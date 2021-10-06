Видео: обзор стартового набора Pathfinder 2e

Наши коллеги из Hobby World подготовили видеообзор стартового набора второй редакции Pathfinder.
Ведущий Семён Пыхтеев показывает компоненты коробки, знакомит с приключением и уверяет, что это отличный способ познакомиться друзей и приятелей с НРИ.
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Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.
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