Вспоминаем Resident Evil 4

Производственный ад подкосил не одну серию игр. Одни проекты вовсе не добрались до релизного финиша, другие были в пути так долго, что игрокам становилось уже всё равно, что там выйдет, третьи хоть и устаревали, но оказывались вполне крепкими. Resident Evil 4 на этом фоне уникальный случай. Пять лет разработки, масса отброшенных идей и концепций, а в результате — оглушительный успех и игра, определившая развитие жанра… шутеров от третьего лица! Вспомним историю разработки и особенности этого легендарного хоррора, пока находимся в ожидании грядущего ремейка — по слухам, он если и не на подходе, то уж точно в разработке.

Армия сценаристов

Resident Evil 4 разрабатывалась для PlayStation 2 начиная с 1999 года. За создание первой версии игры отвечал геймдизайнер Хидеки Камия. Он был уверен, что серии не повредит некоторый героический и стильный флёр. Очевидно, что тракторное управление и фиксированная камера не слишком способствовали передаче динамики. Так игра избавилась от традиционных пререндеренных задников и перешла к использованию подвижной камеры.

Главного персонажа собирались назвать Тони — обладающий сверхчеловеческими способностями герой должен был путешествовать по готическим интерьерам, вдохновлённым европейской архитектурой. Однако Тони получался чересчур уж крутым для сурвайвал-хоррора, а готический антураж не слишком подходил для игры о войне с биотерроризмом. Но крутой герой, готические замки, сверхспособности… Ничего не напоминает?

Напоминает, конечно. Первую концепцию никто не выбросил. На её основе родилась серия Devil May Cry — и уж на стиль и крутость Тони, то есть, простите, Данте, разработчики не скупятся и по сей день.

После превращения первого концепта в Devil May Cry разработка Resident Evil 4 возобновилась уже для GameCube. Главным героем должен был стать знакомый игрокам по второй части Леон Кеннеди. Вторая версия сохраняла часть изначальных идей — снова замок и снова сверхчеловеческие способности, которые Леон получил после заражения вирусом. У этой версии оставался шанс — в 2002 году игра была готова почти наполовину. Но амбиции разработчиков оказались неподъёмными для GameCube. Один из главных противников Леона, монстр по имени Чёрный туман, состоящий из бесформенной массы щупалец, требовал слишком сложных анимаций, мощностей консоли для которых не хватало. Необходимость переделывать противников заставила разработчиков изменить и сюжет.

Третья версия сценария, пожалуй, напоминает Resident Evil VII: Biohazard и Resident Evil VIII: Village. Леон должен был оказаться запертым в доме с паранормальными явлениями и разбираться с происходящей чертовщиной, борясь с собственными галлюцинациями, которые начались после заражения вирусом. Во время приступов галлюцинаций за Леоном должен был охотиться загадочный человек с металлическим крюком — одолеть противника можно было используя свет. Даже такой набросок заставляет вспомнить массу находок, что мы видели в хоррорах — от Silent Hill до Alan Wake. В интернете легко найти записи геймплея этой версии Resident Evil 4. Леон там сражается с ожившими куклами — здесь несложно провести параллель с эпизодом из Village, в котором Итан Уинтерс бьётся с кукольницей Донной Беневиенто. Ну и, пусть от идеи запирать героя в замкнутом пространстве и отказались в четвёртой части, это сработало на все сто в седьмой.

Ещё одна концепция потребовала бы от игры слишком больших изменений. Стало ясно, что Resident Evil 4 требуются радикальные трансформации. Синдзи Миками, создатель первой части серии и новый руководитель разработки четвёртой, остановил работу над очередным промежуточным вариантом и лично взялся за дело. Старую боевую механику решили отбросить — от её создания устали и разработчики, и руководство. Разумеется, не обошлось без непонимания и сложностей. Синдзи Миками рассказывал, что после нескольких тестовых сессий внутри студии ему пришел отчёт, набитый негативными отзывами. К счастью, Миками не поддался и не отступил от своей идеи. Началось создание Resident Evil 4 в том виде, в котором мы знаем её сейчас.

Армия мертвецов

Мы неспроста обсудили, как сценарные наработки прорастали из ранних концепций в финальную версию Resident Evil 4. Игра всё-таки смещает фокус с корпорации Umbrella, биооружия, лабораторий и прочей околонаучной фантастики и теперь пугает игрока загадочной деревней и зловещим культом. Совсем без привычных атрибутов серии не обойдётся, конечно, но всё потом. Итак, Леон Кеннеди, переживший кошмар в Раккун-Сити, уже не молодой полицейский. Он правительственный агент с секретным заданием — спасти Эшли, похищенную дочь президента США. Абсурдно, странно, но для серии довольно свежо.

Героизм и стиль на месте, но это не анимешный пафос Данте. Леон вышибает ногой двери, баррикадируется шкафами, ловко выпрыгивает из окон, лупит с разворота местных — перед нами уж точно не зелёный новичок из Resident Evil 2. При этом и харизмы герою тоже не занимать — он шутит, отпускает колкости, но всегда собран и сконцентрирован на ответственной задаче. Хотя диалоги, будем честны, иногда заставляют посмеиваться не столько над шутками, сколько над нелепостью реплик.

В компании пары хамоватых местных полицейских Леон приезжает в мрачную европейскую деревушку, где якобы видели Эшли в последний раз. Но теперь героя поджидают не зомби, а очень агрессивные местные жители — они орут на непонятном Леону языке, бросаются топорами и пытаются насадить нашего агента на вилы. События принимают совсем неприятный оборот — агрессивная толпа вот-вот растерзает героя, но вдруг звонит колокол, и местные резко теряют всякий интерес к Леону и уходят. Почему деревенские так себя ведут, где Эшли, как быть дальше? Леона ждёт множество приключений и сражений. Разумеется, и столкновения с прошлым не избежать — по дороге герою встретятся и старые знакомые. Спойлернём игру больше чем пятнадцатилетней давности и скажем, что в дополнительном сценарии появится даже главный злодей и один из любимцев публики — Альберт Вескер.

Как и планировалось, игра стала гораздо динамичнее. Камера показывает нам происходящее из-за плеча героя. Целиться и стрелять теперь нужно аналоговым стиком. Причём стрелять надо не просто куда-то в направлении противника, как в ранних частях серии. Начинает игру Леон с пистолетом с лазерным целеуказателем — дрожание рук героя и отдача оружия ощущается совсем не так, как в играх с фиксированной камерой. И не будем забывать, что перед нами всё ещё сурвайвал-хоррор — патронов мало, промахиваться из-за дрожи в руках не только обидно, но и опасно. При этом разработчики подобрали идеальный темп игры: толпа зловеще подступает к Леону, противники неведомо почему выдерживают попадания, патроны заканчиваются. Но эта нервозность не должна парализовать ни героя, ни игрока. Уровни теперь сделаны так, что всегда можно отыскать путь к отступлению: махнуть через забор, сбежать через другой этаж дома, вовремя найти гранату и разметать врагов, но самый шик — оглушить противника выстрелом и мощным ударом отбросить его, чтобы сбить с ног сразу несколько врагов и вырваться из окружения. Кроме того, в игре активно используются QTE — знаменитая битва на ножах с наёмником Краузером до сих пор остаётся одной из самых зрелищных и напряжённых в серии.

Арсенал героя тоже расширился. Загадочный торговец готов продать Леону целую кучу мощных пушек — начиная с простых дробовиков и пистолетов, заканчивая гранатометами и энергопушкой, которую дают в награду за прохождение на высокой сложности. Само собой, игра при этом не превращается в филиал Doom — патронов всё ещё мало, и растрачивать мощные боеприпасы на рядовых врагов не стоит.

И, хотя стрельба и экшен очень важны в Resident Evil 4, они лишь часть прекрасной режиссуры игры. Обычные битвы с противниками, сражения с боссами, QTE и хоррорные моменты умело распределены по уровням, и оттого не терпится узнать, что же будет дальше, а эмоции после каждого эпизода переполняют. Без преувеличения, это великолепно срежиссированная и спроектированная игра. Какой уровень ни взять — в нём найдётся свой запоминающийся эпизод, будь то битва, головоломка или встреча с очередным персонажем.

Армия фанатов

Всё это великолепие не могли не оценить игроки. По последним сведениям, продано более 11 миллионов копий Resident Evil 4 на разных платформах. Меньше чем через год после GameCube игра вышла и на PlayStation 2. А сегодня поиграть в Resident Evil 4 можно уже на любом утюге — от компьютера и современных консолей до VR. Вы даже можете перепройти классику на портативной Nintendo Switch — это одно удовольствие. Словом, выбирайте платформу себе по нраву — и вперёд, спасать Эшли. Не разочаруетесь.

Хотя, разумеется, при таком количестве портов не обошлось без заметных багов. Например, современная HD-версия для PlayStation 4 работает с частотой 60 кадров в секунду, но анимации перезарядки в ней рассчитаны на 30 кадров и потому выглядят несколько сломанными.

Говоря о переизданиях игры, нельзя не упомянуть и работу фанатов. Монументальный проект Resident Evil 4 HD Project, который поклонники создавали на протяжении семи лет, содержит полностью перерисованные текстуры, модели персонажей, переработанное освещение, обновлённые видеоролики и интерфейсы — это тянет на полноценный ремастер. Если у вас есть копия в Steam — определённо стоит попробовать. Игра выглядит гораздо современнее и в то же время полностью сохраняет стиль и дизайн оригинала — фанаты не позволили себе никакой лишней самодеятельности. Конечно, ортодоксальным поклонникам такая версия может показаться непривычной, но это работа, достойная внимания.

Учитывая, в каких количествах сейчас переиздаются и перезапускаются игры, очевидно, что и появление официального ремейка Resident Evil 4 — вопрос времени. Каким бы замечательным ни был оригинал, возраст берет своё. В первую очередь это касается управления и интерфейса. Невозможность одновременно целиться и перемещаться — жуткий пережиток прошлого, оставшийся со времён частей серии с тракторным управлением. Если раньше это можно было списать на приём, который нужен для саспенса, то сегодня так играть просто неудобно.

Но это полбеды. В игре очень узкое поле зрения, модель персонажа занимает половину экрана, и передвижение по закрытым помещениям превращается в настоящий ад. А когда в помещение ещё и вламывается пяток мужиков с мотыгами — дело дрянь. Если ремейк исправит хотя бы эти неудобства, снова пережить приключения Леона и Эшли можно будет не отвлекаясь на рудименты управления из 2005 года. В графике ремейка сомневаться не приходится — и Resident Evil 2: Remake, и последние номерные части смотрятся просто замечательно.

Тизеры и утечки довольно давно намекают на то, что ремейк находится в разработке. Здесь и слитый обновлённый образ Альберта Вескера, который, возможно, сыграет не просто эпизодическую роль, как в оригинальной игре. Здесь и загадочные посты в твиттере Capcom, и символ Лас Плагас из трейлера на мероприятии PlayStation. Один из слухов особенно ироничен, если учитывать историю разработки: ремейк игры тоже перерабатывался! Источники сообщают, что изначально его разработкой занималась студия M-Two, которая до этого трудилась над Resident Evil 3: Remake. Не все игроки были довольны ремейком третьей части, и Capcom отстранила M-Two от разработки и передала проект своему внутреннему подразделению Division 1, которое делает крупные номерные части Resident Evil и Devil May Cry. Одновременно с переходом задачи к Division 1 была переосмыслена и концепция ремейка.

Согласно всё тем же слухам, студия M-Two, обжёгшись на горьком опыте Resident Evil 3, хотела сделать ремейк более похожим на оригинал. Division 1 же собирается предпринять более смелые шаги и добавить много нововведений, в том числе сюжетных.

Этого, кстати, хочет и Синдзи Миками — он очень надеется, что история в ремейке будет богаче, чем в оригинале, хотя и следит за игрой уже как посторонний человек. Он покинул Capcom вскоре после выхода Resident Evil 4, но остаётся настоящим мастером и выпускает игры, которые меняют облик жанров. И, само собой, Миками не растерял талант создания хорроров. В ожидании ремейка Resident Evil 4 вполне можно пройти его The Evil Within — она полностью базируется на идеях Resident Evil 4. Только будьте готовы: эта игра гораздо безумнее и мрачнее любой из частей Resident Evil. Деревня, кстати, присутствует.

А Reddit вообще полнится самыми разными слухами: например, в ремейке ожидают появления Клэр Редфилд. События якобы развернутся в полуоткрытом мире, торговцы и боссы будут играть более существенные роли, а между видом от первого и от третьего лица можно будет переключаться. Остаётся только ждать и надеяться, что хотя бы часть слухов окажется правдой. Одна из лучших игр всех времён определённо достойна одного из лучших ремейков!