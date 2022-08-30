Видео: Алексей Зуйков, BadComedian и Семён Пыхтеев играют в карточный «Ужас Аркхэма»

Наши друзья из Hobby World подготовили часовой летсплей по карточному «Ужасу Аркхэма». А для расследования загадок позвали в помощь Алексея Зуйкова («Два в кубе») и Евгения Баженова (BadComedian).
Таинственные исчезновения по всему Аркхэму не дают покоя команде сыщиков. Как здесь замешаны упыри, таинственный культ и древние божества? Играем в «Ужас Аркхэма. Карточная игра» — кооперативное приключение по мотивам произведений Г.Ф. Лавкрафта.
Это довольно хардкорная игра. Даже Семён и Лёша, будучи опытными игроками, умудрились пару раз ошибиться в деталях.
Приобрести игру можно на сайте магазина.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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