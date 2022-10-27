Видео: BadComedian, Anoir и Алексей Зуйков играют в «Непостижимое»

Наши коллеги из Hobby World записали полуторачасовой летсплей по большой настольной игре «Непостижимое».
В гостях у бессменного ведущего Семёна Пыхтеева видеоблогеры BadComedian, Anoir, Алексей Зуйков («Два в кубе»).
«Непостижимое» — безумное плавание сквозь воды Атлантического океана на судне, которое кишит безжалостными монстрами, безрассудными пассажирами и тёмными тайнами. За бортом плещется Отец Дагон и Мать Гидра, а среди соратников притаились предатели. Доплывём ли?
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Вы плывёте на корабле, который пытаются потопить глубоководные. Или вы сами глубоководный — и хотите поделиться со спутниками радостями подводной жизни?
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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