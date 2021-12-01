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    Новости

    Аниме по Cyberpunk 2077 и «Ведьмак: Истоки крови»: Netflix назвал главные сериалы в 2022 году

    1 декабря 2021
    01.12.2021
    815
    0 минут на чтение
    Аниме по Cyberpunk 20778

    Netflix опубликовал в своем твиттере часть главных сериалов, которые выйдут в 2022 году, — и для некоторых из них стриминговый сервис даже назвал примерные даты релиза.

    • Второй сезон «Алисы в Пограничье» (2022-й);
    • All of Us Are Dead (2022-й) — корейский сериал о подростках, которые пытаются выжить во время зомби-апокалипсиса;
    • Archive 81 (14 января);
    • «Армия мертвецов: Потерянный Лас-Вегас» (2022-й);
    • Cuphead (2022-й);
    • Cyberpunk: Edgerunners (2022-й);
    • First Kill (2022-й) — сериал про вампиров, главная героиня которого хочет занять почетное место среди кровососов;
    • In from the Cold (28 января) — боевик про русскую шпионку с особыми силами;
    • Третий сезон «Лок и ключ» (2022-й);
    • Magic: The Gathering (2022-й) — анимационный сериал по мотивам настольной игры;
    • «Клуб полуночников» (2022-й);
    • «Второй сезон Мой сын — супергерой» (1 февраля);
    • Resident Evil (2022-й);
    • «Песочный человек» (2022-й);
    • Четвертый сезон «Очень странных дел» (лето 2022-го);
    • Третий сезон «Академии Амбрелла» (2022-й);
    • «Викинги: Вальхалла» (25 февраля);
    • «Ведьмак: Истоки крови» (2022-й).
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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