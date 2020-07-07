Фирменный звук Бобы Фетта, еноты и обстрел из пушек: звуковой дизайнер «Звёздных войн» рассказал о работе над классикой

Звуковой дизайнер «Звёздных войн» Бен Бёртт дал обширное интервью официальному сайту саги starwars.com. Он рассказал некоторые секреты того, как озвучивали фильм «Империя наносит ответный удар».

Звук Бобы Фетта

Так, по первоначальному плану у Бобы Фетта должен был быть свой уникальный звук — наподобие фирменного дыхания Дарта Вейдера. Перебрав многие варианты, Бёртт остановился на электронных «волнах», создающий впечатление, что в шлеме Фетта постоянно работают сканеры. Этот звук не слышен в фильмах, потому что ни в одной сцене Бобе не довелось постоять в тишине, где его писки не заглушали бы разговоры и прочие шумы. Но он всё же прозвучал с экрана, когда Бобу добавили в специальное издание «Новой надежды». Кроме того, костюмированные артисты на фестивалях носили при себе небольшие магнитофоны, на которых без конца повторялись эти звуки.

Звуки животных

Джордж Лукас в те годы заботился об аутентичности и требовал, чтобы все звуки были записаны с реальных объектов, а не сымитированы на каком-нибудь инструменте. Так что звукорежиссёрам пришлось побегать. Бёртт больше всего записывал звуки животных для Дагобы и Хота. Для записи животных он объезжал зверофермы под Сан-Франциско. Он сажал енотов в ванну, чтобы они не скакали, а звуки джунглей Дагобы записал, запустив шимпанзе в рабочий кабинет — обезьяны его разнесли, зато звук получился более естественным, чем в клетке.

Бёртт сохранил записи обо всех звуках и что они собой представляли на самом деле. Так, тонтон, ездовой зверь Люка с планеты Хот, кричит голосом калана. «У калана очень высокий кудахтающий звук, и самое классное, что он звучит так, будто разговаривает». Бен сохранил даже имя калана — Мота. Для голоса Чубакки записывали рёв медведей, а для озвучки ранкора очень пригодилась запись, на которой лев, урча, долго и с аппетитом пожирал голову коровы. А звуки, которые издают космические прилипалы-майноки — это ржание лошадей, прокрученное задом наперёд.

Звуки техники

Рассказал он и о звуках техники. Чтобы записать звучание ангаров, звукооператора посылали на настоящий авианосец. Скрипучие суставы шагоходов АТ-АТ — это всего-навсего крышка мусорного бака возле дома Бёртта: «Я этот звук каждый день слышу, когда выбрасываю мусор!» Зато грохот, с которым ноги АТ-АТ обрушиваются на землю — это запись артиллерийского огня. Чтобы её сделать, Бёртт ездил на полигон и сидел в окопе недалеко от мишеней, по которым палили боевыми снарядами артиллеристы. Звуки битвы за базу Эхо он записал аналогично: американская армия позволила звукооператору провести некоторое время на учениях, где он записал звучание боевых машин, выстрелы и рикошеты. Чтобы это звучало как лазеры, а не обычные выстрелы, звуки потом искусственно замедлили.

Аналогичным образом звучание «Тысячелетнего сокола» и истребителей TIE записали с пролетающих мимо винтовых самолётов. Звуки потом замедлили, чтобы для слушателя они казались неузнаваемыми и неземными. Звук заморозки Хана Соло — это монеты, которые вдавливают в лёд: «Они такие горячие по сравнению со льдом, что лёд мгновенно тает и испаряется. Выходя из-под монеты, пар шипит, прямо как если проткнуть надувной шарик». Ещё проще оказалось записать ветра ледяного Хота: дизайнер просто разгонялся по шоссе, приоткрывал чуть-чуть форточку и глушил двигатель. Ну а гул облачного города — это сирена маяка в тумане неподалёку от дома Бёртта.

Мне кажется, фокус в том, чтобы записать звук, который кажется знакомым, а затем поместить его в экзотический контекст. Там он теряет свою конкретную узнаваемость, остаётся только эмоциональная ассоциация. Сирена маяка ощущается как нечто далёкое и просторное. Поместите её на звуковой пейзаж Беспина, и вот это уже не сирена в Сан-Франциско, а просто какой-то далёкий маяк, транспорт или что-то подобное. Такого рода звук можно включить в саундтрек, и он будет на фоне, не привлекая особого внимания, но придавая чувство глубины. Он вызывает какое-то мистическое чувство, и это важно для эмоционального настроя.

Подробнее почитать об этом и послушать эти звуки можно на starwars.com