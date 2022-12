Обзор Sonic Frontiers. Сверхзвуковой властелин колец вернулся!

Жанр: приключения, action, 3D-платформер

Разработчик: Sonic Team

Издатель: Sega

Возрастной рейтинг: 7+

Перевод: интерфейс, субтитры

Платформы: PC, PS4, PS5, X1, Switch

Похоже на: Crash Bandicoot 4: It’s About Time * Horizon Zero Dawn * Death Stranding * The Legend of Zelda: Breath of the Wild