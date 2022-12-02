Альфа-версия Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет совсем скоро

Студия Owlcat Games, известная по серии Pathfinder, объявила, что альфа-версия ролевой игры Warhammer 40,000: Rogue Trader выйдет на следующей неделе — 7 декабря.

Доступ к ней получат пользователи, которые приобрели один из вариантов набора основателя на сайте проекта.

Однако разработчики пока не уточнили, какой именно контент войдет в альфа-версию первой в истории CRPG по мотивам Warhammer 40,000.

Точной даты полноценного релиза тоже пока нет.