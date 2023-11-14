Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2 и «Зельда» — все номинанты на The Game Awards 2023

Вечером 13 ноября организатор The Game Awards Джефф Кили объявил номинантов на премию в 2023 году.
Больше всего номинаций получили Baldur’s Gate 3 и Alan Wake 2 — по восемь каждая.
Итоги подведут в рамках церемонии 7 декабря.
Игра года
- Alan Wake 2;
- Baldur’s Gate 3;
- Marvel’s Spider-Man 2;
- Resident Evil 4 Remake;
- Super Mario Bros. Wonder;
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Лучшая инди-игра
- Cocoon;
- Dave the Diver;
- Dredge;
- Sea of Stars;
- Viewfinder.
Самая ожидаемая игра
- Like a Dragon: Infinite Wealth;
- Final Fantasy VII Rebirth;
- Hades II;
- Tekken 8;
- Star Wars Outlaws.
Лучший адвенчура
- Alan Wake 2;
- Marvel’s Spider-Man 2;
- Resident Evil 4 Remake;
- Star Wars Jedi: Survivor;
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Лучшая ролевая игра
- Baldur’s Gate 3;
- Final Fantasy XVI;
- Lies of P;
- Sea of Stars;
- Starfield.
Лучшая экшен-игра
- Armored Core VI: Fires of Rubicon;
- Dead Island 2;
- Ghostrunner 2;
- Hi-Fi Rush;
- Remnant 2.
Лучший файтинг
- God of Rock;
- Mortal Kombat 1;
- Nickelodeon All-Star Brawl 2;
- Pocket Bravery;
- Street Fighter 6.
Лучшая актерская игра
- Бен Старр в Final Fantasy XVI;
- Камерон Монахэн в Star Wars Jedi: Survivor;
- Идрис Эльба в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;
- Мелани Либёрд в Alan Wake 2;
- Нил Ньюбон в Baldur’s Gate 3;
- Юрий Ловенталь в Marvel’s Spider-Man 2.
Лучшая онлайн-игра
- Baldur’s Gate 3;
- Diablo IV;
- Party Animals;
- Street Fighter 6;
- Super Mario Bros. Wonder.
Лучший визуал
- Alan Wake 2;
- Hi-Fi Rush;
- Lies of P;
- Super Mario Bros. Wonder;
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Лучший нарратив
- Alan Wake 2;
- Baldur’s Gate 3;
- Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;
- Final Fantasy XVI;
- Marvel’s Spider-Man 2.
Лучший саунд-дизайн
- Alan Wake 2;
- Dead Space Remake;
- Hi-Fi Rush;
- Marvel’s Spider-Man 2;
- Resident Evil 4 Remake.
Лучший саундтрек
- Alan Wake 2;
- Baldur’s Gate 3;
- Final Fantasy XVI;
- Hi-Fi Rush;
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Лучшая поддержка игры
- Apex Legends;
- Cyberpunk 2077;
- Final Fantasy XIV;
- Fortnite;
- Genshin Impact.
Лучшая адаптация
- «Кастлвания: Ноктюрн»;
- «Гран Туризмо»;
- «Одни из нас»;
- «Братья Супер Марио в кино»;
- «Скрежет металла».
Инновация в доступности
- Diablo IV;
- Forza Motorsport;
- Hi-Fi Rush;
- Marvel’s Spider-Man 2;
- Mortal Kombat 1;
- Street Fighter 6.
Лучшая поддержка сообщества
- Baldur’s Gate 3;
- Cyberpunk 2077;
- Destiny 2 ;
- Final Fantasy XIV;
- No Man’s Sky .
Лучший инди-дебют
- Cocoon;
- Dredge;
- Pizza Tower;
- Venba;
- Viewfinder.
Наиболее социальное влияние
- A Space for the Unbound;
- Chants of Sennaar;
- Goodbye Volcano High;
- Tchia;
- Terra Nil;
- Venba.
Лучшая режиссура
- Alan Wake 2;
- Baldur’s Gate 3;
- Marvel’s Spider-Man 2;
- Super Mario Bros. Wonder;
- The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
Если вы нашли опечатку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Редактор
Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
Оставляя комментарии на сайте «Мира фантастики», я подтверждаю, что согласен с пользовательским соглашением Сайта.