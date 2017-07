Создатель сериала «Гравити Фолз» Алекс Хирш анонсировал продолжение мультсериала в виде комикса. Об этом Хирш официально сообщил у себя в твиттере:

STEP RIGHT UP KIDS! The Gravity Falls Graphic Novel is OFFICIALLY announced! New tales! Unsettling monsters! The death of your headcanons! pic.twitter.com/XY6RfHbS5T

ТАК, ДЕТКИ, ВНИМАНИЕ! Графический роман «Гравити Фолз» ОФИЦИАЛЬНО анонсирован! Новые истории! Ужасающие монстры! Разрушение всех выдуманных вами канонов!

Реакция фанатов на заявление Хирша была грандиозной. Кто-то не поверил, что это пишет сам Хирш и посчитал, что аккаунт взломали.

Он взломан, подтверждено!

Кто-то попытался уточнить, о каком формате комиксов идёт речь: ежемесячных выпусках или большом томе, но Хирш ушёл от ответа:

Боюсь, тебе придётся запастись терпением и самому всё увидеть!

Иные пользователи задали вполне резонные вопросы, например, почему не показать приключения Диппера и Мейбл в третьем сезоне мультсериала? А зачем тогда Хирш закрыл шоу? Ведь он же рассказал всю историю, которую хотел.

but wait. didn't you end GF because you told the story you wanted to tell?? is this a continuation of where the show left off??

— Jarod With (@jarodisrad) July 15, 2017