А это точно не «Доктор Кто»? Вышел тизер «Часа дьявола» с Питером Капальди

Amazon Prime Video опубликовал первый тизер-трейлер британского сериала «Час дьявола» (или The Devil’s Hour в оригинале).
Главные роли исполнили Питер Капальди («Доктор Кто») и Джессика Рэйн («Патрик Мелроуз»).
В центре сюжета Люси Чемберс, которая каждую ночь просыпается ровно в 3:33. Ее мать разговаривает со стульями. Ее дом преследуют отголоски жизни, которая ей не принадлежит. А еще ее имя связано с серией жестоких убийств.
Премьера состоится в 2022 году.
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