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    Видео | Видео МирФ

    Видео: обзор игры-клюквы «Русский Манчкин»

    7 сентября 2020
    Кот-император
    07.09.2020
    46852
    0 минут на чтение
    Видео: обзор игры-клюквы «Русский Манчкин»

    Наши коллеги из Hobby World опубликовали видеообзор игры-клюквы «Русский Манчкин», пародии на «Манчкина».

    Ведущий Семён Пыхтеев показал новые карточки с иллюстрациями, рассказал про обновлённые правила и провёл сравнения с оригиналом. Кроме того, в выпуске можно посмотреть англоязычные карточки с адаптированными шутками.

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    Кот-император
    Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

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