Альфа-версия Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет совсем скоро

Студия Owlcat Games, известная по серии Pathfinder, объявила, что альфа-версия ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет на следующей неделе — 7 декабря.
Доступ к ней получат пользователи, которые приобрели один из вариантов набора основателя на сайте проекта.
Однако разработчики пока не уточнили, какой именно контент войдет в альфа-версию первой в истории CRPG по мотивам Warhammer 40,000.
Точной даты полноценного релиза тоже пока нет.
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Редактор
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