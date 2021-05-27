Аарон Тейлор-Джонсон сыграет Крейвена-Охотника в сольном фильме

Студия Sony объявила исполнителя главной роли в фильме про Крейвена Охотника, суперзлодея из комиксов «Человек-паук». Им стал актёр Аарон Тейлор-Джонсон, известный по ролям в «Доводе», «Пипцу» и «Королю вне закона». Ну и, разумеется, поклонники фильмов Marvel помнят, что во вторых «Мстителях» он воплотил Ртуть.

Контракт с актёром подписан на несколько проектов. Первый из них, собственно, «Крейвен Охотник», который станет в один ряд с картинами про противников Человека-Паука типа «Веном» и «Морбиус». Ставит фильм Джей Си Чендор, известный по драмам «Тройная граница» и «Самый жестокий год». Сценарий уже написан.

Крейвен Охотник — один из самых известных противников Человека-Паука, его придумали Стэн Ли и Стив Дитко ещё в 1964-м. Его настоящее имя — Сергей Кравинов. Им движет инстинкт поймать Паука, чтобы доказать, что он величайший охотник во всём мире. Крейвен обладает сверхъестественной силой, рефлексами и чутьём. Кроме того, в совершенстве владеет навыками охоты, рукопашного боя и холодным оружием.

Фильм запланирован на 13 января 2023 года.