Видео: обзор игры-клюквы «Русский Манчкин»

Наши коллеги из Hobby World опубликовали видеообзор игры-клюквы «Русский Манчкин», пародии на «Манчкина».
Ведущий Семён Пыхтеев показал новые карточки с иллюстрациями, рассказал про обновлённые правила и провёл сравнения с оригиналом. Кроме того, в выпуске можно посмотреть англоязычные карточки с адаптированными шутками.
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