Amazon заплатила всего 20 млн долларов за «Джеймса Бонда». Пока что

В начале 2025 года Amazon получила полный творческий контроль над «Джеймсом Бонда», за что компания заплатила всего 20 миллионов долларов.
Это была разовая выплата продюсерам Майклу Дж. Уилсону и Барбаре Брокколи, однако со временем сумма может вырасти, поскольку прежде издание THR сообщало, что общая стоимость сделки составит около миллиарда долларов.
Скорее всего, совладельцы франшизы получат дополнительные выплаты за успехи серии в будущем.
У нового «Джеймса Бонда» нет даты выхода. Его снимет режиссер «Дюны» Дени Вильнев. Кто исполнит главную роль, пока непонятно, но это будет британец.
