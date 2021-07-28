Археологам придется перезахоронить уникальную ацтекскую находку

Из-за экономического кризиса, связанного с пандемией коронавируса, мексиканским археологам придется перезахоронить необычную находку, сочетающую в себе колониальные и доиспанские черты.

В 2019 году Национальный институт антропологии и истории Мексики объявил об обнаружении противопаводкового тоннеля на окраине Мехико. Альбаррадон-де-Экатепек был построен по испанской технологии, но в нем были вырезаны ацтекские символы.

Институт планировал сделать выставку из необычного тоннеля, построенного примерно в начале 1600-х годов. Он заменил более раннюю ацтекскую систему защиты от наводнений, построенную еще в 1400-х годах для защиты Мехико, который тогда был островом, окруженным мелкими озерами, от периодических наводнений. После завоевания испанцами ацтекской столицы в 1521-м году, доиспанская система была частично разрушена.

Однако 22 июля 2021 года институт заявил, что археологам придется просто заново покрыть все землей, и надеется, что в будущем у него появится достаточно средств для того, чтобы обустроить выставку.

В своем заявлении институт отметил, что следует принять во внимание, что глобальная ситуация, связанная с COVID-19, заставила все уровни правительства главным образом сосредоточиться на выделении финансов на здравоохранение населения, и что именно по этой причине проект археологов откладывается.

Мексике пришлось расширять свою больничную систему и закупать вакцины с лекарствами, чтобы справиться с пандемией, приведшей к 237 626 смертям в результате заражения коронавирусом только судя по результату тестов. Так как страна не хотела покупать большое количество тестов, многие люди умерли без тестирования, и реальная цифра составляет около 360 000 смертей.

Тоннель был обнаружен в древней противопаводковой стене во время строительства новой автобусной линии. Эксперты предполагают, что доиспанскую символику разместили на стене из-за того, что коренные жители, работавшие над системой, представляли собой основную рабочую силу во время ее строительства.

Резные камни доиспанского периода иногда использовались в церквах и домах колониальной эпохи — отчасти потому, что испанцы нередко использовали обломки разрушенных строений коренного населения в качестве строительных материалов. Однако ацтекские камни, обнаруженные в тоннеле, по-видимому, намеренно были установлены так, чтобы их было видно.