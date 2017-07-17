Создатель сериала «Гравити Фолз» Алекс Хирш анонсировал продолжение мультсериала в виде комикса. Об этом Хирш официально сообщил у себя в твиттере:

STEP RIGHT UP KIDS! The Gravity Falls Graphic Novel is OFFICIALLY announced! New tales! Unsettling monsters! The death of your headcanons! pic.twitter.com/XY6RfHbS5T — Alex Hirsch (@_AlexHirsch) July 15, 2017

ТАК, ДЕТКИ, ВНИМАНИЕ! Графический роман «Гравити Фолз» ОФИЦИАЛЬНО анонсирован! Новые истории! Ужасающие монстры! Разрушение всех выдуманных вами канонов!

Реакция фанатов на заявление Хирша была грандиозной. Кто-то не поверил, что это пишет сам Хирш и посчитал, что аккаунт взломали.

he's a hack CONFIRMED — I N K ➕ (@InkClod) July 15, 2017

Он взломан, подтверждено!

Кто-то попытался уточнить, о каком формате комиксов идёт речь: ежемесячных выпусках или большом томе, но Хирш ушёл от ответа:

Guess you'll have to wait and see! — Alex Hirsch (@_AlexHirsch) July 15, 2017

Боюсь, тебе придётся запастись терпением и самому всё увидеть!

Иные пользователи задали вполне резонные вопросы, например, почему не показать приключения Диппера и Мейбл в третьем сезоне мультсериала? А зачем тогда Хирш закрыл шоу? Ведь он же рассказал всю историю, которую хотел.

but wait. didn't you end GF because you told the story you wanted to tell?? is this a continuation of where the show left off?? — Jarod With (@jarodisrad) July 15, 2017

Но погоди. Не ты ли завершил «Гравити Фолз», потому что в мультсериале ты уже рассказал всё, что хотел? Это прямое продолжение мультсериала?

how about a season 3 — Sharkization (@Sharkization) July 15, 2017

Как насчёт третьего сезона?

Пока что о новом комиксе нет никаких подробностей, в том числе и даты выхода. Более того, не совсем понятно, о чём будет рассказано в продолжении, ведь мультсериал дал ответы на вопросы всех сюжетных линий. Конечно, до конца лета близнецов ещё оставалось немного времени да и разгребсти последствия Странногедона не помешало бы. Но ведь Хирш говорил, что мультсериал закрыли лишь потому, что история, которую он хотел рассказать, завершена.

В любом случае, остаётся только ждать подробностей.

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