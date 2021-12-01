Аниме по Cyberpunk 2077 и «Ведьмак: Истоки крови»: Netflix назвал главные сериалы в 2022 году

Netflix опубликовал в своем твиттере часть главных сериалов, которые выйдут в 2022 году, — и для некоторых из них стриминговый сервис даже назвал примерные даты релиза.
- Второй сезон «Алисы в Пограничье» (2022-й);
- All of Us Are Dead (2022-й) — корейский сериал о подростках, которые пытаются выжить во время зомби-апокалипсиса;
- Archive 81 (14 января);
- «Армия мертвецов: Потерянный Лас-Вегас» (2022-й);
- Cuphead (2022-й);
- Cyberpunk: Edgerunners (2022-й);
- First Kill (2022-й) — сериал про вампиров, главная героиня которого хочет занять почетное место среди кровососов;
- In from the Cold (28 января) — боевик про русскую шпионку с особыми силами;
- Третий сезон «Лок и ключ» (2022-й);
- Magic: The Gathering (2022-й) — анимационный сериал по мотивам настольной игры;
- «Клуб полуночников» (2022-й);
- «Второй сезон Мой сын — супергерой» (1 февраля);
- Resident Evil (2022-й);
- «Песочный человек» (2022-й);
- Четвертый сезон «Очень странных дел» (лето 2022-го);
- Третий сезон «Академии Амбрелла» (2022-й);
- «Викинги: Вальхалла» (25 февраля);
- «Ведьмак: Истоки крови» (2022-й).
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