A2 Stellar Explorer: китайцы сделали робо-собаку, на которой можно ездить верхом

Китайская компания Unitree представила нового робота-собаку, который может потягаться с творениями Boston Dinamics. A2 Stellar Explorer — крупная и выносливая модель. На видео она кувыркается, пробивает стёкла, возит грузы, и на ней даже ездит верхом 100-килограммовый испытатель. Создатели утверждают, что собака может лазать по склонам крутизной до 45 градусов.
Робот сделан из алюминия и пластика, обладает сенсорной системой и высокоскоростным процессором. Правда, работать может только пять часов без подзарядки. Для любителей особых скоростей Unitree предлагают особую модификацию с колёсами на лапах.