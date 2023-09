Анонсировали Tales of the Shire — игру про уютную жизнь хоббита

Private Division и Weta Workshop анонсировали свою игру по «Властелину колец» под названием Tales of the Shire.

Проект описывается как «трогательная» игра про «уютную жизнь хоббита». Ранее компании говорили, что их игра по The Lord of the Rings будет сильно отличаться от других тайтлов во франшизе.

Релиз состоится в 2024 году.