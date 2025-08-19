КнигиКиноСериалыИгрыНаукаМирыКомиксыФанЖурналподкаст

Будущие фильмы

Черновики и неснятые

Обзоры кино

Классика кино

Видео МирФ

Фантастические короткометражки

Новинки

Фильмы по Стивену Кингу, которые не стоит пропускать
«Одно целое»: я — это ты, ты — это я
«Летние войны»: аниме о семье, которая сильнее ИИ
Какие фильмы смотреть в августе 2025 в кино? Много аниме, женщина-Конан и русский «Вспомнить всё»

Классика

Как снимали «Терминатор 2: Судный день»
Лучшие мультфильмы 2022 года по версии «Мира фантастики»
Новости

Авторам Marvel Rivals разрешили создавать оригинальных персонажей

Дмитрий Кинский
19 августа 14:05
169
1 минута на чтение
Геймдиректор Marvel Rivals Гуангуан в интервью MP1st рассказал, что NetEase получила разрешение на создание оригинальных персонажей, которых не было в комиксах и других медиа Marvel.
Однако он не уточнил, находятся ли такие герои сейчас в разработке: «Следите за новостями».
Ранее NetEase сообщила, что у нее есть права на вообще всех персонажей Marvel. Компания планирует добавлять как популярных героев и злодеев, так и малоизвестных вроде сухопутной акулы Джеффа.

Читайте также

Обзор Marvel Rivals. Китайский клон Overwatch или нечто большее?

Рона Михайлова

19.12.2024

4356

И пошёл Человек-паук на Человека-паука…

Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Дмитрий Кинский

Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

Рекомендуем
Арт: концепты к черновой версии IX эпизода «Звёздных войн»
Как покупать игры в Steam и Epic Games Store
Мир фантастики. Игрокон 2025
490 ₽
Купить
Спецвыпуск «Древние настольные игры»
1 490 ₽
Купить
Статьи

Новости

Трейлер второго сезона Fallout, новый Black Myth и аниме по Sekiro — что показали на gamescom 2025

Новости

Кто сыграет семью Уизли в «Гарри Поттере» от HBO

Новости

В Helldivers 2 пройдет кроссовер с Halo: ODST
В честь релиза на Xbox Series.

Новости

Новая книга Виктора Пелевина выйдет в 2025 году

Новости

Нью-Вегас на первых кадрах второго сезона сериала Fallout
Премьера в декабре.

Новости

Белла Рамзи не против сыграть Человека-паука

Новости

В «Охоте за Голлумом» появится Фродо

Новости

«Дюна 2» и The Tainted Cup — названы победители премии «Хьюго 2025»
И фото самой статуэтки есть!

Новости

Первый трейлер фэнтезийной комедии «Горыныч»
Фильм выйдет в прокат 23 октября.

Новости

Первые кадры сериала Vought Rising — приквела «Пацанов»
Даты выхода пока нет.
Показать ещё
Рекомендуем
Спецпроекты
Все спецпроекты
Фантастические итоги 2024
Фантастические итоги 2023
Фантастические итоги 2022
С чего начать читать комиксы Bubble?
Этерна: онлайн-путеводитель по миру
Фантастические итоги 2021
Обзор Predator Triton 300 SE
Какой ты попаданец в прошлое?
Фантастические итоги 2020
Фантастические итоги 2019
Всё о Dungeons & Dragons
Лучшие книги: фантастика и фэнтези
Фантастические итоги 2018
Киберпанк: фильмы, книги, аниме и всё-всё-всё о жанре
Лучшие фантастические сериалы
Все спецпроекты