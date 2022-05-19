А это точно не «Доктор Кто»? Вышел тизер «Часа дьявола» с Питером Капальди

Amazon Prime Video опубликовал первый тизер-трейлер британского сериала «Час дьявола» (или The Devil’s Hour в оригинале).

Главные роли исполнили Питер Капальди («Доктор Кто») и Джессика Рэйн («Патрик Мелроуз»).

В центре сюжета Люси Чемберс, которая каждую ночь просыпается ровно в 3:33. Ее мать разговаривает со стульями. Ее дом преследуют отголоски жизни, которая ей не принадлежит. А еще ее имя связано с серией жестоких убийств.

Премьера состоится в 2022 году.