Автора «Метро 2033» Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск

Создателя книжной серии «Метро 2033» и автора «Поста» Дмитрия Глуховского объявили в федеральный розыск — информация об этом появилась на сайте Министерства внутренних дел Российской Федерации.

По какой статье разыскивают писателя, не указывается. Позже он написал, что против него возбуждено дело по статье о «фейках» про ВС РФ за пост в социальных сетях.

Ранее Глуховский не раз выступал против «специальной военной операции» на Украине, а также критиковал действия правительства России задолго до этого.

По его книгам 4A Games выпустила серию игр «Метро». Кроме того, 1-2-3 Production хотела сделать экранизацию, но производство заморозили.