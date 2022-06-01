Обзор Vampire: The Masquerade — Swansong. Как The Council, только хуже

Swansong от студии Big Bad Wolf, ранее выпустившей «RPG без боёв» The Council, вышла 19 мая в Epic Games Store. Как и предыдущая игра, Swansong — гибрид интерактивного фильма, RPG и квеста в духе Life is Strange. Её события происходят в мире настольной ролевой игры Vampire: the Masquerade, части ещё большей вселенной World of Darkness. А цифровые адаптации Мира Тьмы в последнее время переживают странный период. С одной стороны, целый ряд игр по этой вселенной уже вышли или находятся в разработке, а недавняя инициатива Unbound позволяет любым инди-командам делать собственные проекты в обмен на отчисления. С другой — перспективы «флагманской» Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2, на которую многие рассчитывали, кажутся всё туманнее. Оставалась надежда на то, что Swansong заполнит нишу больших официальных игр о вампирах, прячущихся среди людей. К несчастью, чуда не произошло.

Жанр: ролевая игра

Разработчик: Big Bad Wolf

Издатель: Nacon

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS4, PS5, X1, XSXS и Switch

Играли на: PC

Похоже на: Vampire: The Masquerade — Bloodlines ~ The Council

О мире «Маскарада», в том числе об изменениях, постигших его в пятой редакции, на которой «Лебединая песня» и основывается, «МирФ» писал уже много, так что напомним самое основное: с древнейших времён среди людей живут вампиры, тайно управляющие человечеством. Они подразделяются на несколько кланов, каждый из которых имеет свои способности и слабости. Также существует несколько объединений, самые важные из которых к пятой редакции — организованная Камарилья и более децентрализованные Анархи.

В начале XXI века спецслужбы узнали о существовании вампиров, объединились с сохранившейся ещё со Средних веков тайной Инквизицией и начали охотиться на чудовищ. Собственно, именно этому конфликту Swansong и уделяет основное внимание, параллельно затрагивая и борьбу фракций, и личные интриги вампиров, и даже других сверхъестественных существ.

Звучит неплохо — но тут же всплывает первая проблема. Игра отвратительно подаёт собственный мир. Я вожу «Маскарад» больше десяти лет и знаю по опыту: это сложная вселенная с кучей терминов, условностей и деталей, которые легко сбивают новичков с толку. К несчастью, Big Bad Wolf решили работать так, будто бы все на свете читали основную книгу последней редакции, — а любые термины и важные сюжетные темы просто запихнули в кодекс, где их коротко описывают сухим текстом. На деле такой подход постоянно тормозит игру и при этом мешает как следует погрузиться в атмосферу.

Завязывается сюжет интересно: важный для Князя (главного городского вампира) Бостона праздник атакуют неизвестные, и главные герои должны выяснить, что, собственно, произошло, и ликвидировать последствия. Сразу бросается в глаза сравнительно приземлённый характер историй: никаких древних пророчеств, тысячелетних саркофагов и подобного — просто «рутинный кризис», с которым борются в соответствии с установленным протоколом.

Протагонистов трое, и игра переключается между ними в отдельных главах: доверенный агент Князя малкавиан Лейша, бунтующая и амбициозная Тореадор Эмем и самый старый вампир в городе, палач из клана Вентру Галеб. Идея показать историю с различных перспектив неплоха, и это работает в начале, где персонажи приходят в одни и те же локации с разными целями.

Однако во второй половине к этому приёму уже не возвращаются, зато всё отчётливее видно, что разработчики не успевают раскрыть героев за отведённое время. Биографические справки в кодексе делу не помогают. Ни к одному из протагонистов толком не привязываешься — но и не воспринимаешь их как «чистую доску», на которой игра позволяет изображать всё что угодно. У персонажей есть собственные характеры, цели и отношения, просто они подаются топорно и невнятно. В итоге наибольшую симпатию лично у меня вызвал Галеб просто потому, что он концептуально проще всех остальных и полностью раскрылся за несколько эпизодов.

Центральная история могла бы стать основой для интересной хроники в настольной игре, но подача опять-таки хромает на обе ноги. Конфликты между персонажами постоянно появляются из ниоткуда — и уходят в никуда, цели героев кажутся размытыми. Сюжетные ходы повторяются — и это в игре, общий хронометраж которой 10 часов. Разработчики часто пытаются поразить игрока «вотэтоповоротами», выглядящими и неубедительно, и неинтересно — от этого страдала и The Council. Интриги могущественных вампиров выглядят очень примитивно. А манера разбрасывать по комнате записки, где прямым текстом проговариваются коварные планы (моё любимое — когда у персонажа дома хранится написанное им же самим письмо, причём в игре такое встречается несколько раз), смотрится откровенно абсурдно.

Нельзя сказать, что всё выглядит совсем бредово, — в целом я всегда понимал, что происходит. Но никакой выстроенной атмосферы, постепенного нагнетания напряжения и внятной истории с завязкой, кульминацией и развязкой тут нет. Порой непоследовательность в подаче достигает терминальной стадии: так, во время проникновения на тайную базу Второй Инквизиции один из героев перестрелял кучу народу, так и не подняв тревогу, и никак не столкнулся с камерами наблюдения.

Понятно, что в видеоиграх есть свои условности, и если бы речь шла об экшене или классической RPG, то я бы не возмущался. Но Swansong позиционирует себя как интерактивное кино, это якобы сюжетный проект в цельном мире, где долго выстраивали образ Инквизиции как высокотехнологичного и чрезвычайно осторожного противника. Но весь этот образ вылетает в трубу, как только разработчикам требуется ввести ещё одну головоломку с поиском ключей, — а в игре ну очень любят такие.

Собственно, одной из главных проблем проекта и является то, что он старается быть не просто квестом, а именно интерактивным кино в духе игр Telltale или Dontnod, и отдельные решения игрока должны влиять на последующие главы. Иногда разработчикам хочется поаплодировать — например, если в одном эпизоде не собрать все утраченные воспоминания Эмем, в дальнейшем у неё будут уникальные диалоговые реплики, где она попытается восстановить память. Но уже пару глав спустя выбор той же Эмем, который должен был привести к падению одной из крупнейших вампирских группировок в городе, проходит практически без последствий.

Надо признаться, что жалобы на иллюзию выбора сопровождают жанр с момента его возникновения. Но в Swansong ситуация ухудшается из-за наличия ролевой системы. В общих чертах она напоминает The Council и строится вокруг менеджмента ресурсов.

У каждого персонажа есть навыки, выбираемые из общего списка, и сверхъестественные силы — Дисциплины — соответствующие его клану. Два типа ресурсов — фокус, который используется для активации и усиления навыков, и кровь для Дисциплин. И то, и другое применяется как в диалогах, где появляются дополнительные реплики, и при исследовании локаций, чтобы открывать дверь или со сверхъестественной скоростью проскакивать между лопастями вентилятора.

В теории многие куски игры можно пройти практически без применения навыков или дисциплин, исключительно благодаря собственной внимательности и аккуратности. Но на деле за уникальными диалоговыми репликами скрывается очень много контента и возможностей, а также дополнительные награды: очки опыта и уникальные черты.

Такая система неплохо выглядит на бумаге, но на деле оборачивается сущим кошмаром. Для начала у игрока нет никаких подсказок относительно длительности главы, возможности восстановить ресурсы, полезности каждой конкретной траты. Иногда вы жертвуете кровь, чтобы NPC проговорил вам информацию, буквально написанную на бумажке у него за спиной, — а иногда без Дисциплин нельзя открыть хорошее окончание главы. Какая-либо возможность планировать и реально заниматься собственно менеджментом ресурсов исчезает.

Добавьте к этому баги и совсем неочевидные триггеры для разрешения некоторых загадок, и вы поймёте, почему игра производит хаотичное, непредсказуемое впечатление. А чтобы ещё усилить этот эффект, в определённые диалоги ввели буквально броски костей, от которых, конечно, можно избавиться тратой дополнительных очков фокуса — только не забывайте, что это покупка кота в мешке.

Но по-настоящему зло берёт, когда понимаешь, что игра образует замкнутый круг: неудачи в отдельных главах уменьшают число полученных очков опыта, увеличивая шанс неудач в следующей главе. Представьте себе, если бы в Life is Strange у вас были правильные и неправильные решения проблем, и каждое неправильное решение не только отрезало бы свой сюжетный кусочек, но и влияло на всё последующее прохождение, снижая вероятность успехов в принципе. Это немного компенсируется возможностью начинать каждую главу заново, но хотелось бы иметь реальные шансы выйти на хорошую концовку сразу, осознанно тратя ресурсы.

Многие из головоломок выглядят так, будто бы попали в игру из квестов от LucasArts: игроков ждут абсурдно переусложнённые ловушки и долгая череда действия, чтобы распечатать бумагу на принтере. Само по себе это неплохо — но это чудовищно диссонирует с серьёзной, драматической эстетикой игры. В очередной раз деактивируя неоправданно комплексную и комично уязвимую систему безопасности на базе Второй Инквизиции, чувствуешь себя неловко. Понятно, что сделать правдоподобную головоломку, которая заставила бы игрока напрячься, непросто — но даже в The Council те же самые разработчики справились лучше.

Строго говоря, даже в самой Swansong есть несколько очень удачных эпизодов, например расследование убийства связанного с вампирами бизнесмена. И это в какой-то степени особенно обидно: в игре есть классные моменты, персонажи и идеи, пара интересных диалогов-конфронтаций, вроде тех, что были в The Council, несколько по-хорошему неожиданных поворотов. Но все они либо не доделаны, либо слишком коротки, либо толком не влияют на игру, либо так и остаются отдельными жемчужинами на фоне гниющих устриц.