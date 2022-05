Tales from the Borderlands: жемчужина Telltale и кость в горле Gearbox

В 2014 году студия Telltale Games (на тот момент ещё не умершая и не воскресшая) выложила на бочку свой лучший сериал. Мы намеренно не говорим «свою лучшую игру», ведь геймплея в Tales from the Borderlands даже меньше, чем в нашумевших The Wolf Among Us и Batman. И всё же она остаётся непризнанной жемчужиной студии и постепенно собрала очень преданную фанбазу.

Фанбазу, которая спала и видела второй сезон, а теперь без восторга смотрит, как его тизерят авторы оригинальной франшизы Borderlands. Разбираемся, откуда скепсис.

Как сисадмин и бухгалтер бандитов грабили

Описывать сюжетную затравку Tales from the Borderlands — сущее удовольствие.

На планете Пандора, кишащей каннибалами, бандитами и психами, без перестрелки не обходится ни дня. Вдобавок планету облюбовало с десяток оружейных корпораций, так что пуля найдёт тебя всюду, кем бы ты ни был. Именно на эту забытую богом землю однажды высаживаются «серьёзные люди» — бухгалтер и сисадмин из крупной корпорации, желающие совершить сделку века с одной из банд. К запястью бухгалтера пристёгнут чемодан с 10 миллионами долларов. Разве может что-то пойти не так…

Это экстремально весёлое и местами кровавое дорожное приключение плюс сериал-ограбление, где каждый эпизод начинается с восхитительного саундтрека, продолжается вот-это-поворотом и заканчивается на весьма напряжённой ноте. По красоте визуала игра уступает The Wolf Among Us, хотя прекрасно копирует визуальный ряд своей серии. Но в чём Tales from the Borderlands превзошла «Волка…» с его провисающим третьим эпизодом, так это в насыщенности событиями. А главное, к концу TftB возникает ощущение, что мы вместе с персонажами прошли очень большой путь.

Вот перед нами главный герой Риз, хакер из оружейной корпорации «Гиперион». Он отчаянно стремится к власти, не чураясь грязных приёмчиков, но это лишь в начале — позже игрок волен отыгрывать Риза как наивного дурачка, лицемерного козла или на самом деле большого умницу. Пандора в глазах Риза — лестница к карьерным высотам, хоть и исполненная в виде радиоактивного ада. Ступив на эту лестницу, Риз постепенно проходит классическую арку главного героя. Путешествие меняет его, влияет на его отношение к людям, работе, предоставляет ему новый жизненный план — а планировать Риз обожает.

В противовес ему выступает мастерица импровизации и вторая главная героиня — уроженка Пандоры, авантюристка и аферистка Фиона. Её разыскивают, но всё же она мелкая сошка по меркам и корпораций, и банд. Её характер менее подвержен вариативному отыгрышу, чем характер Риза, однако и ей нужно помочь определиться не только с призванием, но и с отношением к этому призванию.

Когда Риз и Фиона знакомятся, их жизнь, как и жизнь их соратников — бухгалтера Вона и воровки Саши — превращается в поиск сокровищ и лучшей доли. Разозлить всю вооружённую шпану на планете? Легко. Поучаствовать в смертельной гонке в стиле «Безумного Макса»? Чуть ли не сразу! Вдохновить создателей Cyberpunk 2077 (это шутка, но всё же Джонни Сильверхенд сходу напомнил кого-то очень знакомого…) и быть потрясающими? Что ж, не только герои, но и многие сцены с ними потрясающие.

Сценаристы позволили себе шутить на грани фола, и им удалось сделать уморительными даже некоторые тошнотворные моменты. Однако тонкий интеллектуальный юмор здесь тоже найдётся. А по соседству идут мемы и пасхалки — тысячи их!

Но юмор не единственное достоинство TftB, ведь нас потихоньку подводят к серьёзной драме. Органично вписать её в эту фантасмагорию авторам помогает приём рассказчика — и он же лишний раз подчёркивает комичность происходящего. Вся Tales from the Borderlands, за исключением последней пары часов прохождения, — это рассказ Риза и Фионы об их знакомстве, общем приключении и размолвке. Не зная, что заставило героев возненавидеть друг друга, мы следим за сюжетом сразу с двух точек зрения; оба рассказчика порой забавно путаются в деталях, пытаются хвастать, перекрикивают друг друга. Сначала Риз, а затем и Фиона добавляют в свои версии произошедшего то голливудского пафоса (не оборачивайтесь на взрывы!), то сорвавшегося с цепи ЧСВ. А когда подходит время драмы, приём рассказчика оказывается особенно удачным и демонстрирует нам переживания героев сразу в прошлом и настоящем.

Отчасти поэтому Tales from the Borderlands очень реиграбельна. Студии Telltale удалось создать отличное приключение на пару вечеров, подходящее для просмотра в компании друзей. Лишь однажды за всю игру сюжет выходит за рамки абсурда как жанра и становится просто абсурдным (это сцена со «скафандрами» из четвёртого эпизода; вы поняли, если видели), а так в Tales from the Borderlands не чувствуется фальши.

Как игра она попросту смехотворна. Когда требуется чуть-чуть пройтись по локации, молишься только о том, чтобы скорее началась кат-сцена, а QTE в лучшем случае не бесят… Хотя в пятом эпизоде благодаря особенно удачной отсылке даже QTE смог в хорошем смысле удивить!

Так вот, как игра, требующая от игрока активных действий, Tales from the Borderlands звёзд с неба не хватает. Но как интерактивный сериал, где всё время хочется откатить сохранение и выбрать другую реплику, чтобы найти ещё одну крутую сцену или удачную шутку, это блестящее достижение Telltale.

Как в Gearbox украли у персонажей харизму

Лор лутер-шутеров Borderlands включал в себя и инопланетных монстров, и мистические богатства, и артефакты. Но, скажем честно, до выхода Tales from the Borderlands сюжет не был сильной стороной франшизы. В Borderlands, Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel мы очертя голову искали легендарные пушки и разряжали обойму во всё, что движется. На таком фоне сюжетная обвязка выглядела (и была) чем-то второстепенным и поверхностным.

И тут вдруг Telltale подоспела с целым интерактивным сериалом, где уйма диалогов, а стрелять можно только через QTE… Словом, аудитории лутер-шутеров и интерактивного кино очень разнились. Возможно, поэтому Tales from the Borderlands объективно не так известна, как The Walking Dead и ещё парочка проектов Telltale.

К счастью, Tales from the Borderlands превосходно играется без знания предыдущих игр. Более того, без неё вселенная Borderlands многое теряет, в том числе героев более проработанных, чем герои авторства Gearbox. Примечательно, что в TftB есть некоторые оригинальные персонажи Borderlands, включая протагонистов. Образы бережно перенесены и обвешаны новыми интересными деталями — а порой становятся ещё живее, чем в оригинале. Так, главный антагонист Borderlands 2, попав в Tales from the Borderlands, не только не растерял харизмы (на ней персонаж и держался), а стал глубже, понятнее и куда фактурнее.

И как же в Gearbox в ответ поступили с героями Tales from the Borderlands? Для начала — отобрали у них всё, что позволяло питать к ним уважение. Так умный и рассудительный бухгалтер Вон (завершивший внушительную арку в Tales from the Borderlands, как и Риз) становится бледным подобием себя в Borderlands 2, а в третьей части — просто… другим персонажем.

На контрасте хорошо заметно, насколько тесны и для него, и для Риза жанровые рамки лутер-шутеров: героев упростили до безобразия. Ризу повезло чуть больше, он всё ещё узнаваем, несмотря на смену актёра озвучки (даже вышеупомянутый отыгрыш его характера не мешает Ризу иметь фиксированные черты). Он даже играет в Borderlands 3 полноценную роль, а не просто камео. Тем не менее его воплощением игроки, судя по отзывам, остались по большей части недовольны. Фиона и Саша в творениях Gearbox только упоминаются.

Претензии были не только к Ризу и Вону, но и к сюжету всей Borderlands 3. Критики и игроки сходились во мнении, что сюжет разочаровывает, главные злодеи — неудачные, и в целом выбранный нарратив оставляет желать лучшего. А главное, как и в предыдущих лутер-шутерах франшизы, сюжетная линия — всего лишь обвязка настоящего веселья. Поэтому всё, что сказали персонажи, легко забывается по дороге к следующему полю боя.

Как тизер новой Tales from the Borderlands похитил всякую надежду

Итого: заявленный второй сезон Tales from the Borderlands пока что вызывает только опасения. Но дело даже не в умении или неумении Gearbox обращаться с чужими героями и сюжетами.

Первый сезон игры закончился то ли открытым финалом, то ли мощнейшим клиффхэнгером. В любом случае ход был хитрый. Дальнейшая судьба Риза и Фионы настолько будоражит умы фанбазы, что некоторые покупали Borderlands 3 только ради долгожданных ответов, судя по отзывам. Стоит ли говорить, что в этой игре концовку Tales from the Borderlands скромно утаили, и никаких ответов никто не получил.

Возьмём на себя смелость и скажем от лица фанатов серии: второй сезон Tales from the Borderlands ждали потому, что надеялись на возвращение полюбившихся персонажей. Сильных. Необычных. Прошедших через метаморфозы, но всё ещё имеющих большой потенциал для новой истории. Вопрос «а что дальше-то было?!» стоит очень остро.

Однако в Gearbox объявили, что впереди второй сезон с совершенно новыми героями и новым сюжетом. Это не прямое продолжение Tales from the Borderlands и совершенно точно не то, чего ждала аудитория.

Технически в Gearbox не обязаны оправдывать такие ожидания и вольны творить на любую тему. Но, во-первых, не стоит использовать для этого бренд Tales from the Borderlands, пусть студия и готовит ещё одно интерактивное кино. А во-вторых, есть большие сомнения, что сценаристы Gearbox, заточенные на лутер-шутеры с условной сюжетной обвязкой, смогут повторить тот впечатляющий аттракцион, что подарила нам Telltale в 2014 году. Или хотя бы приблизиться к нему.

Мы не драматизируем, нам просто грустно.

P.S. Многие надеялись, что, возродившись, Telltale вернётся к продолжениям своих хитов. Так вышло с The Wolf Among Us: сейчас её второй сезон в активной разработке. Неофициально в Telltale разрабатывали и следующий сезон Tales from the Borderlands (об этом сообщалось в утечках), но год назад Gearbox выкупила исключительные права на весь сериал. Судя по всему, студии не договорились.

И нам всё ещё грустно.