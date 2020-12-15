А это точно не Bloodborne? Новые скриншоты Resident Evil: Village

Портал IGN опубликовал три новых скриншота Resident Evil: Village. Игра стала темой месяца в издании, так что нас ждет еще больше материалов по ней.
На свежих кадрах можно увидеть несколько жутких монстров и разрушенный замок, которые по духу напоминают Bloodborne.
Вместе с этим продюсер Питера Фабиано рассказал, что восьмая часть вобрала в себя лучшие черты франшизы за все время ее существования.
Ранее хакеры слили подробности о сюжете Resident Evil: Village (в том числе финал со смертью одного из героев), которые они получили в ходе взлома серверов Capcom. Так что будьте аккуратны.
Игра выйдет в первой половине 2021 года — точная дата не называется.
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Релиз намечен на 2021-й.
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