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    Новости

    Актриса Дайана Ригг из «Игры престолов» ушла из жизни

    10 сентября 2020
    Дмитрий Кинский
    10.09.2020
    1759
    0 минут на чтение
    Актриса Дайана Ригг из «Игры престолов

    Журналисты BBC рассказали, что британская актриса Дайана Ригг скончалась на 83 году жизни. Отмечается, что она умерла от естественных причин.

    Вот что сказали ее представители:

    Она мирно умерла сегодня утром. Она была дома в окружении семьи, которая попросила не беспокоить ее в это тяжелое время.

    Ригг наиболее известна по ролям Оленны Тирелл в «Игре престолов», Эммы Пилл в старом сериале «Мстители» и Трейси Бонд в фильме «На секретной службе Ее Величества».

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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