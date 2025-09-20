Слух дня: «Безумный Макс» вернётся в сериале «Пустошь»! Вот что известно о сюжете

Джордж Миллер уже рассказывал кое-что о проекте «Пустошь», когда он должен был стать сперва игрой, а затем полнометражным фильмом.

Если верить источнику и более ранним рассказам Миллера, по сюжету приквела Макс Рокатански пытается собрать свой разбитый автомобиль «Перехватчик» (видимо, сюжет

привязан к «Воину дороги» и объясняет, почему в «Дороге ярости» Макс снова при колёсах). Плату запчастями он берёт с жителей Пустоши, для которых выполняет задания. В сериале должны появиться персонажи

из игры Mad Max:

механик Жестянщик, злодей

Члем Острус, пленница Надежда и её дочь Слава.