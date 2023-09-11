    9
    Кино | Обзоры кино
    #мультфильм #обзор фильма #супергерои

    «Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы». Абсолютный неканон!

    11 сентября 2023
    Фото аватара
    11.09.2023
    27710
    4 минуты на чтение
    #мультфильм #обзор фильма #супергерои
    Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы

    Популярный французский мультсериал «Леди Баг и Супер-Кот» получил полнометражный мультфильм, который показывают в кинотеатрах. К сожалению, мало что роднит его с первоисточником — и мало что в нём сделано хорошо. Порассуждаем о том, почему не удалась полнометражка «Леди Баг и Супер-Кот» с чужеродным подзаголовком «Пробуждение силы».

    Ladybug & Cat Noir: Awakening
    Жанр: семейная супергероика
    Режиссёр: Джереми Заг
    Роли озвучили: Анук Отбуа, Бенжамен Болен, Антуан Томе, Фанни Блок и другие
    Мировая премьера: 5 июля 2023 года
    Премьера в России: 17 августа 2023 года
    Возрастной рейтинг: PG

    Что такое «Леди Баг и Супер-Кот»?

    Мультсериал стартовал в 2015 году, и сейчас в нём пять сезонов. Это больше ста серий, созданных французской командой из ZAG Animation при участии японских и южнокорейских анимационных студий. История о подростках-супергероях, спасающих Париж от суперзлодея, обрела армию поклонников — и рискнём заявить, что во многом благодаря любовной линии.

    Юная парижанка Маринетт Дюпен-Чен влюблена в своего одноклассника Адриана Агреста. В образе супергероини Леди Баг («божья коровка», отсюда её яркий супергеройский костюм) Маринетт спасает родной город в паре с Супер-Котом (так его зовут в русскоязычной локализации, но среди фанатов привычнее оригинальный вариант — Кот Нуар, «чёрный кот»). Угрозой для Парижа выступает суперзлодей Бражник, способный создавать злодеев-подручных из случайных людей, чьи сердца разбиты. Дар Леди Баг — фантастическая удача, не зря же она «божья коровка», также она обладает силой абсолютного созидания; Супер-Кот, как приносящий несчастья «чёрный кот», страшно невезуч и владеет силой разрушения. За их сверхспособностями и охотится Бражник.

    Самое цепляющее в сериале вот что: Маринетт не знает, что Супер-Кот и есть Адриан, а Адриан не подозревает, что Леди Баг — это Маринетт. Он влюблён в героиню в маске, та же постоянно его отвергает, ведь не может забыть недоступного одноклассника. Два персонажа стали основой любовного четырёхугольника, где разные альтер-эго — Маринетт, Адриан, Леди Баг, Супер-Кот — интересно комбинируются в комедийных и драматических ситуациях. И пять сезонов неидеального, прямо скажем, проекта бодро держались благодаря главной интриге: когда же с героев слетят маски и чувства окажутся взаимными? Вероятно, именно это привлекло к мультсериалу внимание зрителей всех возрастов.

    Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы 1

    Маринетт любит Адриана, Адриан любит Леди Баг, Леди Баг отшивает Супер-Кота, а Супер-Кот хочет дружить с Маринетт… И это действительно крутая линия

    Больше о сериале

    «Леди Баг и Супер-Кот» смотрят даже взрослые. Почему? 38

    «Леди Баг и Супер-Кот» смотрят даже взрослые. Почему?

     Дарья Беленкова |  25.11.2020 |  10628

    Поговорили с создателем сериала, выяснили его историю (он мог стать аниме!) и разобрались, почему божья коровка и мальчик-кот так популярны.

     

    А что такое «Пробуждение силы»?

    О полнометражке для зарубежных кинотеатров мечтал продюсер сериала Джереми Заг, и мечту свою он воплотил. В 2019 году состоялся анонс фильма, написанного и срежиссированного самим Загом. При этом создатель идеи «Леди Баг» и почти бессменный сценарист Томас Астрюк над фильмом не работал. Разница в творческих подходах налицо — фильм проще воспринимать как эпизод из альтернативной вселенной, причём неудачный.

    Не знакомым с «Леди Баг» зрителям повезло, ведь они выходят из кинозалов в меньшем недоумении, нежели фанаты сериала. Фильм не только не использует идею четырёхугольника на всю катушку (а следовало бы), но представляет нам совершенно другой канон. В нём нет важных для сериала сцен, изменена история знакомства Маринетт и Адриана и то, как герои получили свои суперсилы.

    Характеры Маринетт и Адриана неузнаваемы — это просто другие персонажи. Маринетт растеряла всю неоднозначность. В сериале из-за её поступков многие второстепенные персонажи сериала впадали в печаль-тоску, что регулярно обращал себе на пользу Бражник. Здесь же она показана скучной робкой школьницей, каких вы видели тысячу раз. Полностью исчез контекст жизни Адриана, в сериале — мальчика-модели, каждый шаг которого контролировал деспотичный отец. Адриан был замучен своей популярностью и нехваткой личного времени, так что возможность надеть маску Супер-Кота он воспринимал как глоток свободы. В фильме несовершеннолетний Адриан разгуливает где хочет до рассвета, его карьера вынесена за скобки, а конфликт с отцом едва ли раскрыт.

    Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы 2

    На примере семьи Агрест можно выучить, как не надо обращаться со своим ребенком

    Плашка спойлеров сериала:

    Спойлер для не смотревших сериал
    А ведь именно отец Адриана, Габриэль Агрест, прячется под маской суперзлодея Бражника. Реакция Адриана на тайну Габриэля — это ещё одна интрига, которая крепко держит у экрана все пять сезонов. Маринетт также связана с главным злодеем: он — топовый парижский кутюрье, она — художница, мечтающая стать модельером, и её путь постоянно пересекается с миром моды Агреста. Стоит ли говорить, что всё это в фильме даже не упоминается?

    У киношной Маринетт тоже проблемы с отцом, которого она стесняется, но эта линия, как и многие другие, сведена в никуда. Повествование у фильма рваное, непоследовательное. Смешно сказать, но борьбу с мини-злодеями Бражника уложили в… минутную нарезку в середине фильма, после которой герои удовлетворённо отмечают, что все подручные побеждены и можно браться за суперзлодея. Возможно, фильму не помешала бы расширенная версия: в интернете уже появляются удалённые сцены и отрывки, которые могли придать сюжету хоть какой-то связности.

    В процессе как злодеи, так и сами герои причинили Парижу огромный ущерб. Леди Баг с её силой созидания откатывала разрушения в каждом эпизоде сериала, но в фильме она узнаёт, как это делать, лишь после финальной битвы. Да, битва эта потрясающе масштабна и красива, но всё же она ломает лор сериала об колено. Ещё до того, как Леди Баг узнаёт о своей способности всё починить и всех воскресить, Бражнику слишком легко прощают его злодейства. И такие проблемы с мотивацией главных героев встречаются в фильме постоянно.

    Леди Баг и Супер-Кот: Пробуждение силы 3

    Справедливости ради, визуально фильм хорош

    Несомненным достоинством «Пробуждения силы» остаётся графика — по этой части оно может встать в ряд с диснеевскими релизами. Картинка не даёт глазу заскучать, а одна из самых красивых сцен — шуточный бой между Леди Баг и Супер-Котом в то же время и наиболее близка к атмосфере сериала. К сожалению, после этого герои начинают петь — вообще-то, они поют весь фильм, совсем как в диснеевском релизе. Выдержать локализованные песни в исполнении Доры (за Маринетт) и Федука (за Адриана) нелегко: плохо подобранные, гнусавые голоса режут слух. Но хуже всего Бражник, неожиданно зачитывающий рэп в образе злодея из «Принцессы и лягушки».

    Джереми Заг, раскрутивший сериал о Леди Баг, не преуспел как сценарист и как режиссёр полнометражного фильма. «Пробуждение силы» не работает ни как проект по франшизе, ни как самостоятельная единица. Мифология сериала в нём разрушена, образы персонажей побледнели, сценарные крючки упущены. Яркий визуально, фильм может понравиться маленьким зрителям, но всех остальных он рискует разочаровать.

    Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
    Фото аватара
    Дочь латентных геймеров. Но, в отличие от них, не скрываю своих отношений с видеоиграми.
    Добавить в Twitter
    Поделиться ВКонтакте

    Читайте также

    Малоизвестные фильмы про сверхспособности (и никаких американских комиксов!)
    Малоизвестные фильмы про сверхспособности (и никаких американских комиксов!)
    Комиксы Марка Уэйда на русском: Безнадёжный и Царство небесное 5
    Комиксы Марка Уэйда на русском: «Безнадёжный» и «Царство небесное»
    Аниме «Здравствуй, мир»: назначь свидание, чтобы спасти будущее 2
    Аниме «Здравствуй, мир»: назначь свидание, чтобы спасти будущее

    Статьи

    Комикс: Коварство зла
    0
    42125
    Комикс: Коварство зла

    Нет ничего лучше рефлексирующего героя… для злодея.

    Комикс: Ошибка доктора Джонса 2
    0
    106611
    Комикс: Ошибка доктора Джонса

     

    Стивен Грэм Джонс «Полукровки». Трудная жизнь оборотня
    0
    144024
    Стивен Грэм Джонс «Полукровки». Трудная жизнь оборотня

    Юношеский хоррор про вервольфов, похожих на людей.

    Во что поиграть? Настольные игры сентября 2023 2
    0
    149281
    Во что поиграть? Настольные игры сентября 2023

    В Россию приезжает долгожданный «Ведьмак», а также одна из лучших игр Витала Ласерды

    Комикс: Киберведьмак 2
    0
    194997
    Комикс: Киберведьмак

    Кто ещё справится с кибер-зарразой?

    Встречаемся с медведем в Baldur’s Gate III в 95-м выпуске «Фантастического подкаста»
    0
    351451
    Встречаемся с медведем в Baldur’s Gate III в 95-м выпуске «Фантастического подкаста»

    Заходят как-то вампир, медведь, полуэльф и тифлингша-варвар во Врата Балдура…

    Что почитать? Книги, которые скоро экранизируют 11
    0
    197496
    Что почитать? Книги, которые скоро экранизируют

    Про популярные вроде «Дюны» и «Задачи трёх тел» вы знаете и так. А что насчёт городского фэнтези и работы шведского художника?

    Комикс: Время первых 3
    0
    220531
    Комикс: Время первых

    Так ли теперь важно, кто был первым?

    Спецпроекты

    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Фантастические итоги 2022
    Фантастические итоги 2022
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    С чего начать читать комиксы Bubble?
    Этерна: путеводитель по миру
    Этерна: онлайн-путеводитель по миру
    Фантастические итоги и ожидания 2021
    Фантастические итоги 2021
    Обзор Predator Triton 300 SE 3
    Обзор Predator Triton 300 SE
    Какой ты попаданец в прошлое? 2
    Какой ты попаданец в прошлое?
    Фантастические итоги 2020
    Фантастические итоги 2020
    Лучшая фантастика 2019
    Фантастические итоги 2019
    О Dungeons & Dragons на русском 1
    Всё о Dungeons & Dragons
    Топ главных фантастических книг
    Лучшие книги: фантастика и фэнтези
    Фантастические итоги 2018
    Фантастические итоги 2018
    Главные произведения киберпанка
    Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
    Топ-100
    Лучшие фантастические сериалы
    Top.Mail.Ru

    Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить