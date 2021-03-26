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    #киберпанк #первые впечатления #ролевые игры

    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя

    26 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    26.03.2021
    4427
    4 минуты на чтение
    #киберпанк #первые впечатления #ролевые игры
    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя

    Поиграли несколько часов в Gamedec — изометрическую ролевую игру в киберпанк-сеттинге от польской инди-студии Anshar. За её плечами один VR-шутер под названием Telefrag с тридцатью шестью смешанными отзывами в Steam, а ещё она чуть-чуть помогала с разработкой Observer и Divinity: Original Sin 2. Что могло пойти не так?.. Да много всего.

    Действие Gamedec разворачивается в Варшаве XX века, где понятие реальности размылось. Игрок берёт на себя роль игрового детектива, или сокращенно геймдека, который расследует преступления, связанные с виртуальной реальностью.

    В пресс-версии пришлось разбираться с кончиной знаменитого паренька — то ли его застрелили, то ли он вышел в окно, то ли с ним вообще произошел несчастный случай. Задача геймдека — опросить свидетелей, изучить улики, сформировать теорию о том, что же произошло на самом деле, и по возможности найти виновных. 

    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя 1

    Скриншот со страницы в Steam.

    Ходить и общаться с прохожими в Gamedec придется много — по сути, это 90% всего геймплея (боевой системы здесь нет), что само по себе не плохо. Однако создание текстовой RPG накладывает на разработчиков дополнительную ответственность — в их распоряжении остаётся очень мало инструментов: сюжет, диалоги и вариативность. Неопытная команда из Anshar Studios с задачей развлечь игрока едва ли справляется. Сюжет в расчёт брать не будем, потому что за пару часов сложно составить о нём чёткое представление. Скажем, он есть и периодически интригует. А вот диалоги вышли на любителя: интерес они вызывают лишь поначалу, спустя же минут 20−30 энтузиазм угасает. 

    Во-первых, в демоверсии нет ни одного харизматичного или хоть сколько-нибудь запоминающегося персонажа. Да, некоторые могут рассказать занятные (а иногда трагические) истории о своём прошлом, однако как только речь заходит об основной сюжетной линии, беседы с NPC становятся максимально заурядными. 

    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя 2

    Еще один скриншот со страницы в Steam.

    Притом качество их проработки от разговора к разговору скачет. В одной сцене герой долго и эмоционально распинается по поводу того, как и почему он до глубины души ненавидит какого-то человека, — и в это безоговорочно веришь! А в другой он внезапно готов ему простить все грехи — стоило только узнать, что тот при смерти. Смена настроения — это нормально, но пары реплик явно недостаточно, чтобы её обосновать.

    Во-вторых, плотность диалогов чересчур высокая. Для сравнения, в Disco Elysium довольно большая карта, по которой персонажи распределены равномерно. Благодаря этому во время пробежек от одного к другому есть шанс хорошенько обмозговать их слова и эмоционально переключиться. В Gamedec такой роскоши нет, поскольку карта в превью ограничена скромными по своим размерам улицей и клубом, где буквально на каждом шагу попадаются разговорчивые NPC. В итоге диалоги утомляют настолько, что к концу прохождения демоверсии возникает навязчивое желание прокликивать их наобум, не вдаваясь в подробности, чтобы только поскорее добраться до хоть какой-нибудь развязки. 

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    Навыки как голоса в голове, разговоры с самим собой и с лучшим напарником на свете, а также все сектора политического компаса. 

    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя 4

    Очередной скриншот со страницы Steam.

    К тому же ужасно раздражает то, что игра никак не помечает персонажей, которым больше нечего рассказать протагонисту. Над всеми NPC постоянно висит активная иконка диалога — это сбивает с толку, особенно когда не понимаешь, что от тебя требуется. Неприятно, знаете ли, наворачивать по карте третий круг, останавливаясь около каждого персонажа, чтобы увидеть в «чате» одну лишь кнопку «Уйти».

    Оценить в полной мере вариативность RPG тоже не получилось, так как многие опции диалога в демо заблокированы. Но достигнуть своих целей игрок всегда может несколькими путями, а его действия определенно влияют на дальнейшие события — не только на реплики в диалогах.

    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя 3

    Наш скриншот, на котором вы можете увидеть 1/3 карты и заблокированные опции диалога.

    Not available in demo — главный слоган доставшейся нам превью-версии Gamedec. Везде, куда ни сунься, встречается эта надпись, даже на экране загрузки. Обычно демоверсия представляет собой отполированный срез игры, по которому геймеры могут сделать вывод, заслуживает она внимания или нет. Однако в RPG от Anshar Studios почему-то многое не работает, зато дразнит своим видом. К примеру, в ней есть своего рода древо прокачки, периодически привлекающее внимание, — вот только распределить полученные очки разработчики не дают. Соответственно, разобраться, как именно таланты влияют на геймплей, тоже не получается. То же касается «Кодекса», где должна храниться самая важная информация по расследованию. 

    Единственная исправно работающая механика, помимо диалогов, — это дедукция. Причём нужна она только для того, чтобы двигать сюжет вперед тогда, когда кончаются диалоги. Принцип у нее такой: геймдек общается со свидетелями, добывает сведения и на их основе делает выводы. А поскольку герои дают разные показания, то и теории игрок может выдвигать разные. Да, похоже, парень сначала свалился крыши, а потом его застрелили. Но ничто не мешает предположить, что всему виной сбой в ИИ дрона, отстреливающего вредителей.

    Превью Gamedec. Киберпанк, где ничего нельзя 5

    Опять скриншот со страницы в Steam.

    Сам киберпанк в Gamedec представлен суховато, нечто похожее есть во многих других играх. Ночь, проливной дождь, неоновые вывески, голографическая реклама, дроны разных форм и размеров, рассказы о создании новых человеческих тел под ключ за баснословные деньги и погружение в виртуальную реальность — всё это здесь есть. А вот чего-то особенного, чем бы местный киберпанк выделялся на фоне конкурентов, нет — ни с визуальной точки зрения, ни с повествовательной.

    Если Disco Elysium безошибочно узнаётся по любому скриншоту, то Gamedec таким похвастаться не может. Её художественный стиль напоминает о мобильных играх и об унылых российских обложках не очень популярных научно-фантастических романов, а дизайн уровней вызывает флешбэки, связанные с X-COM. А ведь после выхода Cyberpunk 2077 от его прямых конкурентов ждёшь чего-то более самобытного. 

    Судить о Gamedec по демоверсии, рассчитанной на пару часов, было бы некорректно, однако кое-какое представление сложить о ней всё-таки можно. Задумка с игровыми детективами любопытная, но основная механика игры (то есть диалоги) быстро утомляет — и это фундаментальная проблема. Принимая во внимание наличие и других недочетов, желание возвращаться к игре на релизе отпадает совсем. Возможно, разработчики просто выбрали неудачный кусок для демонстрации, и остальная часть проекта выглядит гораздо лучше. Только вот здравый смысл подсказывает, что вероятность этого исчезающе мала.

    Игра выйдет 16 сентября.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
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