Видео: обзор эпической настолки «Властелин Колец: Странствия в Средиземье»

Hobby World опубликовал новый ролик, в котором ведущий Семен Пыхтеев подробно рассказал про эпическую кооперативную настолку «Властелин Колец: Странствия в Средиземье».
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