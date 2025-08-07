КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

A2 Stellar Explorer: китайцы сделали робо-собаку, на которой можно ездить верхом

Кот-император
7 августа 17:11
Китайская компания Unitree представила нового робота-собаку, который может потягаться с творениями Boston Dinamics. A2 Stellar Explorer — крупная и выносливая модель. На видео она кувыркается, пробивает стёкла, возит грузы, и на ней даже ездит верхом 100-килограммовый испытатель. Создатели утверждают, что собака может лазать по склонам крутизной до 45 градусов.
Робот сделан из алюминия и пластика, обладает сенсорной системой и высокоскоростным процессором. Правда, работать может только пять часов без подзарядки. Для любителей особых скоростей Unitree предлагают особую модификацию с колёсами на лапах.
В сети новинку сравнивают с боевой робо-собакой из эпизода «Металлист» сериала «Чёрное зеркало». Правда, Stellar Explorer бегает не так быстро, как киношный монстр, но его максимальная скорость тоже впечатляет: 18 км/ч.

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

