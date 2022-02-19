Обзор The Forgotten City. Мечта историка

Успеха «Затерянного города» не ожидал почти никто, кроме, пожалуй, его создателя Ника Пирса. Игра, выпущенная компанией энтузиастов из Австралии на скромную сумму, которая заставила бы любого другого разработчика горько плакать от отчаяния, никак не могла соревноваться с самыми разрекламированными новинками. И всё-таки «Городу» удалось завоевать сердца критиков и игроков. Любовь к творчеству каким-то невероятным образом победила и нищенский бюджет, и отсутствие поддержки со стороны гигантов индустрии.

Жанр: приключения

Разработчик: Modern Storyteller

Издатель: Dear Villagers

Возрастной рейтинг: 18+

Перевод: субтитры

Платформы: PC, PS4, X1, Switch

Играли на: PC

Похоже на: Omensight, Greed Fall, Haven Moon, The Wild Eternal

The Forgotten City стала эволюцией одноимённого популярного мода для TES V: Skyrim, над которым Ник Пирс трудился ещё в 2011 году. Игра получилась не идеальной, порой даже сыроватой, но настолько смелой в своих экспериментах над привычными механиками, что оставить равнодушным она не сможет даже самого взыскательного игрока.

Разработчики разумно решили сделать ставку не на супер-графику и сногсшибательные баталии, а на саму историю, которая раскрывается постепенно и с разных сторон благодаря временной петле. Но, конечно, всё не так просто, как кажется. Хотя начинается история как типичный рассказ о всесильном попаданце, довольно быстро она превращается в страшную притчу о безнаказанности тиранов и в детектив с концом, зависящим от смекалки и настроя игрока. И да, несмотря на скудность опций, вариант «сжечь всех!» здесь присутствует!

Назад в прошлое

На берегу непонятной речки-переплюйки, которая почему-то оказывается могучим Тибром, просыпается главный герой или героиня (от выбора игрока здесь меняется пара исторических деталей, но не основной смысл). У протагониста лишь горстка мелочи и водоросли, а валяется он у костра, где его изучает странного вида молодая дама, которая его из реки и вытащила. Объяснять тонкости ситуации некогда, и дама в трёх словах сообщает герою, что ей помог его выловить некий Эл. Удачливый Эл исследовал какие-то местные руины, наткнулся на древнее святилище и, конечно же (а что вы ожидали?), по законам жанра там сгинул. Разумеется, отыскать Эла может только игрок, так как дама пребывает в шоке и не хочет уходить с насиженного места.

Таким образом, пробравшись через итальянский лес, игрок находит развалины давно заброшенного римского города. И выглядел бы этот город довольно прилично, если бы на святилище не висела странная предостерегающая записка от того самого Эла, а по всему периметру возможного раскопа не стояли бы скорчившиеся золотые статуи. Главной достопримечательностью этого музея под открытым небом становится повесившийся на дереве Эл, который тоже превратился в золотую статую, пополнив ряды пугающих экспонатов. Но, разумеется, наш главный герой бесстрашен, а потому идёт по стопам Эла и проваливается в портал, который ведёт в тот же самый римский город в эпоху его расцвета.

Так игрок попадает во времена Римской империи со всей её роскошью, интригами, тайнами и подковёрной борьбой, в странный город, вырубленный в скале. Населён он всего лишь дюжиной человек, никто из которых толком не может объяснить, как главный герой там оказался, а порядок в общине поддерживается всего одним правилом: все платят за грехи одного. В лучших традициях римской армейской дисциплины за ошибку любого из жителей боги карают всех. Откуда взялось это правило? Что за боги стоят за этой экспериментальной утопией? Вот это и предстоит выяснить игроку.

В самом начале игры главный герой обнаруживает, что его появление здесь вовсе не случайно и что местный магистрат Сентий призвал его, чтобы остановить того, кто собирается нарушить так называемое Золотое Правило и обречь всех жителей города на верную смерть. Сентий пожертвовал своей жизнью, дав игроку возможность возвращаться раз за разом в один и тот же день, распутывая клубки тайн, которых в этом маленьком поселении оказывается больше, чем мы видели во многих детективных сериалах. У каждого персонажа есть очень веские причины начистить кому-то морду, тихо убить кого-то или что-то украсть. И каждый следует своей логике: здесь есть туповатый гладиатор-рэкетир, амбициозный политик с тёмным прошлым и смутным настоящим, бывшие рабы, философы и трактирщики. В этой прекрасной атмосфере сам Сентий боится проиграть грядущие выборы и параллельно ищет свою пропавшую дочь.

Преступления и наказания

Каждый раз, когда кто-то нарушает злосчастное Золотое Правило, статуи встают со своих постаментов и обращают жителей города в золото. Главный герой же бежит со всех ног в портал, чтобы не повторить подобной ошибки в будущем. Или повторить, но уже сознательно и с хитрым умыслом. Игра использует временную петлю на все сто процентов и, постоянно готовя новые сюрпризы, предлагает игроку исследовать все возможные варианты развития событий. Задачи можно решить напором, наглостью, хитростью или даже нарушив Золотое Правило. Но осознать последствия можно лишь вернувшись в самое начало квеста.

Большая часть местных пазлов поощряет долгосрочное планирование. «Город» заставляет думать наперёд и предугадывать реакции персонажей. Однако, в отличие от многих других временных петелек, в этой игре довольно мало однозначных «ошибок». Вместо них есть варианты. Даже концовок здесь несколько, и каждая из них заставляет задуматься о том, что такое грех, и о целесообразности Золотого Правила, но не о том, как же зарубить босса топором более эффективно. Чаще всего топором, точнее луком, можно не поражать никого вообще, решая проблемы с помощью хитрости, интеллекта или чужими руками. Каждый разговор с персонажем проливает свет на новые тайны, а бесцельное шатание по улицам раскрывает что-то интересное о городе. Именно совокупность полученных знаний и дает игроку возможность докопаться до истины… или до её части.

Уже через пару часов зубодробительных выборов игрок понимает, что дело тут не в тайне золотых статуй и не в потенциальном нарушителе Золотого Правила. Прелесть игры в моральном выборе. А потому решить несколько квестов можно именно с помощью философских дебатов. Но кое-где можно пострелять из лука и попинать статуи коленом. Брутальный вариант прохождения есть, хотя и не везде.

Боевые механики присутствуют в игре в ограниченном виде. В городе, где убийство сразу же обрекает всех на смерть, довольно сложно устроить кровавую бойню без последствий. Но можно. Как? Вот здесь и приходит на помощь целая плеяда философских лазеек, которыми пользуются местные умники и негодяи: можно довести человека до самоубийства, подтолкнуть к долговому рабству, хитро обвести вокруг пальца и по-другому добиться своих грязных и не очень целей.

Однако убить жителей города средь бела дня довольно сложно, чего нельзя сказать о некоторых оживших статуях. Раздобыв лук с необычными плюшками, игрок может исследовать цистерны, лазить по заброшенным катакомбам и сталкиваться с золотыми зомби. Если стрелять в них из лука и вновь превращать их в неподвижные глыбы, это никак не повлияет на Золотое Правило.

Неоднозначные решения

«Город» — это воплощенная мечта историка. Игра не просто воссоздает римский город с форумом, театром, рынком, домами-инсулами и туалетами, но ещё и развлекает игрока граффити с довольно понятной грамматикой (не идеально, но и не страшно). Персонажи цитируют Овидия и Сенеку, а любители классической архитектуры будут приятно удивлены достаточно точным воспроизведением планировки римских городов. Маленькие исторические детали также проливают свет и на быт других уголков империи. Среди жителей можно встретить хитрого грека, целительницу из Нубии и добродушного галла.

Отличные костюмы и достоверные архитектурные детали создают уникальную атмосферу, которую омрачает лишь одна неприятная деталь. Убивает общее позитивное впечатление анимация лиц, находящаяся где-то в районе «жуткой долины». Можно догадаться, что на качестве картинки сказался бюджет, а потому ожидать фотореализма от разработчиков не стоило. Остаётся только понять и простить.

Из неоднозначных деталей следует отметить также многочисленные визуальные спойлеры и подсказки, которыми игра пестрит. Если вы знаете, что такое клинопись, то происхождение таинственной таблички с обелиска не вызовет у вас разрыва шаблона и неистовой радости от крутого поворота сюжета. Ориентируясь в символике христианства, вы также быстро вычислите, кто и где в городе христианин.

Могут немного раздражать и постоянные объяснения всего и вся со стороны персонажей. В какой-то момент местные знатоки сводят главного героя чуть ли не на уровень дурака, разжевывая элементарные особенности быта римлян. Исключение составляет философ в катакомбах, который сразу предлагает поговорить о природе греха и полазить по страшным историческим подсобкам. Он мужик интересный. Впрочем, по-своему занимателен каждый из персонажей.

Кроме пугающей анимации и довольно очевидных подсказок от персонажей и не только, у игры есть ещё один незначительный минус — прохождение со всеми концовками займёт от силы часов 20.