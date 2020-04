Наши авторы и редакторы продолжают делиться впечатлениями в еженедельных подборках. Теперь пришёл черёд рассказать про любимые игры. В список попали милейший квест от Daedalic, четвёртая часть GTA, RPG по «Звёздным войнам» и поразительные инди на важные темы.

Евгений Пекло

Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда! Бывший главный редактор «Игромании», искренне любит игры, особенно старые пошаговые стратегии. Даже спустя столько лет? Всегда!

Edna & Harvey: Harvey’s New Eyes

Милейший квест от студии Daedalic, подарившей нам тетралогию Deponia. В центре сюжета — девочка Лили, которая хочет убежать со своей подружкой Эдной из сиротского приюта. Она робкая и застенчивая, но за ангельской внешностью таится настоящий маньяк — к концу первой главы она прикончит практически всех своих одноклассников. Да, пусть ненамеренно, но с фактами не поспоришь!

Игра несложная и недлинная, а двухмерная графика довольно примитивная, но чёрный юмор и необычные механики компенсируют это с лихвой. Дело в том, что девочку гипнотизируют, запрещая ей делать определённые вещи, — врать взрослым или разводить огонь, например. И бедняжке приходится на время отключать эти запреты, чтобы выполнять типичные для квеста действия. Но несколько табу одновременно отменить нельзя, что порождает массу интересных геймплейных ситуаций.

GTA IV

После выхода обновлённой версии игры — из неё удалили хвосты сервиса Games for Windows LIVE — не смог отказать себе в удовольствии погрузиться в приключения Нико Белика ещё разочек. Из всех персонажей серии Нико, безусловно, самый близкий для русского человека — как-никак, его образ изначально вдохновлён актёром Владимиром Машковым, да и сербский акцент приятно ласкает ухо.

Для меня это вечная история о том, как талантливый человек своим трудом поднимается с самого дна на вершину. Попутно он сталкивается, кажется, вообще с каждым преступником в Либерти-Сити, — а там хватает и благородных бандитов с кодексом чести, и конченных сволочей, и бесхребетных жертв обстоятельств. Город, как и двенадцать лет назад, поражает детализацией и проработкой: сотни улиц и улочек, ироничная внешняя реклама, правдоподобный трафик на дорогах и лучшая в серии физика повреждения машин. Здесь всё ещё приятно не только погружаться в сюжет, но и просто кататься по городу под классические треки с Liberty Rock Radio. Единственное, что изменилось за годы в худшую сторону, — репертуар Vladivostok FM: теперь там играет сплошь какой-то рэпчик да блатняк.

Евгения Сафонова

Писатель, геймер, музыкант, злая бука. Давно и безнадёжно подсела на сказки, преимущественно недобрые. Писатель, геймер, музыкант, злая бука. Давно и безнадёжно подсела на сказки, преимущественно недобрые.

NieR: Automata

История, сочиненная небезызвестным японским геймдизайнером Йоко Таро, на первый взгляд кажется банальной. Давным-давно на Землю напали инопланетяне, и созданная ими армия машин наголову разгромила людей. Уцелевшие в войне остатки человечества покинули родную планету, укрывшись на Луне, и в качестве ответной меры сотворили армию андроидов, чтобы те дали врагу достойный отпор.

Нам предстоит примерить на себя роли тех самых андроидов: суровой красотки 2B, новейшей боевой модели (не смотрите на кукольную внешность и наряд для тематической вечеринки), и жизнерадостного словоохотливого мальчишки 9S, андроида-разведчика. Вместе им предстоит сражаться с машинами и пройти долгий путь, который не закончит даже смерть: сознание погибшего андроида перемещают в новое тело, дабы он продолжил службу во благо человечества. Но если 2B с самого начала знает куда больше, чем говорит, то 9S лишь предстоит познать самый страшный секрет этого мира — в NieR: Automata всё не то, чем кажется.

В игре три сюжетные кампании, и когда вы начнёте третью, то с удивлением поймёте: предыдущие 30–40 часов игры были не более чем масштабным прологом. Безыскусная история про сексапильную девочку, кромсающую роботов огромным мечом, разом становится высокой трагедией, и становится ясно, что имя 2B недаром цитирует знаменитый шекспировский монолог. Решать «to be or not to be» герои будут неоднократно, как и задаваться другими, не менее экзистенциальными вопросами. Что есть человечность в мире, где тест Войт-Кампфа давно утратил актуальность, а андроиды и машины порой ведут себя человечнее людей? Где кончается имитация чувств, рождённая слепым подражанием человеку, и начинаются истинные душевные порывы — у механических существ, лишённых души? Бессмертие искусственного разума, обрекающее тебя на вечное сражение, — благо или проклятие? И даже если ты взбунтуешься, то сможешь ли разорвать этот круг?

NieR: Automata в интерактивной форме рассказывает многогранную историю, достойную пера Азимова, Дика или Суэнвика. Завлекая игрока красивыми куклами в фансервисных нарядах, на деле Йоко Таро славно продолжает традиции «Евангелиона» (недаром местные антагонисты являют собой одну большую библейскую отсылку). Карнавал безумия, сперва лишь намекающий о себе причудами спятивших машин, постепенно проявляется во всём блеске. Маски сбрасываются, герои ломаются и ломают других, и незатейливое начало лишь оттеняет шокирующую безысходную красоту финала. А ещё здесь придётся сражаться… с титрами!

Читайте также Nier: Automata Неожиданное продолжение забытой ролевой игры, полное как штампов, так и необычных решений.

Telling Lies

Telling Lies — не фильм, а игра, хотя так и не скажешь: весь геймплей тут — смотреть сценки с живыми актерами, выделять ключевые темы и «гуглить» по ним следующие сценки. Повторять несколько часов, пока не раскрутится весь сюжет.

В чем соль? Я тоже не сразу понял, потому что это лишь вторая игра автора, и его творческий метод ещё не успел полностью раскрыться.

А соль в том, что, когда ты часами видишь одного человека и слушаешь его речь, начинает казаться, что ты его узнал. Но Сэм Барлоу вновь доказал, что это не так. И если в первой игре, Her Story, он использовал метафору зеркал и допускал много фантастичного, то в Telling Lies все более приземлённо: сначала кажется, что мы следим за неверным мужем.

Но все ли мы знаем об этом человеке? И способны ли отделить его от своего мнения о нем? Подобные вопросы задают и в кино, но здесь мы дольше видим героя, а ввод ключевых слов создаёт иллюзию контроля над происходящим.

Рекомендую, если вам интересно, как развивают идеи кинематографа в интерактивном формате.

Star Wars: Knights of the Old Republic

Нет лучше лекарства от болезни под названием «Скайуокер. Восход», чем нежно любимая классика RPG от умельцев из BioWare.

Если IX эпизод киносаги привнес в вашу жизнь неприятное ощущение, которое можно примерно описать как «Микки Маус кромсает Star Wars световым мечом на ваших глазах», не проходите мимо! Дилогия «Рыцари Старой Республики» насквозь пропитана атмосферой приключений в далекой-далекой галактике. Вторая ее часть, на мой взгляд, вообще лучшее произведение по «Звездным войнам», но она слишком уж мрачная, а безнадеги нам сейчас и так за окном хватает.

Первый же KOTOR — это интересная ролевая система, основанная на Star Wars d20 (модифицированные правила D&D), но значительно упрощенная (здесь практически невозможно неправильно прокачать своего героя— под конец игры неизбежно будет джедай-терминатор), несколько разнообразных планет под исследование, боевка с применением активной паузы и верные напарники за спиной, каждый из которых не прочь излить вам душу между битвами.

Однако главной здесь остается история — прекрасная сказка, написанная по всем лекалам саги, но с интересной приправой в виде мощного твиста. Кто играл, тот поймет, о чем я, а кто не играл — не смею портить вам впечатления. Дам лишь один совет: не обсуждайте эту игру с друзьями, не лезьте на форумы и тематические сайты, не открывайте видео по ней на YouTube! Просто скачайте ее и прикоснитесь к прекрасному.

God of War III

Спартанец Кратос озлобился на богов Олимпа и бросил им вызов. Игра уже разменяла первый десяток, но до сих пор остается увлекательной и выглядит очень красиво. Именно с третьей части God of War началось мое знакомство с историей греческого главнокомандующего, который «сам захотел царствовать и всем владеть». Новый бог войны не щадит никого в своей неуемной жажде мести. Вы бы и рады понять и простить кого-нибудь из бывших союзников. Гефеста, например, или Гею. Но нет. Практически все, возникшие в поле зрения Кратоса, безоговорочно отправляются в мрачное царство Аида — или еще куда подальше, если они встретились ему в загробном мире.

Пожалуй, круче, чем крошить монстров и богов, только исследовать многоликую гротескную вселенную God of War. Бродить в тишине по подземельям царства мертвых или чувствовать себя муравьишкой на теле титана — последнее особенно захватывает дух.

Единственный минус игры — она очень линейная. Сюжет превыше всего, просто так по Олимпу не пошатаешься. Поэтому через какое-то время игра может наскучить. Зато она отлично подходит для того, чтобы скрасить перерыв между рабочими часами.

Обзор новейшей части God of War. Одна из лучших одиночных игр современности Первоклассный блокбастер — с увлекательным повествованием и богатым игровым процессом.

UFC 2

Игра UFC, как и Mortal Kombat, ассоциируется в первую очередь с кальянными. Но теперь появился повод устроить такую кальянную дома. Когда, если не сейчас? Особенно если вам повезло проводить дни самоизоляции не в одиночестве.

В UFC можно создать собственного персонажа. Поверьте, это очень занятно. Потребуется завести учетную запись на EA SPORTS UFC, загрузить фотографии нужного формата, подождать несколько часов — и вуаля, игрок с вашей внешностью готов. По собственному опыту и опыту друзей могу сказать: в этот момент и появляется настоящий простор для творчества. Это интереснее, чем вышивать крестиком или постигать губную гармошку. Черты лица, прическа, даже татуировки — все это при должном усердии можно воссоздать максимально близко к оригиналу. А еще можно выбрать стиль боя и как угодно прокачать характеристики — вариантов много.

Мы с друзьями долгими вечерами сражались друг против друга своими бойцами. Особенно приятно отправить в нокаут Хабиба Нурмагомедова, не дав ему возможности уйти в партер. Или отобрать чемпионский титул у Макгрегора. Быстро выяснится, что, кроме фирменной «вертушки» ногой, ему нечем вам ответить.

Night in the Woods

Инди-игры не в последнюю очередь любят за авторское высказывание. Независимость от крупных издателей позволяет разработчикам говорить на волнующие их темы. Night in the Woods как раз из таких проектов. По форме — чрезвычайно милый платформер в мире антропоморфных животных, большей частью состоящий из диалогов и мини-игр. По сути — история о жизни людей с психическими расстройствами. И всё в игре было бы хорошо, если бы не Мэй Боровски— главная героиня Night in the Woods и одна из самых неприятных и раздражающих персонажей, которые мне встречались в видеоиграх.

Мэй уехала из крошечного провинциального городка, но не смогла справиться с трудностями взрослой жизни и вернулась домой. Основные занятия Мэй — это сон до четырёх часов дня, ничегонеделание и страдания. Мэй ничего не знает, ничего не умеет и не стремится исправить эту ситуацию. Заботиться о родителях и искать работу? Пожалуй, нет. Спать до четырёх часов дня и воровать еду? Разумеется!

Кто-то может сказать, что не все способны вжиться в роль подростка, однако я горячо люблю Life is Strange и Oxenfree — другие игры о взрослении. И я прекрасно понимаю, что Мэй такой сделали специально, чтобы показать, как тяжело ей влиться в общество. Но проблема в том, что людям, не испытывающим проблем с психикой, очень сложно проникнуться симпатией к персонажу, который ведёт себя как последняя задница.

Однако не всё так плохо, и социализация поможет привести Мэй к «хорошей» концовке. Да, жить тяжело, однако в самый тёмный час на помощь придут друзья. Если, конечно, вы их не выбесите своим поведением. Иронично лишь, что, сделав игру о дружбе и принятии человека со всеми его тараканами и недостатками, разработчики публично открестились от Алека Холовки — композитора и программиста Night in the Woods, как раз имевшего проблемы с психикой и получившего обвинения в сексуальном домогательстве. Алека с нами больше нет, а животные оказались человечней людей.

Gris

Дивная испанская бродилка от Nomada Studio, моментально увлекающая за собой в мир юной Грис — внутреннюю вселенную, расколотую на части, где изучение игрового мира превращается в процесс самопознания, лучшим советчиком и утешителем оказывается музыка, а воплощением беды становится грозная чёрная птица.

Геймплей ориентирован на повествование, а не на поединок. Здесь есть загадки и внутриигровые тонкости, но их задача — увлечь игрока, а не усложнить ему прохождение уровней.

Мир Gris сплетён из красоты и печали: это непрерывный внутренний монолог — без слов, без ответов, путь, который игроку предлагается пройти наедине с собой, сердцем, а не разумом откликаясь на предложенную создателями историю. Всё здесь, с самой первой ноты до самого последнего шага, требует эмоционального отклика. Кажется, что помогаешь нарисованной девушке, — а на деле заново собираешь себя.