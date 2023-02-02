Alan Wake 2 будет самой большой игрой Remedy

Творческий директор Remedy Entertainment Сэм Лэйк рассказал, что Alan Wake 2 будет самой крупной игрой для студии.

По его словам, он всегда был уверен, что рано или поздно вернется к работе над продолжением серии.

История продолжала разрастаться и развиваться все эти годы. И перед каждым проектом мы создавали новую концепцию. На этот раз, после выхода Control, все наконец встало на свои места.

Alan Wake 2, как отмечает Сэм Лэйк, должен понравиться как старым фанатам франшизы, так и новым игрокам. Те, кто уже знаком с предыдущими играми Remedy, увидят много связей с ними в сиквеле.