Слух дня: «Безумный Макс» вернётся в сериале «Пустошь»! Вот что известно о сюжете

Кот-император
20 сентября 23:03
110
2 минуты на чтение
В планах режиссёра Джорджа Миллера давно было два приквела к его знаменитому боевику «Безумный Макс: Дорога ярости» — о Фуриосе и о самом Максе. «Фуриосу» ему удалось снять, а вот проект под названием «Пустошь» так и оставался в производственном аду. Тем более что «Фуриоса» плохо выступила в прокате и принесла студии Warner Bros. убытки.
Однако вчера в подкасте Mad Max Bible заявили со ссылкой на инсайдеров, что «Пустошь» ещё может вернуться. Её теперь переделывают в телесериал для HBO Max, что позволит продолжить серию с умеренным бюджетом. Сценарий пишет Шон Грант, работавший над сериалом «Охотник за разумом». 80-летний Миллер, видимо, будет продюсером и творческим руководителем, но вряд ли режиссёром. Участие Тома Харди под вопросом — его гонорар может оказаться слишком велик для сериала.
Джордж Миллер уже рассказывал кое-что о проекте «Пустошь», когда он должен был стать сперва игрой, а затем полнометражным фильмом. Если верить источнику и более ранним рассказам Миллера, по сюжету приквела Макс Рокатански пытается собрать свой разбитый автомобиль «Перехватчик» (видимо, сюжет привязан к «Воину дороги» и объясняет, почему в «Дороге ярости» Макс снова при колёсах). Плату запчастями он берёт с жителей Пустоши, для которых выполняет задания. В сериале должны появиться персонажи из игры Mad Max: механик Жестянщик, злодей Члем Острус, пленница Надежда и её дочь Слава.
Но главная особенность этого сюжета — среди его персонажей будут лица из тех видений-флэшбеков, которые преследуют Макса в «Дороге ярости». Всё это, по задумке Миллера, — конкретные люди, которых он пытался спасти в «Пустоши».

Кот-император

Emperor of catkind. I are controls the spice, I are controls the Universe.

