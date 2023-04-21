«Три мушкетёра: Д’Артаньян»: Дюма — это гвоздь, на который вешают картину

Франция, 1627 год. Обаятельный драчливый гасконец по имени Шарль д’Артаньян едет в Париж, чтобы стать королевским мушкетёром. Ещё не добравшись до столицы, он умудряется вляпаться в неприятности: вступается за незнакомку в грязной драке и получает пулю в грудь. По приезде в Париж его проблемы продолжаются: всего за пару часов гасконец получает три вызова на дуэль от опытных мушкетёров. Вот только на место первой дуэли заявляются гвардейцы кардинала, и троица друзей быстро становится четвёркой.

Les trois mousquetaires: D’Artagnan Жанр: исторический боевик, детектив

Режиссёр: Мартин Бурбулон

В ролях: Франсуа Сивиль, Венсан Кассель, Ева Грин

Мировая премьера: 23 марта 2023 года

Возрастной рейтинг: 12+

Похоже на: «Мушкетёры» (2014–2016), «Мушкетёр» (2001.), «Мушкетёры» (2011)

В российский прокат вышла картина «Три мушкетёра: Д’Артаньян» — высокобюджетная французская экранизация романа Александра Дюма. Точнее, первой его части — сиквел, озаглавленный «Миледи», должен выйти в декабре.

Некоторые сцены и сюжетные ходы вроде знакомства д’Артаньяна с мушкетёрами, последующей заварушки и поездки в Англию за подвесками адаптированы близко к тексту книги. Но при этом основная сюжетная линия фильма написана с нуля, довольно искусно вплетена в сюжет и добавляет ему детективные нотки. На сей раз Атоса обвиняют в убийстве, и у его друзей всего несколько дней, чтобы найти тех, кто его подставил.

Оригинальные вставки превращают размеренный роман в помесь детектива с авантюрным боевиком в духе «Джона Уика». Есть и другие изменения. В отличие от того, как было в книге, Д’Артаньян с самого начала чувствует опасность со стороны Миледи и не ведётся на её чары. Такие неоднозначные моменты, как интрижка героя с Миледи и наличие у Констанции супруга, полностью убраны. Освободившееся время занято новым персонажем — братом Атоса, одним из лидеров гугенотов из Ла-Рошели, готовящим покушение на короля.

Действие развивается динамично, дуэли и прочие батальные сцены равномерно разбросаны по всему хронометражу и не дают заскучать. Повествование обрывается на самом интересном месте, но при этом первая часть истории логически завершена. В принципе, фильм можно было закончить на пару сцен раньше, и никто бы не расстроился, но авторы решили добавить ещё один сюжетный крючок, чтобы уж точно заманить зрителей на вторую часть.

Визуально картина выглядит очень красиво, а удачное музыкальное сопровождение придаёт заряд бодрости. Экшен поставлен весьма изобретательно: например, в сцене, где три мушкетёра и д’Артаньян сражаются с гвардейцами кардинала, камера облетает поле битвы по кругу, последовательно переключаясь на каждого из четырёх главных героев.

Но именно операторская работа портит впечатления от просмотра. Камера, словно приклеенная, всюду следует за персонажами, из-за чего происходящее вечно показывается с очень неудобных ракурсов, а изображение трясётся так, словно у оператора крайняя стадия белой горячки. Из-за этого в некоторых сценах бывает непонятно, кто кого нашампурил шпагой.

У картины очень удачный каст. Сыгравший д’Артаньяна Франсуа Сивиль уверен в себе и довольно харизматичен, да и остальные мушкетёры получились очень колоритными. Кстати, радует, что мушкетёры не только шпагами машут, но и мушкетами пользоваться не забывают. Правда, повествование то и дело отодвигает всю троицу на задний план, предоставляя неотёсанному гасконцу отдуваться в одиночестве.

А вот злодеи авторам однозначно не удались. Кардинал Ришелье попросту никакой — он сер и незаметен и совершенно не производит впечатление сильного и безжалостного игрока, который дёргает за ниточки из-за кулис и стравливает короля с его врагами и союзниками. Возможно, образ Ришелье ещё раскроется во втором фильме, но пока что Эрик Руф сильно не дотягивает до лучших исполнителей этой роли.

То же можно сказать и о Миледи. В отличие от Ришелье, героиня Евы Грин не обделена экранным временем, но ей не удаётся создать облик хитрой интриганки, шпионки и обольстительницы. Впрочем, у неё это просто не прописано в сценарии. Ну какая же она профессионалка, если невоспитанный бугай из провинции с первого знакомства разгадал её обман, да ещё и дважды жив остался, словив две пули в упор.

Но картину выгодно спасает юмор. Герои шутят часто, много и по большей степени удачно, причём хорошие шутки поровну распределены между всеми главными персонажами. Хотя в личном рейтинге автора первое место с большим отрывом занимает Портос.

А это Атос. Атос привык топить свои горести в вине. Вот только его демоны уже научились плавать. Портос