В особо удачных случаях можно составлять довольно длинные цепочки действий, которые дарят ощущение чистой свободы и высокой скорости. К сожалению, управление в воздухе далеко от идеала, и иногда не помешают поистине ювелирная точность и молниеносная реакция, чтобы сделать рывок в нужную сторону или вовремя кликнуть на правильный маркер.

На каждом острове находится один из друзей Соника, которого нужно освободить из цифрового плена. Для спасения друга нужно собирать специфическую валюту. Например, для Эми это сердечки, а для Наклза — медали. Через особые порталы-обелиски Соник может попадать в киберпространство. Там он получает доступ к уже привычным классическим уровням (как раз такой был в самом начале). Есть уровни как с видом сзади, так и сайдскроллеры.

Естественно, не обошлось и без культовой Green Hill Zone. Здесь вам позволят развернуться и продемонстрировать все наработанные годами сониковые умения — тут важны скорость, тайминги и прочие навыки опытных игроков. В качестве приятного бонуса в киберпространстве играет крайне бодрая музыка — она уже успела осесть в плейлистах некоторых игроков.

Обелиски открываются специальными шестерёнками, которые разбросаны по островам или выпадают из врагов. За успешное прохождение уровней в этих обелисках даруются ключи, а уже за ключи можно получить Изумруды Хаоса. С помощью Изумрудов, кстати, надо побеждать боссов. Этот дом, который построил Джек, звучит сложнее, чем осваивается на самом деле — процесс накопления и обмена ресурсов происходит интуитивно и просто.

В Sonic Frontiers завезли даже рудиментарную прокачку. Сонику выделили целое древо навыков — правда, очень скромное. Открываются все эти навыки довольно быстро, но помимо них в игре присутствуют и параметры, которые (сюрприз!) тоже прокачиваются особым типом ресурсов у особых персонажей. Вам придётся улучшать атаку, защиту, скорость и максимальное количество колец.

Добавьте сюда щедрую россыпь мини-игр, и вы получите буквально бесконечный источник занятий разной степени увлекательности. Здесь есть и пинбол, и рыбалка, и что-то вроде рулетки, и пространственные головоломки, и ещё множество сюжетных (и не очень) активностей. Чего стоит попытка привести к маме толпу коко, маленьких каменных существ, напоминающих пельмешки! Звучит занятно, выглядит довольно неловко, особенно с учётом того, что милые коко кидаются бомбами.

Такое разнообразие наводит на крамольную мысль о том, что разработчики просто решили протестировать на игроках все свои идеи и оставить наиболее удачные в последующих релизах. Мысль, скорее всего, верная, особенно с учётом того, что отдельные активности получились скучными, а некоторые и вовсе раздражающими.

Over 9000!

Вся эта феерия была бы неполной, если бы Сонику было не с кем сражаться. Благо противников на островах много — хороших и разных. Теперь это не продукты изощрённого разума Эггмана, а кибернетические отголоски погибшей цивилизации. Самым маленьким врагам достаточно одного-двух ударов, чтобы расстаться с жизнью и ресурсами, но к большинству будет нужен более персонифицированный подход. Например, чтобы сбить с некоторых роботов броню, придётся буквально наворачивать вокруг них круги — это одна из первых доступных способностей Соника. Для победы над самыми крупными потребуется проходить особые мини-игры, и простым закликиванием тут не справиться. Зачищать локации под ноль не имеет особого смысла из-за периодического респауна врагов.

Когда у Соника накопится достаточное количество драгоценных камней для того, чтобы выйти на босса, начинается ещё один тип игрового процесса. Крошечный ёжик переходит в золотую форму и начинает отважно дубасить гигантскую махину, которая задумчиво бродит по локации и будто бы не замечает бренности бытия. Когда Соник находит уязвимые места босса и нападает, гигант возмущается и контратакует, и вот тут вам вновь пригодится умение попадать в тайминги и яростно долбить по одной-единственной кнопке. Здесь как никогда важно количество накопленных колец / очков здоровья — если вы не успеете победить босса до тех пор, пока они закончатся, придётся копить снова и предпринимать ещё одну попытку. Всё это великолепие, будто бы пришедшее сюда из какой-то другой игры, творится под зубодробительный металкор — возможно, на словах это странное решение, но оно действительно добавляет процессу адреналина и темпа.

Помимо боссов островов, в Sonic Frontiers присутствует и самый что ни на есть финальный босс. Воображение он не поражает, зато логично завершает историю островов Звездопада. Сюжет в целом можно назвать мрачным и трагичным, в нём даже нашлось место самопожертвованию. Увы, если вы не поклонник Соника и плохо знакомы с этой вселенной, сюжет рискует целиком пройти мимо вас и не затронуть ни единой струны в душе.