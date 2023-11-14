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    Baldur’s Gate 3, Alan Wake 2 и «Зельда» — все номинанты на The Game Awards 2023

    14 ноября 2023
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    14.11.2023
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    1 минута на чтение
    Baldur's Gate 3, Alan Wake 2 и «Зельда» — все номин

    Вечером 13 ноября организатор The Game Awards Джефф Кили объявил номинантов на премию в 2023 году.

    Больше всего номинаций получили Baldur’s Gate 3 и Alan Wake 2 — по восемь каждая.

    Итоги подведут в рамках церемонии 7 декабря.

    Игра года

    • Alan Wake 2;
    • Baldur’s Gate 3;
    • Marvel’s Spider-Man 2;
    • Resident Evil 4 Remake;
    • Super Mario Bros. Wonder;
    • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

    Лучшая инди-игра

    • Cocoon;
    • Dave the Diver;
    • Dredge;
    • Sea of Stars;
    • Viewfinder.

    Самая ожидаемая игра

    • Like a Dragon: Infinite Wealth;
    • Final Fantasy VII Rebirth;
    • Hades II;
    • Tekken 8;
    • Star Wars Outlaws.

    Лучший адвенчура

    • Alan Wake 2;
    • Marvel’s Spider-Man 2;
    • Resident Evil 4 Remake;
    • Star Wars Jedi: Survivor;
    • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

    Лучшая ролевая игра

    • Baldur’s Gate 3;
    • Final Fantasy XVI;
    • Lies of P;
    • Sea of Stars;
    • Starfield.

    Лучшая экшен-игра

    • Armored Core VI: Fires of Rubicon;
    • Dead Island 2;
    • Ghostrunner 2;
    • Hi-Fi Rush;
    • Remnant 2.

    Лучший файтинг

    • God of Rock;
    • Mortal Kombat 1;
    • Nickelodeon All-Star Brawl 2;
    • Pocket Bravery;
    • Street Fighter 6.

    Лучшая актерская игра

    • Бен Старр в Final Fantasy XVI;
    • Камерон Монахэн в Star Wars Jedi: Survivor;
    • Идрис Эльба в Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;
    • Мелани Либёрд в Alan Wake 2;
    • Нил Ньюбон в Baldur’s Gate 3;
    • Юрий Ловенталь в Marvel’s Spider-Man 2.

    Лучшая онлайн-игра

    • Baldur’s Gate 3;
    • Diablo IV;
    • Party Animals;
    • Street Fighter 6;
    • Super Mario Bros. Wonder.

    Лучший визуал

    • Alan Wake 2;
    • Hi-Fi Rush;
    • Lies of P;
    • Super Mario Bros. Wonder;
    • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

    Лучший нарратив

    • Alan Wake 2;
    • Baldur’s Gate 3;
    • Cyberpunk 2077: Phantom Liberty;
    • Final Fantasy XVI;
    • Marvel’s Spider-Man 2.

    Лучший саунд-дизайн

    • Alan Wake 2;
    • Dead Space Remake;
    • Hi-Fi Rush;
    • Marvel’s Spider-Man 2;
    • Resident Evil 4 Remake.

    Лучший саундтрек

    • Alan Wake 2;
    • Baldur’s Gate 3;
    • Final Fantasy XVI;
    • Hi-Fi Rush;
    • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

    Лучшая поддержка игры

    • Apex Legends;
    • Cyberpunk 2077;
    • Final Fantasy XIV;
    • Fortnite;
    • Genshin Impact.

    Лучшая адаптация

    • «Кастлвания: Ноктюрн»;
    • «Гран Туризмо»;
    • «Одни из нас»;
    • «Братья Супер Марио в кино»;
    • «Скрежет металла».

    Инновация в доступности

    • Diablo IV;
    • Forza Motorsport;
    • Hi-Fi Rush;
    • Marvel’s Spider-Man 2;
    • Mortal Kombat 1;
    • Street Fighter 6.

    Лучшая поддержка сообщества

    • Baldur’s Gate 3;
    • Cyberpunk 2077;
    • Destiny 2 ;
    • Final Fantasy XIV;
    • No Man’s Sky .

    Лучший инди-дебют

    • Cocoon;
    • Dredge;
    • Pizza Tower;
    • Venba;
    • Viewfinder.

    Наиболее социальное влияние

    • A Space for the Unbound;
    • Chants of Sennaar;
    • Goodbye Volcano High;
    • Tchia;
    • Terra Nil;
    • Venba.

    Лучшая режиссура

    • Alan Wake 2;
    • Baldur’s Gate 3;
    • Marvel’s Spider-Man 2;
    • Super Mario Bros. Wonder;
    • The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.
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    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.
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