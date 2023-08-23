«Барби» все-таки доберется до российских кинотеатров в сентябре

По данным портала «Бюллетень кинопрокатчика», «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом выйдет в российском прокате 9 сентября.
Картину будут показывать в уже привычном формате предсеансного обслуживания. В Москве уже можно купить билеты.
В СМИ отметили, что фильм будут показывать в озвучке сразу трех студий, конкурирующих друг с другом за привлечение известных голосов российского дубляжа.
Одна из них — Red Head Sound, которая пригласила Татьяну Шитову и Данилу Щебланова, озвучивавших Марго Робби и Райана Гослинга в прошлом.
По словам студии, в кинотеатрах будут крутить не экранку, а «цифровую версию высочайшего качества.
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Редактор
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Александр Ремизов
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