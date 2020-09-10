Актриса Дайана Ригг из «Игры престолов» ушла из жизни

Журналисты BBC рассказали, что британская актриса Дайана Ригг скончалась на 83 году жизни. Отмечается, что она умерла от естественных причин.
Вот что сказали ее представители:
Она мирно умерла сегодня утром. Она была дома в окружении семьи, которая попросила не беспокоить ее в это тяжелое время.
Ригг наиболее известна по ролям Оленны Тирелл в «Игре престолов», Эммы Пилл в старом сериале «Мстители» и Трейси Бонд в фильме «На секретной службе Ее Величества».
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