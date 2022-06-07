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    Новости

    Автора «Метро 2033» Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск

    7 июня 2022
    07.06.2022
    2555
    0 минут на чтение
    Автора «Метро

    Создателя книжной серии «Метро 2033» и автора «Поста» Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск — информация об этом появилась на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.

    По какой статье разыскивают писателя, не указывается. Позже он написал, что против него возбуждено дело по статье о «фейках» про ВС РФ за пост в социальных сетях.

    Ранее Глуховский не раз выступал против «специальной военной операции» на Украине, а также критиковал действия правительства России задолго до этого.

    По его книгам 4A Games выпустила серию игр «Метро». Кроме того, 1-2-3 Production хотела сделать экранизацию, но производство заморозили.

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    Постапокалипсис, который оказывается политико-религиозным памфлетом, сильным и очень кровавым.

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