Авторам Marvel Rivals разрешили создавать оригинальных персонажей

Однако он не уточнил, находятся ли такие герои сейчас в разработке: «Следите за новостями».

Ранее NetEase сообщила, что у нее есть права на вообще всех персонажей Marvel. Компания планирует добавлять как популярных героев и злодеев, так и малоизвестных вроде сухопутной акулы Джеффа.