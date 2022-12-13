«Бегите отсюда, дорогой мой» — трейлер мистического сериала «13 Клиническая»

Онлайн-кинотеатр «Иви» опубликовал трейлер мистического медицинского сериала «13 Клиническая».

В центре сюжета талантливый хирург Кирилл, который попадает в больницу, врачи которой борются со сверхъестественными явлениями. А его единственный шанс выжить — доказать, что он пригодится больнице.

Шоураннером выступает Андрей Золотарев, работавший над «Притяжением» и «Льдом». А главные роли исполняют Данила Козловский, Паулина Андреева, Виктория Исакова, Владимир Стеклов и Дмитрий Лысенков.

Премьера состоится 22 декабря.