Создатель сериала «Гравити Фолз» Алекс Хирш анонсировал продолжение мультсериала в виде комикса. Об этом Хирш официально сообщил у себя в твиттере:
STEP RIGHT UP KIDS! The Gravity Falls Graphic Novel is OFFICIALLY announced! New tales! Unsettling monsters! The death of your headcanons! pic.twitter.com/XY6RfHbS5T
— Alex Hirsch (@_AlexHirsch) July 15, 2017
ТАК, ДЕТКИ, ВНИМАНИЕ! Графический роман «Гравити Фолз» ОФИЦИАЛЬНО анонсирован! Новые истории! Ужасающие монстры! Разрушение всех выдуманных вами канонов!
Реакция фанатов на заявление Хирша была грандиозной. Кто-то не поверил, что это пишет сам Хирш и посчитал, что аккаунт взломали.
he's a hack CONFIRMED
— I N K ➕ (@InkClod) July 15, 2017
Он взломан, подтверждено!
Кто-то попытался уточнить, о каком формате комиксов идёт речь: ежемесячных выпусках или большом томе, но Хирш ушёл от ответа:
Guess you'll have to wait and see!
— Alex Hirsch (@_AlexHirsch) July 15, 2017
Боюсь, тебе придётся запастись терпением и самому всё увидеть!
Иные пользователи задали вполне резонные вопросы, например, почему не показать приключения Диппера и Мейбл в третьем сезоне мультсериала? А зачем тогда Хирш закрыл шоу? Ведь он же рассказал всю историю, которую хотел.
but wait. didn't you end GF because you told the story you wanted to tell?? is this a continuation of where the show left off??
— Jarod With (@jarodisrad) July 15, 2017
Но погоди. Не ты ли завершил «Гравити Фолз», потому что в мультсериале ты уже рассказал всё, что хотел? Это прямое продолжение мультсериала?
how about a season 3
— Sharkization (@Sharkization) July 15, 2017
Как насчёт третьего сезона?
Пока что о новом комиксе нет никаких подробностей, в том числе и даты выхода. Более того, не совсем понятно, о чём будет рассказано в продолжении, ведь мультсериал дал ответы на вопросы всех сюжетных линий. Конечно, до конца лета близнецов ещё оставалось немного времени да и разгребсти последствия Странногедона не помешало бы. Но ведь Хирш говорил, что мультсериал закрыли лишь потому, что история, которую он хотел рассказать, завершена.
В любом случае, остаётся только ждать подробностей.
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