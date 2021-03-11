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    Бенедикт Камбербэтч рассказал о работе с Сэмом Рэйми над «Доктором Стрэнджем 2»

    11 марта 2021
    Дмитрий Кинский
    11.03.2021
    629
    0 минут на чтение
    Бенедикт Камбербэтч рассказал о работе с Сэмом Рэйми над «Доктором Стрэнджем 2»

    Бенедикт Камбербэтч в одном из интервью рассказал о своем опыте работы с Сэмом Рэйми над сиквелом «Доктора Стрэнджа».

    Если кратко, то актер очень рад сниматься под началом «легендарного» режиссера.

    Он невероятно силен, особенно в этом жанре. Он настолько скромный, милый и благородный, что хочется постараться как следует. И да, когда он доволен, ты обязательно это поймешь.

    По словам Камбербэтча, работать над «Мстителями» было круто, поскольку все выкладывались по максимуму. Однако Рэйми требует еще большего, а работа с ним кажется куда более творческой.

    «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет 25 марта 2022 года. Съемки картины стартовали осенью прошлого года.

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    Дмитрий Кинский
    Редактор
    Пишу про игры и аниме, делюсь непопулярным мнением, плохо шучу и кидаю мемы в рабочий чат.

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