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    Видео | Видео МирФ

    Видео: Алексей Зуйков, BadComedian и Семён Пыхтеев играют в карточный «Ужас Аркхэма»

    30 августа 2022
    30.08.2022
    41960
    0 минут на чтение

    Наши друзья из Hobby World подготовили часовой летсплей по карточному «Ужасу Аркхэма». А для расследования загадок позвали в помощь Алексея Зуйкова («Два в кубе») и Евгения Баженова (BadComedian).

    Таинственные исчезновения по всему Аркхэму не дают покоя команде сыщиков. Как здесь замешаны упыри, таинственный культ и древние божества? Играем в «Ужас Аркхэма. Карточная игра» — кооперативное приключение по мотивам произведений Г.Ф. Лавкрафта.

    Это довольно хардкорная игра. Даже Семён и Лёша, будучи опытными игроками, умудрились пару раз ошибиться в деталях.

    Приобрести игру можно на сайте магазина.

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    Новое видео от Hobby World.

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