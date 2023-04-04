Обзор Resident Evil 4. Возвращение в испанскую обитель зла

В рамках важного и невероятно влиятельного сериала Resident Evil статус четвёртой номерной игры можно обозначить разве что словом «богоподобная». Если первая RE открыла двери в жанр survival horror, а две последующие части расширили его горизонты, то RE4 стала поворотным моментом не только в истории жанра, но и во всей видеоигровой индустрии. Делать ремейк «классики на все времена» — задача убийственная, но Capcom с ней справилась на отлично. С жирным минусом.

Жанр: survival horror

Разработчик: Capcom

Издатель: Capcom

Возрастной рейтинг: 16+

Перевод: полный

Платформы: PC, PS5, XSXS, PS4

Играли на: PS5

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Перед Capcom на этот раз стояли гораздо более глобальные проблемы, чем при воссоздании Resident Evil 2 и 3. Resident Evil 4 — яркий слепок эпохи, символ видеоигровой революции, и многие элементы этой игры живы спустя восемнадцать лет после её релиза. Шутка ли, RE4 перевыпускали и портировали столько раз, что расплакался бы сам Тодд Говард вместе с TES V: Skyrim — всего существует больше дюжины разных версий «четвёрки»: от ужасной версии для первых iPhone до относительно свежего VR-ремастера.

Оригинал сохранился на удивление здорово, но с многочисленными оговорками: в нём абсурдно-глупый сюжет, полутракторное управление с принципом «либо стреляй, либо ходи», избыток QTE (которое в 2005 году было в новинку, но в 2023 уже давно вышло из моды), перегруженный интерфейс, не говоря уже о пожухлой графике родом с Nintendo GameCube. Это всё, может, до сих пор и любо фанатам, но у современного игрока способно вызвать сильнейшую фрустрацию. Сегодня так не делают — это наследное проклятие и дар оригинала.

И потому перевод истории игры в более серьёзный тон, создание комфортного управления и модернизация механик грозили потерей того уникального обаяния Resident Evil 4. В каком-то смысле так и случилось — Resident Evil 4 образца 2023 года это прекрасная игра, но её стоит воспринимать как освежающее переосмысление, а не как дословный ремейк. Взяв многие элементы оригинала, новинка творчески интерпретировала, дополнила, расширила или, наоборот, утилизировала практически все из них. С преимущественно положительным результатом.

Первое, с чем стоит поздравить Resident Evil 4, — игра смогла сохранить и преобразовать фирменную боевую систему оригинала во что-то современное, безумно увлекательное и динамичное, не предавая наследие предка. Оригинал заметно ушёл в сторону от ужастика к экшену — и ремейк, за исключением нескольких впечатляющих хоррор-сцен, изменять этому принципу не стал. Однако в шутер, особенно на сложности «Хардкор» (который лишь чуть сложнее оригинального Normal), RE4 не превращается как минимум по причине безумного дефицита ресурсов.

Выживание в Resident Evil 4 не сводилось к умению выпустить во врага со всех стволов рой пуль — важно было использовать способности главного героя и понимать уязвимости противника. Выстрел в руку заставлял врагов ронять оружие (например, шашку динамита!), хедшот — болезненно хвататься за голову и открываться для смачной вертушки с левой, а упавший на землю превращался в тонкое филе под ударами боевого ножа Леона С. Кеннеди. Всё это справедливо и для ремейка, но с множеством поправок.

Главная — враги стали яростнее, быстрее и смышлёнее прежнего. Если раньше группа селян, вооружённая сельскохозяйственными инструментами, после первого часа игры уже не вызывала никакого трепета, то сейчас даже пара тётенек с вилами могут здорово наказать расслабленного спецагента. Особенно если игрок не освоит новый трюк — парирование ножом, которое при попадании в тайминг открывает окно для контратаки или фирменного акробатического удара с ноги в челюсть. Злоупотреблять холодным оружием, правда, тоже не получится, поскольку ресурс ножа конечен — особенно сильно он теряет прочность после выхода из захвата.

Благодаря этому вечному ресурсному дефициту, изобилию прокачиваемого оружия и фирменному ассортименту врагов, среди которых есть разная экзотика вроде реагирующих на звук слепых амбалов с двухметровыми когтями или облюбованных паразитами оживших доспехов, любой экшен-момент в Resident Evil 4 дарит адреналиновое ощущение паники. Ты никогда не знаешь, когда кончится очередная волна противников, какое новое препятствие для тебя подготовили постановщики и выпадет ли хоть с кого-нибудь из поверженных врагов горстка патронов, пока ты судорожно размышляешь, стоит ли использовать последнюю гранату. Resident Evil 4 в хорошем смысле изматывает постоянной сменой ситуаций и растущим давлением. Расслабился, оступился — мгновенно горько пожалел о своей расхлябанности.

Особенно удачно это работает с обновлёнными боссами. Прежде любая битва с ними была скорее каким-то пазлом с чёткой последовательностью эффективных действий, нежели динамичным непредсказуемым сражением. Теперь же все главнюки получили целый ассортимент подлых приёмов и новых трюков и применяют их по собственной извращённой логике — не считая Вердуго, способ уничтожения которого остался практически идентичным оригинальному. QTE, которое часто было основой таких битв, пошло в утиль, оставив отдуваться контекстно-управляемый уворот и парирование. Именно поэтому знаменитое сражение с Краузером, ранее полностью построенное на верном нажимании клавиш, стало буквально филиалом Sekiro: то есть оно в разы менее кинематографичное, но многократно более захватывающее и непредсказуемое.

С эффектом неожиданности авторы даже перестарались — математическая выверенность и точное понимание того, сколько ресурсов уйдёт на каждого конкретного противника, ушла в прошлое. Ты никак не узнаешь, сколько раз придётся выстрелить из пистолета вот в этого озлобленного селянина с топором — три раза или шесть. И не восстанет ли он после этого в форме агрессивного ходячего трупа. Компенсируется это разве что гораздо большей гибкостью возможностей, чем в оригинале. Теперь, как в новых частях сериала, разрешается самостоятельно изготавливать из материалов необходимые в данный момент патроны и гранаты, а ещё обвешивать кейс Леона практически ролевыми талисманчиками — допустим, на увеличенный шанс выпадения с врагов местной валюты.

Гораздо более значительной переработке подверглась структура и уровни игры. Сохранив три фирменные зоны: деревню, замок и остров, почти знакомые арены и классические эпизоды вроде обороны дома от огромной толпы — разработчики из Capcom собрали на их основе местами новую игру, которая похожа на оригинал чуть ли не меньше, чем ремейк RE2 на своего предка. Какие-то локации стали прямолинейнее и короче, какие-то, как озеро с монстром, стали значительно масштабнее, где-то их поменяли местами или вовсе вырезали — например, в замке больше нет зала с рекой лавы, а канализация с невидимыми тварями стала раза в четыре короче. Сама же игра выросла по ощущениям двукратно (как в плане масштаба, так и в плане хронометража), что слегка уменьшило концентрацию тех самых крутых постановочных моментов, которыми буквально пичкал тебя оригинал: от первой мучительной встречи с толпой заражённых селян до сражения с регенерирующим паразитическим мутантом.

По атмосфере игра тоже стала, с одной стороны, ярче и красочнее оригинала, который местами был буквально серо-коричневым, с другой — одновременно и темнее, и мрачнее. Так, почти курьёзно-комический эпизод, в котором приходится играть за Эшли, стал весьма пугающим приключением в почти полной темноте. При этом, если раньше структурно всё чётко делилось на главы, из-за чего пропадала возможность возвращаться в прежние зоны, Resident Evil 4 действует в рамках полуоткрытого мира, который можно достаточно свободно исследовать по уже пройденным тропкам.

Не изменились разве что довольно банальные загадки, ставшие практически атавизмом сериала Resident Evil. В ремейке их, кажется, навалили ещё больше, и они практически не приносят удовольствия при решении. Все эти сборы фигурок и ключей, пятнашки и задачки в духе «покрути эти фиговину так, чтобы изображение на картинке совпало», хоть и служат символом RE, здесь раздражают чуть ли не сильнее, чем в оригинале.

Зато элемент исследования в новой Resident Evil 4 — буквально лучший во всём сериале. Гулять по местным закоулкам, разыскивая сокровища и ресурсы, благодаря прекрасному дизайну локаций и удобной карте не только полезно, но и приятно. Знаменитый бродячий торговец теперь не только обменивает найденные богатства на амуницию, но и выдаёт небольшие квесты. Охота на крыс или стрельба по синим медальонам иногда прилично ломают дикий темп игры, зато вознаграждают шпинелями — раньше эти камушки конвертировались исключительно в песеты, а теперь служат для покупки самых редких улучшений.

Самым же большим компромиссом Resident Evil 4: Re стало обновление сюжета. Оригинал был известен своим придурочным тоном на грани фола: чего стоил только хихикающий карлик в камзоле XVIII века или побег от огромного булыжника прямо как в Crash Bandicoot. Все эти острые моменты Capcom знатно сгладила или опустила, предложив взамен более драматичную, эмоциональную и целостную историю спасения специальным агентом Леоном Кеннеди президентской дочки, попавшей в руки испанских культистов.

Более глубокой и вдумчивой игра становится буквально со вступления: Краузер появляется в первом же флешбэке в качестве наставника героя, а прежде чем попасть на центральную площадь деревни перед церковью, сначала придётся немного побродить по околице. Значительному обновлению подверглись сюжетные арки каждого героя: у Леона стало гораздо больше диалогов с Эшли, значительно больше экранного времени уделено учёному Луису Серре, который помогает Леону, и, конечно же, здесь больше таинственной роковой красотки Ады Вонг.

К слову о красоте. Неизвестно, поджимали ли сроки разработки или так сильно тянула вниз версия для пастгена, но — после феноменально красивого ремейка Resident Evil 2 и технологичного Resident Evil 8 — Resident Evil 4 кажется пусть и не ощутимым, но шагом назад для франшизы. И дело даже не в многочисленных небольших технических помарках вроде странно расставленного в некоторых сценах освещения, а в каком-то общем налёте небрежности и усталости. Роскошные детализированные локации здесь нередко соседствуют с уродливыми каменными коридорами, шикарно проработанные враги — с мутными текстурами стен, а красочные разрушения объектов — с неуклюжими анимациями персонажей. Оригинальная Resident Evil 4 сохраняла стилистическую целостность от первой минуты до самых титров, да и ремейку второй части это ощущение удалось передать сильнее. Зато намного лучше в новой части по сравнению с оригиналом стал дубляж: хотя Торговец в новом исполнении менее харизматичен, все остальные персонажи наконец перестали звучать как ходячие карикатуры.

Ещё одной причиной лёгкой фрустрации от Resident Evil 4 может стать неожиданное ощущение дежавю. Но это уже беда не игры, а её сериальной предшественницы, Resident Evil: Village. Та настолько нагло и настырно пыталась копировать многие элементы канонической RE4, включая её экономику, баланс сражений с исследованиями, фирменный кейс-атташе со старательно разложенными там припасами, что теперь гораздо более качественный и оригинальный ремейк Resident Evil 4 кажется вторичным.