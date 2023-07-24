Аниме NieR: Automata Ver 1.1a получит второй сезон

23 июля вышли последние четыре эпизода первого сезона NieR: Automata Ver 1.1a, в конце которого анонсировали продолжение.
Дата выхода не уточняется, однако ранее инсайдеры сообщали, что второй сезон планируют выпустить в 2024 году.
Однако пока непонятно, насколько это реалистично, поскольку выпуск стартовавшего в феврале 2023-го аниме-сериала дважды приостанавливали из-за проблем в графике производства.
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Редактор
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