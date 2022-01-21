    9
    Кино | Обзоры кино

    «King’s Man: Начало»: Распутина мало!

    21 января 2022
    21.01.2022
    4621
    4 минуты на чтение
    «King’s Man: Начало»: Распутина мало! 4

    Группа тайных заговорщиков строит зловещие планы развязать войну между Германией, Британией и Россией. Один из членов тайной секты, Распутин, вхож к царю Николаю II; другой, «ясновидящий» Эрик Ян Хануссен, способен влиять на Вильгельма II; а шпионка Марта Хари шантажирует президента США компрометирующими фото. Предотвратить, а затем остановить кровопролитную войну пытаются герцог Орландо Оксфорд, поклявшийся больше никогда не убивать, его сын Конрад, рвущийся на фронт вопреки воле отца, и их слуги — отважный воин Шолу и своенравная няня Полли.

    The King’s Man

    Жанр: шпионский боевик
    Режиссёр: Мэттью Вон
    В ролях: Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Джемма Артертон, Джимон Хонсу
    Премьера в России: 13 января 2022 года
    Возрастной рейтинг: 18+
    Похоже на: «Шерлок Холмс» (2009), «1917», «Аббатство Даунтон»

    Первый Kingsman Мэттью Вона — прекрасный пример фильма, оказавшегося в нужное время в нужном месте. Истории про шпионов и их приключения погрязли в самоповторах и однотипности, а ещё десять лет назад казавшийся свежим «реалистичный» стиль фильмов о Борне стал утомлять. Так что эта остроумная пародия на шпионские фильмы, которая притом чтила жанровые каноны, пришлась очень к месту. А на фоне вышедшего чуть позже «СПЕКТРа», лишний раз напомнившего о кризисе жанра, картина Вона ощущалась настоящим глотком свежего воздуха. 

    К сожалению, уже в продолжении стало очевидно, что в оригинальный фильм было заложено так много креатива, фантазии и выдумки, что авторам просто больше нечего сказать в рамках этой вселенной. Несмотря на несколько прекрасных сцен, «Золотое кольцо» ощущалось уже не как постмодернистская ирония над жанром, а лишь как очередной его представитель.

    «King’s Man: Начало»: Распутина мало! 5

    Поэтому понятно решение Вона отправиться в прошлое и рассказать о зарождении титульной организации. И новый фильм отличается от предшественников не только временем действия. В King’s Man режиссёр неожиданно выбирает куда более серьёзный и даже приземлённый тон. 

    Первое время возникает некий диссонанс, ведь мы уже привыкли, что Kingsman — это задорные диалоги, безумные гаджеты и злодеи с идиотскими планами. Ничего из этого нет в приквеле. Напротив, Вон строит предельно серьёзное выражение лица и начинает погружаться в причины начала Первой мировой, рисует главного героя в исполнении Рэйфа Файнса как сложного человека с собственным моральным кодексом. Возможно, авторы не решились иронизировать над событиями одной из самых страшных войн в истории человечества. Возможно, хотели, чтобы спин-офф по духу и стилю отличался от основных фильмов франшизы. В любом случае такой подход вызывает скорее недоумение. 

    Первые два акта King’s Man напоминают какое-нибудь «Аббатство Даунтон» с предельно серьёзными диалогами людей во фраках в интерьерах особняков и замков. Эти акты лишены всего того, что делало саму серию фильмов уникальной и притягательной. Шпионские интриги и разнузданность Вон задвигает на второй план, толком не предлагая ничего взамен.  А те моменты, когда режиссёр всё же решает поднять градус безумия, выглядят инородно, лишь выбивают из погружения в фильм.

    «King’s Man: Начало»: Распутина мало! 2

    Самый яркий пример — весь сегмент в России и бенефис клюквенного Распутина в исполнении Риса Иванса. Будь вся картина такой, цены бы ей не было. Но весь этот эпизод никак не влияет на сюжет, и его без зазрения совести можно просто выкинуть. К тому же он ощущается чужеродным, выбивается из атмосферы и стилистики всего остального фильма. Такое ощущение, что он нужен был лишь для того, чтобы напомнить зрителям, что они по-прежнему смотрят кино из серии Kingsman. Ну и чтобы маркетологи могли вставить в трейлер сцену драки-танца под песню Boney M.

    К сожалению, Распутина в фильме преступно мало, а главный злодей истории — ужасно разочаровывающий. На протяжении всего хронометража Вон строит из личности Пастыря страшную тайну, показывая его лишь со спины, пародируя то, как в фильмах про Бонда представляли Блофельда. А когда личность Пастыря наконец раскрывают, испытываешь лишь недоумение: и вокруг этого вы строили такую тайну?

    «King’s Man: Начало»: Распутина мало! 6

    Такая же ситуация и с другими промежуточными противниками главных героев. Они появляются в нескольких эпизодах, не успевают сделать ничего запоминающегося и тут же сходят со сцены. Так, невнимательные зрители могут просто не заметить, что одну из злодейских партий играет прекрасный актёр Даниэль Брюль. Большое разочарование, особенно для серии фильмов, где в ролях злодеев так блистали Сэмюэль Л. Джексон и Джулианна Мур. 

    Зато с положительными героями ситуация куда лучше. Главный герой в исполнении Рэйфа Файнса так и норовит перетянуть всё внимание на себя, настолько английский актёр хорош в роли лорда-шпиона-пацифиста. Но и прекрасная Джемма Артертон, которая крадёт каждую свою сцену, играя чуть ли не первую для этой франшизы действительно хорошо прописанную сильную героиню. Не отстает и харизматичный Джимон Хонсу в роли верного сквайра. И оттого ещё обиднее, что большую часть фильма им особо нечем заняться. 

    «King’s Man: Начало»: Распутина мало!

    К счастью, к третьему акту фильм неожиданно расправляет крылья. Чего стоит только великолепно снятый сегмент, где действие наконец переносится в окопы Первой мировой. Здесь без труда считывается влияние фильма «1917», снято всё обезоруживающе красиво, и Вону хватает 15 минут, чтобы погрузить зрителя во все ужасы окопной войны. А твист в конце этой линии и вовсе переворачивает представление о фильме, приводя историю наконец к точке, где начинается то, ради чего, кажется, всё и затевалось.

    В последние 40 минут у Вона наконец срывает резьбу, и происходящее на экране наконец наполняется драйвом и жизнью. Именно здесь сосредоточены все лучшие экшен-сцены, шутки и изобретательные ситуации. У режиссёра будто открывается второе дыхание. Да, Вон по-прежнему не может подобраться к хрестоматийной сцене бойни в церкви из первой части, но это не умаляет достоинств заключительной части картины. 

    «King’s Man: Начало» — странный и неровный фильм. Его постоянно кидает из стороны в сторону, здесь в разных пропорциях намешаны «1917», «Аббатство Даунтон» и шпионский боевик, а эмоции зрителя скачут от скуки и неловкости до восторга и изумления. Это в первую очередь эксперимент по скрещиванию разных сюжетных тропов и смешиванию разных жанров. И да, эксперимент скорее неудачный, но фильм стоит увидеть хотя бы ради тех одухотворённых моментов, что скрываются в этой очень неустойчивой и шаткой, но по-своему очаровательной конструкции.

    «King’s Man: Начало»: Распутина мало! 1
    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Поделиться в Facebook
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.

      Комментарии для сайта Cackle

    Статьи

    Лучшие аниме-сериалы 2021 года 12
    0
    10095
    Лучшие аниме-сериалы 2021 года

    Тут и военная драма с мехами, и советские вампиры-космонавты, и зомби-айдолы, и даже неожиданно умный детектив про фурри. 

    Музыка-2021: любимые релизы редакции 17
    0
    89679
    Музыка-2021: любимые релизы редакции

    Рассказываем, какие музыкальные альбомы и саундтреки зацепили нашу редакцию в 2021 году.

    «Не смотрите наверх»: сатира про то, как человечество убьёт не метеорит, а глупость 3
    0
    73478
    «Не смотрите наверх»: сатира про то, как человечество убьёт не метеорит, а глупость

    Возможно, реальный мир настолько сошёл с ума, что сценаристы и сатирики просто не успевают за ним. 

    Короткометражка: The Windshield Wiper. Новая блестящая работа Альберто Мьельго
    0
    179905
    Короткометражка: The Windshield Wiper. Новая блестящая работа Альберто Мьельго

    Он занимался концептами «Человека-Паука: Через вселенные» и снял короткометражку The Witness для антологии «Любовь, смерть и роботы».

    «Книга Бобы Фетта». Эпизод 4. «Надвигающийся шторм» — рекап 3
    0
    106399
    «Книга Бобы Фетта». Эпизод 4. «Надвигающийся шторм» — рекап

    Серия фактически закрыла все основные сюжетные дыры между двумя сериалами, лишь слегка продвинув вперёд общую историю.

    Джели Кларк рассказывает о своем дебютном романе «Хозяева Джиннов»
    0
    118690
    Джели Кларк рассказывает о своем дебютном романе «Хозяева Джиннов»

    Сплав альтернативной истории, фэнтези и детектива.

    Сумерки империи. Четвёртая редакция: Пророчество королей
    0
    136539
    Лучшие настольные игры 2021 года

    Пещерные люди, загадочные шифры и, конечно же, пряность.

    «Падение Левиафана»: как закончился книжный цикл «Пространство»? 1
    0
    187829
    «Падение Левиафана»: как закончился книжный цикл «Пространство»?

    На все вопросы роман ответов не даст.

    Спецпроекты

    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить