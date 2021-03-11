Бенедикт Камбербэтч рассказал о работе с Сэмом Рэйми над «Доктором Стрэнджем 2»

Бенедикт Камбербэтч в одном из интервью рассказал о своем опыте работы с Сэмом Рэйми над сиквелом «Доктора Стрэнджа».

Если кратко, то актер очень рад сниматься под началом «легендарного» режиссера.

Он невероятно силен, особенно в этом жанре. Он настолько скромный, милый и благородный, что хочется постараться как следует. И да, когда он доволен, ты обязательно это поймешь.

По словам Камбербэтча, работать над «Мстителями» было круто, поскольку все выкладывались по максимуму. Однако Рэйми требует еще большего, а работа с ним кажется куда более творческой.

«Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия» выйдет 25 марта 2022 года. Съемки картины стартовали осенью прошлого года.