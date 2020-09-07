Видео: обзор игры-клюквы «Русский Манчкин»

Что делать, если ты оказался в ловушке, застрял где-то не в своём мире среди пугающих фантомов и странных образов? Что делать, если на тебя идёт охота, а ты даже толком не понимаешь, кто именно охотник? Выход есть. Выход есть всегда… Наверное.