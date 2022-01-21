«King’s Man: Начало»: Распутина мало!

Группа тайных заговорщиков строит зловещие планы развязать войну между Германией, Британией и Россией. Один из членов тайной секты, Распутин, вхож к царю Николаю II; другой, «ясновидящий» Эрик Ян Хануссен, способен влиять на Вильгельма II; а шпионка Марта Хари шантажирует президента США компрометирующими фото. Предотвратить, а затем остановить кровопролитную войну пытаются герцог Орландо Оксфорд, поклявшийся больше никогда не убивать, его сын Конрад, рвущийся на фронт вопреки воле отца, и их слуги — отважный воин Шолу и своенравная няня Полли.

The King’s Man Жанр: шпионский боевик

Режиссёр: Мэттью Вон

В ролях: Рэйф Файнс, Харрис Дикинсон, Джемма Артертон, Джимон Хонсу

Премьера в России: 13 января 2022 года

Возрастной рейтинг: 18+

Похоже на: «Шерлок Холмс» (2009), «1917», «Аббатство Даунтон»

Первый Kingsman Мэттью Вона — прекрасный пример фильма, оказавшегося в нужное время в нужном месте. Истории про шпионов и их приключения погрязли в самоповторах и однотипности, а ещё десять лет назад казавшийся свежим «реалистичный» стиль фильмов о Борне стал утомлять. Так что эта остроумная пародия на шпионские фильмы, которая притом чтила жанровые каноны, пришлась очень к месту. А на фоне вышедшего чуть позже «СПЕКТРа», лишний раз напомнившего о кризисе жанра, картина Вона ощущалась настоящим глотком свежего воздуха.

К сожалению, уже в продолжении стало очевидно, что в оригинальный фильм было заложено так много креатива, фантазии и выдумки, что авторам просто больше нечего сказать в рамках этой вселенной. Несмотря на несколько прекрасных сцен, «Золотое кольцо» ощущалось уже не как постмодернистская ирония над жанром, а лишь как очередной его представитель.

Поэтому понятно решение Вона отправиться в прошлое и рассказать о зарождении титульной организации. И новый фильм отличается от предшественников не только временем действия. В King’s Man режиссёр неожиданно выбирает куда более серьёзный и даже приземлённый тон.

Первое время возникает некий диссонанс, ведь мы уже привыкли, что Kingsman — это задорные диалоги, безумные гаджеты и злодеи с идиотскими планами. Ничего из этого нет в приквеле. Напротив, Вон строит предельно серьёзное выражение лица и начинает погружаться в причины начала Первой мировой, рисует главного героя в исполнении Рэйфа Файнса как сложного человека с собственным моральным кодексом. Возможно, авторы не решились иронизировать над событиями одной из самых страшных войн в истории человечества. Возможно, хотели, чтобы спин-офф по духу и стилю отличался от основных фильмов франшизы. В любом случае такой подход вызывает скорее недоумение.

Первые два акта King’s Man напоминают какое-нибудь «Аббатство Даунтон» с предельно серьёзными диалогами людей во фраках в интерьерах особняков и замков. Эти акты лишены всего того, что делало саму серию фильмов уникальной и притягательной. Шпионские интриги и разнузданность Вон задвигает на второй план, толком не предлагая ничего взамен. А те моменты, когда режиссёр всё же решает поднять градус безумия, выглядят инородно, лишь выбивают из погружения в фильм.

Самый яркий пример — весь сегмент в России и бенефис клюквенного Распутина в исполнении Риса Иванса. Будь вся картина такой, цены бы ей не было. Но весь этот эпизод никак не влияет на сюжет, и его без зазрения совести можно просто выкинуть. К тому же он ощущается чужеродным, выбивается из атмосферы и стилистики всего остального фильма. Такое ощущение, что он нужен был лишь для того, чтобы напомнить зрителям, что они по-прежнему смотрят кино из серии Kingsman. Ну и чтобы маркетологи могли вставить в трейлер сцену драки-танца под песню Boney M.

К сожалению, Распутина в фильме преступно мало, а главный злодей истории — ужасно разочаровывающий. На протяжении всего хронометража Вон строит из личности Пастыря страшную тайну, показывая его лишь со спины, пародируя то, как в фильмах про Бонда представляли Блофельда. А когда личность Пастыря наконец раскрывают, испытываешь лишь недоумение: и вокруг этого вы строили такую тайну?

Такая же ситуация и с другими промежуточными противниками главных героев. Они появляются в нескольких эпизодах, не успевают сделать ничего запоминающегося и тут же сходят со сцены. Так, невнимательные зрители могут просто не заметить, что одну из злодейских партий играет прекрасный актёр Даниэль Брюль. Большое разочарование, особенно для серии фильмов, где в ролях злодеев так блистали Сэмюэль Л. Джексон и Джулианна Мур.

Зато с положительными героями ситуация куда лучше. Главный герой в исполнении Рэйфа Файнса так и норовит перетянуть всё внимание на себя, настолько английский актёр хорош в роли лорда-шпиона-пацифиста. Но и прекрасная Джемма Артертон, которая крадёт каждую свою сцену, играя чуть ли не первую для этой франшизы действительно хорошо прописанную сильную героиню. Не отстает и харизматичный Джимон Хонсу в роли верного сквайра. И оттого ещё обиднее, что большую часть фильма им особо нечем заняться.

К счастью, к третьему акту фильм неожиданно расправляет крылья. Чего стоит только великолепно снятый сегмент, где действие наконец переносится в окопы Первой мировой. Здесь без труда считывается влияние фильма «1917», снято всё обезоруживающе красиво, и Вону хватает 15 минут, чтобы погрузить зрителя во все ужасы окопной войны. А твист в конце этой линии и вовсе переворачивает представление о фильме, приводя историю наконец к точке, где начинается то, ради чего, кажется, всё и затевалось.

В последние 40 минут у Вона наконец срывает резьбу, и происходящее на экране наконец наполняется драйвом и жизнью. Именно здесь сосредоточены все лучшие экшен-сцены, шутки и изобретательные ситуации. У режиссёра будто открывается второе дыхание. Да, Вон по-прежнему не может подобраться к хрестоматийной сцене бойни в церкви из первой части, но это не умаляет достоинств заключительной части картины.