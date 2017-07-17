Создатель сериала «Гравити Фолз» Алекс Хирш анонсировал продолжение мультсериала в виде комикса. Об этом Хирш официально сообщил у себя в твиттере:

ТАК, ДЕТКИ, ВНИМАНИЕ! Графический роман «Гравити Фолз» ОФИЦИАЛЬНО анонсирован! Новые истории! Ужасающие монстры! Разрушение всех выдуманных вами канонов!

Реакция фанатов на заявление Хирша была грандиозной. Кто-то не поверил, что это пишет сам Хирш и посчитал, что аккаунт взломали.

Он взломан, подтверждено!

Кто-то попытался уточнить, о каком формате комиксов идёт речь: ежемесячных выпусках или большом томе, но Хирш ушёл от ответа:

Боюсь, тебе придётся запастись терпением и самому всё увидеть! 

Иные пользователи задали вполне резонные вопросы, например, почему не показать приключения Диппера и Мейбл в третьем сезоне мультсериала? А зачем тогда Хирш закрыл шоу? Ведь он же рассказал всю историю, которую хотел.

Но погоди. Не ты ли завершил «Гравити Фолз», потому что в мультсериале ты уже рассказал всё, что хотел? Это прямое продолжение мультсериала?

Как насчёт третьего сезона?

Пока что о новом комиксе нет никаких подробностей, в том числе и даты выхода. Более того, не совсем понятно, о чём будет рассказано в продолжении, ведь мультсериал дал ответы на вопросы всех сюжетных линий. Конечно, до конца лета близнецов ещё оставалось немного времени да и разгребсти последствия Странногедона не помешало бы. Но ведь Хирш говорил, что мультсериал закрыли лишь потому, что история, которую он хотел рассказать, завершена.

В любом случае, остаётся только ждать подробностей.

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Кот-редактор
Кот-редактор
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