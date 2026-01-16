Amazon работает над реалити-шоу Fallout Shelter

Amazon запустила в производство реалити-шоу Fallout Shelter — по мотивам одноименной стратегической игры.
Им занимается студия Lambert, которая прежде работала над реалити-шоу по «Игре в кальмара».
Участников ждут соревнования и испытания на проверку основных характеристик SPECIAL: силы, проницательности, выносливости, харизмы, интеллекта, ловкости и удачи. Также реалити-шоу будет проверять участников на преданность. А главным призом станет огромное денежное вознаграждение.
Съемки стартуют в июне. Прямо сейчас можно подать заявку на участие.
