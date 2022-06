Обзор Vampire: The Masquerade — Swansong. Как The Council, только хуже

Swansong от студии Big Bad Wolf, ранее выпустившей «RPG без боёв» The Council, вышла 19 мая в Epic Games Store. Как и предыдущая игра, Swansong — гибрид интерактивного фильма, RPG и квеста в духе Life is Strange. Её события происходят в мире настольной ролевой игры Vampire: the Masquerade, части ещё большей вселенной World of Darkness. А цифровые адаптации Мира Тьмы в последнее время переживают странный период. С одной стороны, целый ряд игр по этой вселенной уже вышли или находятся в разработке, а недавняя инициатива Unbound позволяет любым инди-командам делать собственные проекты в обмен на отчисления. С другой — перспективы «флагманской» Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, на которую многие рассчитывали, кажутся всё туманнее. Оставалась надежда на то, что Swansong заполнит нишу больших официальных игр о вампирах, прячущихся среди людей. К несчастью, чуда не произошло.