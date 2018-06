Американский актёр Пол Радд завоевал популярность многочисленными комедийными ролями, искромётными появлениями в шоу Джимми Фэллона и Конана О’Брайена. А несколько лет назад он подался в супергероику и примерил костюм Человека-муравья в картине Пейтона Рида. Перед выходом второй части похождений Скотта Лэнга, фильма «Человек-муравей и Оса», мы созвонились с Полом, чтобы расспросить его о новом фильме, но разговор пошёл совсем по иному сценарию.

Привет, Пол! Я жутко рад возможности с вами пообщаться. Нам дали всего десять минут, но недавно вы умудрились дать полноценное интервью Джимми Фэллону всего за шестьдесят секунд, так что времени у нас навалом.

Ха-ха-ха, да, всё верно! Это было самое быстрое интервью в моей жизни.

Посмотрим, как пройдёт наше. Расскажите нам самую малость о том, что ждёт нас в «Человеке-муравье и Осе».

Простите, но я не могу сообщить ничего, что могло бы вам пригодиться. В начале фильма я сижу под домашним арестом после событий «Противостояния» и не могу никуда выйти. Это всё, что я могу сказать.

Этого более чем достаточно. Я знаю, что сегодня вы показывали прессе отрывки из «Муравья и Осы». А ещё я знаю, что последние пятнадцать лет вы ходите на шоу к Конану О’Брайену и каждый раз под видом клипа из своего очередного проекта подсовываете ему один и тот же отрывок из ужасного фильма конца восьмидесятых «Мак и я». Сегодня часом этот трюк не проделывали?

Ха-ха-ха! Отличный вопрос, спасибо. Я обожаю «Мак и я» и очень бы хотел показать его и сегодня, но, поскольку меня всё-таки волнует моя карьера, я сдержался.

Как Конан до сих пор покупается на эту шутку?

Знаете, это просто поразительно. Этой шутке уже столько лет, ужас! Когда я впервые так его разыграл, я и представить не мог, что эта фишка приживётся. Мы только на прошлой неделе виделись с Конаном и обсуждали эту тему. А знаете что? Кто-то вырезал все мои розыгрыши Конана, склеил их в одно видео и выложил на YouTube, и теперь всю эволюцию этой шутки можно проследить в один присест.

Да, я коротал время в ожидании интервью за просмотром этого видео. Давайте перейдём к более серьёзным вопросам. До «Человека-муравья» вы снимались в основном в романтических комедиях. Что заставило вас сменить амплуа и податься в супергероику?

Ну, «Человек-муравей» кардинально отличался от того, в чём я снимался раньше. Я даже представить себе не мог, что получу предложение поучаствовать в супергероике, так что эта роль свалилась на меня как снег на голову.

Изначально роль Скотта Лэнга предложил мне Эдгар Райт, который и должен был снимать первый фильм, и я с готовностью ухватился за возможность с ним поработать. Ну и, естественно, меня прельщала возможность стать частью такой крупной вселенной, как Marvel.

Что, по-вашему, больше всего привлекает зрителей в Скотте Лэнге?

Мне кажется, дело в том, что с ним проще всего себя ассоциировать. Он простой парень, такой же, как все, он не был рождён с какими-то суперспособностями. И для него быть супергероем далеко не главная цель в жизни. Мне кажется, для Скотта важнее всего стать Кэсси хорошим отцом. Он в первую очередь именно отец и только потом уже Человек-муравей. Порой он разрывается между двумя этими ролями, и именно этот конфликт меня в нём и привлекает. Я сам отец, у меня двое детей.

Думаю, все мы в детстве мечтали стать супергероями и ставили себя на место своих кумиров. Но представьте, как бы выглядела встреча с одним из таких героев в реальной жизни! Это было бы очень странно. Они же просто с другой планеты. А Скотт Лэнг ничем не отличается от обычного парня, который смотрит фильм в кинотеатре. Так что зрителям проще ассоциировать себя именно с ним. Я не говорю, что нельзя поставить себя на место Халка или Железного человека, но Скотт всё-таки ближе к аудитории.

Вы читали какие-нибудь комиксы о Человеке-муравье?

Точно не в детстве, тогда я даже не знал о его существовании. А вот несколько лет назад, когда я уже получил роль Скотта Лэнга, я прочёл несколько комиксов, чтобы лучше понять характер своего персонажа.

А кто был вашим любимым супергероем в детстве?

Халк. Я вырос и воспитан на Халке. Когда я был ребёнком, телесериал о Халке был очень популярен, все мои сверстники его смотрели. Халк был весьма странным существом, но он захватил моё воображение.

Вы сыграли Человека-муравья не только в его сольных фильмах, но и в «Противостоянии» и в четвёртых «Мстителях». Каково было делить экранное время с тяжеловесами Marvel — Капитаном Америкой, Железным человеком и всеми остальными?

Невероятно увлекательно. Помню, как мы снимали одну из совместных сцен и я подумал: «Ух ты, весь мир знает этих ребят». Я стоял в кофейне в Центральном парке и думал, что мне вообще не место на этой съёмочной площадке. Сниматься в таких сценах весьма необычно, я всё ещё пытаюсь побороть желание убежать куда подальше.

Но в то же время быть частью Мстителей, стоять бок о бок с такими гигантами, как Тор или Железный человек, очень круто. Подумать только: так много людей по всему миру обожают этих персонажей, а теперь увидят меня плечом к плечу со своими кумирами!.. Эта роль всё ещё кажется мне сказкой.

Насколько я знаю, у вас русские, белорусские и польские корни. Можете сказать что-нибудь по-русски или по-польски?

Только то же, что и все остальные. Жаль, что я не знаю больше, всё-таки настоящая фамилия моего отца — Рудницкий. Недавно я снялся в телешоу, посвящённом поискам своих корней, и там узнал, что родители моего отца родом из деревни Холмеч в Гомельской области Белоруссии, а моего прадеда призвали на службу в русскую армию 1 ноября 1895 года. Но это всё, что я знаю. Хотелось бы большего, особенно в такие моменты, как сейчас.

Наше время почти истекло, поэтому я задам последний вопрос — про время и Джимми Фэллона. Не так давно вы сняли с ним точную копию клипа группы Styx «Too Much Time on My Hands». Но почему вы пересняли только половину оригинального клипа?

Нам казалось, что никто просто не досидит до конца оригинального видео. Плюс это занимало много времени, а Джимми ещё нужно в ежедневном шоу сниматься…

Видимо, у вас всё-таки оказалось не так много времени?

О, если бы у нас только было столько времени, сколько нам нужно…

Вот и я об этом жалею… Спасибо за интервью, Пол, желаю удачи во всех новых проектах!