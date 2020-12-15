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    Новости

    А это точно не Bloodborne? Новые скриншоты Resident Evil: Village

    15 декабря 2020
    Дмитрий Кинский
    15.12.2020
    102
    0 минут на чтение
    А это точно не Bloodborne 2? Новые скриншоты Resident Evil: Village 3

    Портал IGN опубликовал три новых скриншота Resident Evil: Village. Игра стала темой месяца в издании, так что нас ждет еще больше материалов по ней.

    На свежих кадрах можно увидеть несколько жутких монстров и разрушенный замок, которые по духу напоминают Bloodborne.

    Вместе с этим продюсер Питера Фабиано рассказал, что восьмая часть вобрала в себя лучшие черты франшизы за все время ее существования.

    А это точно не Bloodborne 2? Новые скриншоты Resident Evil: Village

    Ранее хакеры слили подробности о сюжете Resident Evil: Village (в том числе финал со смертью одного из героев), которые они получили в ходе взлома серверов Capcom. Так что будьте аккуратны.

    Игра выйдет в первой половине 2021 года — точная дата не называется.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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